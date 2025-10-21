Vòng loại futsal Asian Cup 2026: Bại tướng của tuyển Việt Nam tạo mưa gôn 21/10/2025 10:36

(PLO)-Saudi Arabia cứ gặp tuyển Việt Nam là thua, nay chuẩn bị đá chung kết bảng với Iraq.

Saudi Arabia, từng là bại tướng nhiều lần của tuyển Việt Nam đã tạo mưa gôn vào lưới Pakistan với 13 bàn ở vòng loại Futsal Asian Cup 2027.

Nói Saudi Arabia là bại tướng của tuyển Futsal Việt Nam bởi hồi Asian Cup 2022 tại Kuwait, tuyển Việt Nam từng đánh bại 3-1 ở lượt cuối vòng bảng.

Bại tướng của tuyển Futsal Việt Nam, Saudi Arabia tạo mưa gôn vào lưới Pakistan với 13 bàn. Ảnh: AFC

Hồi tháng 6 qua, tuyển Saudi Arabia đến TP.HCM đá giao hữu hai trận với tuyển Việt Nam cũng đều thua 2-3 và 1-2.

Vòng loại futsal Asian Cup 2026 này khi bảy bảng đã thi đấu xong thì bảng D lại thi đấu muộn màng. Bảng này xác định Iraq và Saudi Arabia tranh ngôi nhất bảng, còn đội nhì bảng sẽ phải so đọ thành tích với 7 đội nhì bảng khác để chờ vé vớt.

Iraq thắng Đài Loan 4-0. Ảnh:AFC

Tối 20-10, bại tướng của tuyển Việt Nam hủy diệt Pakistan 13 bàn, còn Iraq đánh bại Đài Loan 4-0.

Lượt trận cuối Iraq- Saudi Arabia là trận chung kết bảng.

Cả hai đại diện Trung Đông đều ra quân hai trận đầu toàn thắng, song Saudi Arabia đứng nhất bảng nhờ hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.

Lượt trận cuối ngày 22-10, Saudi Arabia gặp Iraq (22 giờ), trước đó lúc 19 giờ trận đấu giữa Đài Loan và Pakistan chỉ mang tính thủ tục.