MU đánh bại Liverpool, cựu sao MU tiết lộ điều khoản bí mật gia nhập Liverpool 20/10/2025 06:53

Đêm qua và rạng sáng nay 20-10, Manchester United đã xuất sắc đánh bại kình địch Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League ngay trên sân khách Anfield. "Quỷ đỏ" có trận đấu cực hay, đặc biệt trong hiệp 1 với bàn mở tỉ số của Mbeumo ngay phút thứ hai. Sang hiệp hai, Gakpo, ngôi sao 3 lần sút trúng cột dọc và xà ngang MU, có bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút 78. Nhưng chỉ 5 phút sau, Harry Maguire đánh đầu ghi bàn thắng quyết định quý hơn vàng ấn định tỉ số 2-1, đem về 3 điểm kịch tính cho MU.

Nhân trận cầu tâm điểm này, cựu ngôi sao của Manchester United và Real Madrid Owen nhắc lại việc anh từng rất muốn trở lại Liverpool nhưng bị từ chối. Owen, người rời Liverpool để đến Real Madrid vào năm 2004, từng rất muốn trở lại Ngoại hạng Anh chỉ sau một mùa giải ở Tây Ban Nha. Bây giờ, anh đã tiết lộ điều khoản bí mật gia nhập Liverpool trở lại.

Owen, người ghi 158 bàn cho Liverpool, cuối cùng đã ký hợp đồng với Newcastle vào năm 2005 với giá 16,8 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, chính vụ chuyển nhượng gây tranh cãi từ Newcastle sang Manchester United năm 2009 đã làm hoen ố di sản của Owen tại Anfield.

Cựu tiền đạo người Anh Owen phải hứng chịu nhiều chỉ trích trong nhiều năm qua vì quyết định gia nhập kình địch của Liverpool là MU. Owen, người từng tuyên bố Liverpool luôn ở trong "trái tim" mình, cho biết anh rất muốn trở lại Liverpool sau khi rời Tây Ban Nha, và một lần nữa anh vẫn muốn chơi cho Liverpool sau khi rời Newcastle.

Cựu tuyển thủ Anh Owen khẳng định hợp đồng của anh với Newcastle có điều khoản cho phép anh chuyển đến Liverpool sau mùa giải đầu tiên tại St James' Park. Tuy nhiên, Liverpool đã từ chối cơ hội đưa Owen trở lại Merseyside, theo tờ Liverpool Echo.

Cựu sao MU và Real Madrid Owen tiết lộ điều khoản bí mật gia nhập Liverpool một lần nữa. ẢNH: EPA

Chia sẻ với Mashable India, Owen tiết lộ điều khoản bí mật gia nhập Liverpool trở lại: "Khi tôi rời Real Madrid, tôi rất mong muốn ký hợp đồng với một đội bóng (Liverpool). Nhưng tôi không được phép. Chủ tịch của Real Madrid đã nói, "Cậu không thể đến Liverpool vì Newcastle đã trả gấp đôi số tiền. Nếu Liverpool trả mức lương tương đương thì cậu có thể trở lại đó". Liverpool sẽ không bao giờ làm vậy.

Tôi đã nói chuyện với chủ tịch, tôi đã nói chuyện với Rafa Benitez (HLV của Liverpool) vào thời điểm đó, tôi đã rất gần với việc đến đó cho đến khi Newcastle tăng gấp đôi số tiền và gần như buộc Real Madrid phải bán tôi cho họ.

Tôi có một số lựa chọn, hoặc ở lại Real Madrid hoặc đến Newcastle. Tôi quyết định đến Newcastle. Lý do duy nhất tôi ký hợp đồng với Newcastle là tôi có thể thêm vào hợp đồng rằng sau một năm, tôi có thể đến Liverpool, đội bóng số một thế giới. Đó là tất cả những gì tôi muốn làm".

Bảo vệ quyết định chuyển từ Newcastle sang Manchester United sau này, Owen nói thêm: "Tôi đã từng như vậy. Nhưng chẳng ai cần biết cả. Chẳng ai biết cả. Chẳng ai quan tâm đến chuyện đó. Nhưng họ lại nói, "Ồ, anh chơi cho Liverpool, rồi lại chơi cho Manchester United, anh biết đấy, anh chắc chắn chẳng có lòng trung thành gì cả"".

Owen tiếp tục: "Thôi nào. Nếu các anh biết câu chuyện thì sao. Khi tôi rời Newcastle, tôi đã gọi điện cho Brendan Rodgers, năm nào tôi cũng gọi điện cho HLV của Liverpool. Chính Liverpool không muốn tôi quay lại.

Luis Suarez đã ở đó, Fernando Torres cũng ở đó. Và điều này hoàn toàn ổn, đây là bóng đá. Tôi hiểu điều đó, tôi không hề oán giận Liverpool vì họ đã không gọi tôi trở lại khi tôi công khai nói, "Xin hãy gọi cho tôi, xin hãy gọi cho tôi" mỗi năm. Đó là cuộc sống, đó là bóng đá. Về lý thuyết, tôi có thể oán giận Liverpool và nói, "Các anh nói sẽ mua lại tôi, chúng ta đã có thỏa thuận các anh sẽ đưa tôi trở lại nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra"".

Owen, người từng được mệnh danh là thần đồng bóng đá Anh, đã trải qua bốn mùa giải liên tục bị chấn thương hành hạ tại Newcastle, ghi 30 bàn sau 79 trận. Sau đó, anh ghi 17 bàn sau 52 lần ra sân cho MU, giành chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2011 cùng một danh hiệu League Cup. Tiền đạo người Anh chuyển đến Stoke City vào tháng 9 năm 2012 trước khi giải nghệ chỉ sau một mùa giải.