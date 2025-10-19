Bài phát biểu chia tay CLB trong nước mắt của Amorim được công bố 19/10/2025 12:25

Ruben Amorim rơi nước mắt khi nói với các cầu thủ về suy nghĩ của ông khi ông ký hợp đồng với tư cách là HLV của Sporting, trước khi đảm nhận thử thách trở thành HLV của Manchester United. Bài phát biểu chia tay CLB trong nước mắt của Amorim được Sporting công bố vào cuối tuần này nhân kỷ niệm 1 năm ông rời CLB của Bồ Đào Nha.

Đoạn phim ghi lại cảnh Ruben Amorim chia tay các cầu thủ Sporting CP trong nước mắt đã được công bố. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi vị HLV người Bồ Đào Nha tiếp quản vị trí HLV trưởng Manchester United, thay thế Erik ten Hag bị sa thải.

Sau khi được xác nhận làm HLV trưởng MU, Amorim tiếp tục dẫn dắt Sporting ba trận đấu nữa: chiến thắng 5-1 trước Estela tại Primeira Liga, chiến thắng đáng nhớ 4-1 trước Manchester City tại Champions League và chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Braga. Sporting bị dẫn 2-1 khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 10 phút trước khi giành chiến thắng 4-2.

Đó là một cách phù hợp để Amorim khép lại triều đại đầy thành công của mình tại Sporting, bao gồm hai chức vô địch Primeira Liga. Giờ đây, bài phát biểu cuối cùng đầy cảm xúc của Amorim dành cho các cầu thủ Sporting đã được phát sóng như một phần của bộ phim tài liệu về Sporting, ghi lại mùa giải 2024 - 2025.

Amorim chia tay CLB trong nước mắt. ẢNH: Eurasia Sport Images

Trong bài phát biểu trong phòng thay đồ Sporting sau khi ngược dòng thắng Braga, Amorim nói với đội bóng: “Tôi không thích lời tạm biệt. Chúng ta sẽ vô địch. Không còn đường lui nữa. Sự khác biệt là rất lớn, rất lớn. Những gì các bạn đã làm trong hiệp hai, thật tuyệt vời! Nhưng giờ thì, liệu mọi chuyện có khó khăn không?

Sẽ khó khăn cho tất cả mọi người. Các anh phải giúp Quaresma, phải giúp Pote, Geny, Ivan, người chưa bao giờ được ra sân, và Esgaio. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng ta sẽ thắng trận này... Các bạn thật không thể tin được, hay hơn nhiều so với hôm thứ Ba (gặp Man City). Cảm giác của tôi trong hiệp hai... Bàn thắng thứ ba, bàn thắng thứ tư, các bạn ạ, đó là khoảnh khắc bóng đá tuyệt vời nhất".

Đến lúc này, Amorim đã xúc động đến trào nước mắt, trong khi bài phát biểu của ông bị ngắt quãng bởi một tràng pháo tay vang dội từ cả phòng thay đồ. Amorim tiếp tục: “Mọi thứ các bạn cần từ tôi, mọi thứ các bạn sẽ có. Tôi sẽ cổ vũ cho các bạn nhiều hơn là cho chính mình. Cảm ơn vì tất cả, các bạn là những người tuyệt vời nhất. Cảm ơn vì tất cả. Không còn lời tạm biệt nào nữa, được chứ, các chàng trai của tôi?".

Có thể nói Amorim chưa tạo được sự gắn kết tương tự với đội hình MU của mình, đội mà ông vẫn đang chật vật tìm lại sự đồng điệu. Sau khi MU kết thúc ở vị trí nửa cuối bảng xếp hạng Premier League và thua ở trận chung kết Europa League mùa trước, kỳ vọng về Amorim đã được đặt lên cao sau một mùa hè chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Video bài phát biểu chia tay CLB trong nước mắt của Amorim được Sporting công bố. NGUỒN: X/SPORTING

Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã trải qua một khởi đầu khó khăn, làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của Amorim. Amorim vẫn nhận được sự tín nhiệm từ đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe, trong khi chiến thắng 2-0 trước Sunderland đã tạm giải tỏa áp lực cho Amorim.

HLV Ruben Amorim sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên tại Premier League với tư cách HLV trưởng Manchester United khi đội của ông có chuyến làm khách tới sân Anfield gặp kình Liverpool vào đêm nay 19-10.