Bại tướng của tuyển Việt Nam tạo mưa gôn

Saudi Arabia, từng là bại tướng nhiều lần của tuyển Việt Nam đã tạo mưa gôn vào lưới Pakistan với 13 bàn ở vòng loại Futsal Asian Cup 2027.
Nói Saudi Arabia là bại tướng của tuyển Futsal Việt Nam bởi hồi Asian Cup 2022 tại Kuwait, tuyển Việt Nam từng đánh bại 3-1 ở lượt cuối vòng bảng.
Hồi tháng 6 qua, tuyển Saudi Arabia đến TP.HCM đá giao hữu hai trận với tuyển Việt Nam cũng đều thua 2-3 và 1-2.
Vòng loại futsal Asian Cup 2026 này khi bảy bảng đã thi đấu xong thì bảng D lại thi đấu muộn màng. Bảng này xác định Iraq và Saudi Arabia tranh ngôi nhất bảng, còn đội nhì bảng sẽ phải so đọ thành tích với 7 đội nhì bảng khác để chờ vé vớt.
Tối 20-10, bại tướng của tuyển Việt Nam hủy diệt Pakistan 13 bàn, còn Iraq đánh bại Đài Loan 4-0.
Cả hai đại diện Trung Đông đều ra quân hai trận đầu toàn thắng, song Saudi Arabia đứng nhất bảng nhờ hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.
Lượt trận cuối ngày 22-10, Saudi Arabia gặp Iraq (22 giờ), trước đó lúc 19 giờ trận đấu giữa Đài Loan và Pakistan chỉ mang tính thủ tục.