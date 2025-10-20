Liverpool nổi giận vì công nhận bàn thắng của MU 20/10/2025 11:05

Manchester United ghi bàn mở tỉ số 1-0 chỉ sau hai phút thi đấu với Liverpool ở vòng 8 Premier League trên sân khách Anfield, nhưng pha lập công của Bryan Mbeumo lại gây tranh cãi khi Alexis Mac Allister phải nằm sân vì chấn thương đầu mà trọng tài không cho dừng trận đấu.

Trận đấu giữa Liverpool và Manchester United đã diễn ra đầy kịch tính ngay từ đầu sau khi Quỷ đỏ ghi bàn mở tỉ số chỉ sau 2 phút trong chiến thắng 2-1 trên sân khách Anfield ở vòng 8 Premier League.

Bryan Mbeumo đã không mắc sai lầm nào khi anh khéo léo băng vào vòng cấm dứt điểm, sau khi Mac Allister bị ngã xuống sân trong pha tranh chấp bóng bổng. Nhưng trong khi Mbeumo và MU ăn mừng bàn thắng, các cầu thủ Liverpool đã nổi giận vì trọng tài không cho dừng trận đấu sau khi Mac Allister bị chấn thương đầu.

Các cầu thủ Liverpool nổi giận vì công nhận bàn thắng của MU. ẢNH: EPA

Luật của LĐBĐ Anh (FA) quy định rằng trận đấu phải dừng lại nếu theo ý kiến ​​của trọng tài, "một cầu thủ bị thương nghiêm trọng hoặc chấn thương đầu". Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver đã không dừng trận đấu. Trong tình huống này, Mbeumo giành chiến thắng trong pha không chiến tranh chấp bóng với 2 cầu thủ bên phía Liverpool là Van Dijk và Mac Allister.

Trong tình huống bật nhảy, cái tay của Van Dijk vô tình thúc vào đầu Mac Allister khiến ngôi sao người Argentina phải nằm sân. Trọng tài Oliver cho trận đấu tiếp tục, Mbeumo khi đó lập tức đứng dậy lao vào vòng cấm nhận đường chuyền của Amad rồi sút tung lưới Liverpool.

Bình luận viên Peter Drury của Sky Sports, phát biểu sau bàn thắng, đã chỉ ra rằng Oliver không hề biết về chấn thương của Mac Allister: "Những gì chúng ta nhận được từ trung tâm trận đấu là trọng tài không nhìn thấy chấn thương và do đó rõ ràng là không thể dừng trận đấu".

Mac Allister đã được điều trị khá lâu sau bàn thắng của MU và trở lại sân với mũ bảo hộ. Các đoạn quay chậm cho thấy Mac Allister đã vô tình bị Virgil van Dijk thúc cùi chỏ vào gáy khi cả hai tranh bóng trên không với Mbeumo.

Trọng tài Oliver không dừng trận đấu, công nhận bàn thắng của MU. ẢNH: EPA

Cựu hậu vệ Liverpool, Stephen Warnock, đã đưa ra phán quyết của mình về vụ việc gây tranh cãi này khi chia sẻ: "Có một chút tranh cãi về bàn thắng này giữa các cổ động viên Liverpool, họ cho rằng có một chấn thương ở đầu ở hàng tiền vệ. Van Dijk và Mbeumo đã đánh đầu, họ đã va chạm với Mac Allister và Mac Allister đang được các chuyên gia vật lý trị liệu chăm sóc.

Bryan Mbeumo đứng dậy và chạy rất nhanh lên phía trước, Van Dijk mất tập trung, Konate không thể tiếp cận và Mbeumo đã đưa bóng qua đầu thủ môn. Một khởi đầu tuyệt vời cho Manchester United".

Với chiến thắng này, MU lần đầu tiên thắng 2 trận liên tiếp ở Premier League dưới thời HLV Ruben Amorim, đồng thời vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, cách vị trí thứ 4 của chính Liverpool chỉ 2 điểm và kém ngôi đầu bảng của Arsenal 6 điểm.