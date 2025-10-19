MU liên tục bị sắp đặt để thất bại 19/10/2025 12:55

HLV Ruben Amorim của MU đã bị một cựu cầu thủ của "quỷ đỏ" chỉ trích vì hệ thống chiến thuật của mình trong các trận đấu khi ông vẫn loay hoay tìm cách vận hành trơn tru đội bóng. Theo đó, cựu thủ môn của MU Ben Forster cho rằng, "MU liên tục bị sắp đặt để thất bại, Ruben Amorim phải ngừng tự do hành động".

Ruben Amorim đã bị cảnh báo rằng ông đang đẩy Manchester United vào đường cùng bằng cách liên tục xoay tua hàng phòng ngự. HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong những tuần đầu của mùa giải này khi ông cố gắng vực dậy MU sau thành tích kém cỏi ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe tuyên bố Amorim sẽ có ba năm để chứng minh giá trị của mình tại Old Trafford, mặc dù MU chỉ giành được ba chiến thắng sau bảy trận đấu cho đến nay trong mùa giải Premier League này. Tuy nhiên, cựu thủ môn của MU, Ben Foster, đã phản đối chiến thuật của Amorim, đặc biệt là xu hướng thường xuyên rút trung vệ ra khỏi sân trong các trận đấu.

Foster khẳng định Amorim sắp đặt không hợp lý khiến MU liên tục thất bại. Cựu thủ môn của đội tuyển Anh và Wrexham Foster cho rằng việc thay thế các hậu vệ thậm chí không bị chấn thương đã gây hại cho MU, nhấn mạnh rằng "quỷ đỏ" đã không kiểm soát đủ tốt trong các trận đấu để có thể mạo hiểm như vậy.

Phát biểu trong một lần xuất hiện trên talkSPORT, Ben Foster cho biết: "Một đội bóng cần có một nền tảng vững chắc để thực sự đạt được sự ổn định. Khi bạn liên tục thay đổi, không chỉ trung vệ mà cả thủ môn, điều đó chỉ khiến bạn thất bại.

Bạn không thể thay trung vệ ở phút 60. Bạn cần họ chơi trọn vẹn 90 phút. Nếu lúc đó bạn đang dẫn 2-0 hoặc 3-0, bạn có thể đưa ai đó vào sân. Nhưng Man United không có được sự xa xỉ đó. Cho đến tận phút 90, họ vẫn phải chiến đấu, cố gắng giữ vững lợi thế dẫn trước hoặc tìm cách lật ngược thế trận”.

MU liên tục bị sắp đặt để thất bại dưới thời Amorim. ẢNH: EPA

Ben Foster không phải là cựu ngôi sao duy nhất của MU đặt câu hỏi về xu hướng thay đổi vị trí phòng ngự không cần thiết của Amorim. Huyền thoại của MU Rio Ferdinand cũng tin rằng việc thay đổi hàng thủ không giúp ích gì cho đội bóng.

Phát biểu trên podcast Rio Presents, Rio Ferdinand bày tỏ sự thất vọng trước việc Amorim liên tục thay người ở hàng phòng ngự. Anh đăng một đoạn clip podcast lên X với chú thích: "Sao chúng ta cứ thay trung vệ liên tục trong trận đấu?! Tôi ghét điều này quá!".

Amorim tiếp quản vị trí HLV trưởng của MU từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái và nhiệm kỳ của ông cho đến nay vẫn đầy thách thức. Amorim chỉ giành được chiến thắng trong chưa đầy một phần ba số trận đấu tại Ngoại hạng Anh và đã dẫn dắt MU đến một mùa giải đáng thất vọng nhất trong lịch sử.

MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh cho các tài năng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, chủ yếu là để củng cố hàng công. Tuy nhiên, phong độ của MU vẫn chưa thực sự ổn định và đang loay hoay ở giữa bảng xếp hạng Premier League, trong khi Amorim tiếp tục phải chịu áp lực nặng nề.

Amorim đã phải đối mặt với sự giám sát không ngừng nghỉ vì cách tiếp cận chiến thuật cứng nhắc của mình, gây ra nhiều nghi ngờ về khả năng phù hợp của ông với vai trò HLV trưởng MU. Tuy nhiên, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU sau khi Ratcliffe lên tiếng bảo vệ Amorim trong một lần xuất hiện trên podcast Business của tờ The Times (Anh), kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn.

Ông chủ INEOS Sir Jim Ratcliffe cho biết: "Ruben Amorim cần chứng minh mình là một HLV tuyệt vời trong ba năm tới. Đó chính là vị trí của tôi. Đôi khi tôi không hiểu nổi báo chí. Họ muốn thành công chỉ sau một đêm. Họ nghĩ đó là một công tắc đèn. Bạn biết đấy, chỉ cần bật công tắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp ngay ngày mai. Bạn không thể điều hành một CLB như Manchester United dựa trên những phản ứng tức thời trước một nhà báo cứ tuần nào cũng nói xấu mình".