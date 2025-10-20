Premier League giải thích lý do từ chối quả phạt đền của Liverpool trong trận gặp MU 20/10/2025 11:29

Liverpool đã bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp một trận đấu với Manchester United tại Anfield ở vòng 8 Premier League. Việc trọng tài từ chối quả phạt đền của Liverpool đã khiến họ thua 1-2 trước kình địch Manchester United.

Lý do Liverpool bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp một trận đấu với Manchester United đã được tiết lộ. Khoảng 15 phút sau khi Bryan Mbeumo đưa đội khách Manchester United vượt lên dẫn trước 1-0, đội bóng của Arne Slot đã yêu cầu được hưởng một quả phạt đền.

Cody Gakpo đột phá từ cánh trái và tạt bóng vào vòng cấm, nhưng trước khi đường chuyền của anh đến đúng mục tiêu, bóng đã chạm vào tay Amad. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà của MU đã kịp chặn đường chuyền và bóng đã được thủ môn Senne Lammens bắt gọn.

Các cầu thủ Liverpool ngay lập tức đòi phạt đền, giơ tay lên trời phản đối. Nhưng trọng tài chính Michael Oliver không hề chỉ tay vào chấm phạt đền. Sự cố này đã được Trợ lý trọng tài video (VAR) Darren England và trợ lý James Bell tại Stockley Park kiểm tra sơ bộ và họ vẫn quyết định giữ nguyên quyết định trên sân của trọng tài Oliver.

Trọng tài Michael Oliver từ chối quả phạt đền của Liverpool. ẢNH: EPA

Một tuyên bố chính thức từ Trung tâm trận đấu Premier League trên mạng xã hội X, (trước đây gọi là Twitter), có nội dung: "Việc trọng tài không thổi phạt đền cho Liverpool đã được VAR kiểm tra và xác nhận, với lý do là cánh tay của Amad ở vị trí tự nhiên và hợp lý".

Bình luận về việc trọng tài từ chối quả phạt đền của Liverpool trên đài Sky Sports từ khán đài sân Anfield, huyền thoại MU Gary Neville cho biết: "Amad đã đặt tay ở vị trí mà trọng tài thường thổi phạt đền. Nhưng bóng lại trúng vào tay còn lại của anh ấy. Amad chỉ cần hạ tay xuống. Amad thấy mình đang ở trong những tình huống mà anh ấy không quen, cản phá những quả tạt".

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên, HLV Ruben Amorim của MU bình luận về tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trong một trận đấu với Liverpool. Amorim nói: "Trước hết, tôi hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả mọi người ở đây. Tôi cố gắng giúp đội giữ nguyên phong độ vì với tôi, chúng tôi cần có trách nhiệm chiến thắng trong mọi trận đấu, bất kể đối thủ là ai.

Chúng tôi cần phải chơi với tinh thần như thể đó là trận đấu trên sân khách với Liverpool, nên đó là trọng tâm của tôi. Nhưng tất nhiên, tôi biết rằng đây là một trận đấu khác. Chúng tôi đã không giành chiến thắng ở đó một thời gian, vì vậy chúng tôi muốn thay đổi điều đó".

Khi được hỏi liệu trận đấu mùa trước tại Anfield, MU và Liverpool hòa nhau 2-2, có mang lại nhiều hy vọng cho đội bóng của mình hay không, HLV Ruben Amorim nói thêm: "Điều đó thực sự quan trọng và tôi nghĩ chúng tôi là một đội bóng tốt hơn năm nay. Điều quan trọng nhất, và tôi nghĩ tôi đã nói điều này hàng triệu lần, chính là cách chúng tôi sẽ chơi trận đấu.

Phần còn lại, chúng tôi có tài năng để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi cần phải chơi quyết liệt. Chúng tôi cần phải khác biệt so với những gì đã thể hiện trước Manchester City chẳng hạn. Vì vậy, nếu chúng ta quyết liệt và tập trung vào nhiệm vụ, chúng tôi có thể thắng bất kỳ trận đấu nào".

Về chuỗi ba trận thua liên tiếp của Liverpool, HLV Ruben Amorim chia sẻ: "Tôi chỉ tập trung vào đội bóng của mình. Tất nhiên, chúng tôi rất chú ý đến các đối thủ, đặc biệt là đối thủ đã từng vô địch Premier League, và họ là một đội bóng thực sự, thực sự mạnh với một HLV thực sự, thực sự giỏi, nhưng trọng tâm của tôi vẫn là đội bóng của mình. Tôi chỉ muốn thấy đội của tôi chơi theo cách chúng tôi muốn".