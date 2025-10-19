De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về cuộc trò chuyện tàn bạo của Amorim 19/10/2025 13:25

Matthijs de Ligt đã giải thích tầm quan trọng của việc nói chuyện trực tiếp với các đồng đội tại MU và cũng tiết lộ cách anh và HLV Ruben Amorim giao tiếp. De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về cuộc trò chuyện tàn bạo của Amorim trong phòng thay đồ "quỷ đỏ".

Matthijs de Ligt đã hé lộ đôi nét về cảm xúc của phòng thay đồ Manchester United đối với Ruben Amorim sau khởi đầu chậm chạp tại Ngoại hạng Anh. Manchester United hiện đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League sau bảy trận đấu, chỉ giành được ba chiến thắng.

Chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland trước kỳ nghỉ quốc tế đã phần nào giảm áp lực lên HLV Ruben Amorim sau khi ông bị các nhà cái đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá bị sa thải. Đêm nay 19-10, MU sẽ đến Anfield để đối đầu với kình địch Liverpool.

MU sẽ nhắm đến việc làm tăng thêm nỗi đau cho HLV Arne Slot, khi đội bóng Liverpool của ông đã phải chịu thất bại trong ba lần ra quân gần nhất. Năm ngoái, Amorim đã cầm hòa được Liverpool với tỷ số 2-2, nhờ bàn gỡ hòa muộn màng của Lisandro Martinez.

Những đồn đoán về tương lai của Amorim tại Old Trafford vẫn tiếp tục lan rộng. Đội trưởng Bruno Fernandes gần đây đã thừa nhận rằng sự ủng hộ của đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe dành cho Amorim mang lại cảm giác ổn định cho CLB.

De Ligt bày tỏ cảm xúc rõ ràng về cuộc trò chuyện tàn bạo của Amorim. ẢNH: EPA

De Ligt, người gia nhập MU ngay trước khi Amorim lên nắm quyền gần một năm trước, đồng tình với quan điểm của Bruno Fernandes, đồng thời tiết lộ mối quan hệ của anh với HLV trưởng MU. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph (Anh), hậu vệ người Hà Lan De Ligt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp cởi mở giữa các cầu thủ và HLV, bất chấp việc Amorim có lúc bực mình mắng chửi đội bóng.

"Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy (Amorim) vì điều này, bởi vì ông ấy rất thẳng thắn và tôi cũng vậy", De Ligt nói, "Vấn đề nằm ở sự trung thực, và trong sự trung thực, đôi khi bạn có thể nói những điều không hay ho lắm, nhưng bạn cũng chấp nhận điều đó, bạn biết đấy, bởi vì đó là cách duy nhất. Giao tiếp và sự rõ ràng là những điều quan trọng nhất trong một đội".

De Ligt cũng nói về sự cam kết không lay chuyển của Amorim với hệ thống 3-4-2-1 tại MU. "Chúng tôi đang tiến bộ như một đội bóng", hậu vệ De Ligt cho biết, "Trong bóng đá hiện đại, ngay cả khi bạn chơi với hàng thủ bốn người, hầu hết các đội đều chơi với ba hậu vệ. Và chúng tôi thường phòng ngự với bốn hậu vệ.

Luôn dễ dàng để nói "hệ thống này, hệ thống kia". Nhưng cuối cùng, nó luôn có thể linh hoạt và thích ứng trong trận đấu. Không có tình huống nào mà hệ thống luôn giống nhau trong trận đấu. Để linh hoạt và có cấu trúc như vậy, chúng ta phải tìm cách làm mọi thứ đúng và thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả".