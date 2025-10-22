Bị sa thải đột ngột, HLV người Nhật tố Liên đoàn bóng đá Thái Lan không trung thực 22/10/2025 13:59

(PLO)- HLV người Nhật Masatada Ishii vừa lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vì hành động đột ngột chấm dứt hợp đồng với ông mà không có thông báo trước.

Theo chia sẻ từ nhà cầm quân 58 tuổi, ông chỉ được mời đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan vào sáng 21-10 với lý do “đánh giá hai trận giao hữu gần nhất”, nhưng buổi họp lại kết thúc bằng quyết định sa thải ông khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Trên Instagram cá nhân, ông Ishii viết: “Lúc 10 giờ sáng, tôi nhận được tin nhắn từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan mời đến họp đánh giá hai trận đấu với Đài Loan. Nhưng ngay sau khi buổi họp kết thúc, họ thông báo rằng hợp đồng của tôi sẽ bị chấm dứt kể từ hôm nay. Lý do được đưa ra là họ muốn thay đổi toàn bộ đội ngũ huấn luyện của các cấp đội tuyển quốc gia”.

HLV người Nhật cho biết ông hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này và chưa kịp phản hồi. Ông đề nghị FAT cho thêm thời gian để xem xét, đồng thời hy vọng có thêm một cuộc họp khác nhằm làm rõ quyết định nói trên. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, FAT đã công khai thông báo việc sa thải ông trên các phương tiện truyền thông, khiến ông cảm thấy bị đối xử thiếu thiện chí.

HLV Ishii bất ngờ khi bị FAT thông báo chia tay. Ảnh: BKP.

“Tôi nói rằng chúng ta có thể bàn lại sau và không ký bất cứ giấy tờ nào. Nhưng đến chiều cùng ngày, họ tuyên bố tôi đã bị sa thải. Họ thật sự không trung thực”, HLV Ishii bày tỏ. Nhưng dù thất vọng, vị chiến lược gia người Nhật vẫn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ và người hâm mộ Thái Lan vì đã luôn ủng hộ ông trong suốt thời gian làm việc.

Trước đó, FAT ra thông cáo xác nhận đã chia tay HLV Masatada Ishii sau gần hai năm hợp tác. Trong tuyên bố chính thức, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết: “Sau khi xem xét toàn diện, FAT nhận thấy định hướng huấn luyện và triết lý làm việc của HLV Ishii không còn phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn của đội tuyển Thái Lan”.

Theo FAT, quyết định được đưa ra trong cuộc họp kỹ thuật ngày 21-10 do Phó Chủ tịch Tiến sĩ Charnwit Polcheewin, Ủy viên Piyapong Pue-on và Tổng Thư ký Ekaphol Polnavee chủ trì. Cuộc họp này được tổ chức ngay sau khi đội tuyển Thái Lan hoàn tất loạt trận giao hữu quốc tế trong tháng 10. FAT nhấn mạnh rằng việc thay đổi ban huấn luyện là bước đi cần thiết để “đảm bảo định hướng phát triển nhất quán ở tất cả các cấp đội tuyển”.

Bóng đá Thái Lan có nhiều danh hiệu dưới thời HLV người Nhật. Ảnh: CCT.

Liên đoàn cũng trích dẫn thống kê cho thấy dưới thời Ishii, “Voi chiến” thi đấu 30 trận với 16 chiến thắng, 6 trận hòa và 8 trận thua, đạt tỷ lệ thắng 53%. Dù thành tích không tệ, FAT cho rằng phong cách quản lý và chiến thuật của ông không còn đáp ứng được yêu cầu chiến lược của đội tuyển.

HLV Masatada Ishii được FAT bổ nhiệm vào tháng 11-2023, sau khi ông giúp Buriram United giành liên tiếp hai chức vô địch Thai-League và trở thành một trong những thầy ngoại thành công nhất tại Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Thái Lan từng giành chức vô địch King’s Cup 2024, đồng thời đoạt ngôi á quân AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, kết quả gần đây trong các trận giao hữu quốc tế và những tranh cãi về triết lý huấn luyện được cho là nguyên nhân khiến FAT mất niềm tin vào ông. Một số nguồn tin nội bộ cho rằng Liên đoàn muốn tái cấu trúc toàn diện hệ thống huấn luyện từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ, theo hướng đồng nhất phong cách chơi bóng và phát triển kỹ thuật.

HLV Ishii thất vọng với cách ứng xử của FAT. Ảnh: CCT.

FAT bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của HLV người Nhật: “Liên đoàn cảm ơn HLV Masatada Ishii vì tinh thần chuyên nghiệp và sự tận tâm của ông trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2023 đến nay”.

Trong thông cáo, FAT cũng cho biết việc bổ nhiệm HLV mới cho đội tuyển Thái Lan sẽ được tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo sự ổn định trước loạt trận FIFA Days tháng 11, khi “Voi chiến” sẽ lần lượt gặp Singapore và Sri Lanka. Danh tính người kế nhiệm chưa được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng FAT đang cân nhắc giữa các ứng viên trong khu vực Đông Nam Á và một số HLV từng làm việc tại Thai League.

Sau cùng, vụ việc giữa HLV Masatada Ishii và FAT đã gây ra nhiều tranh luận trong giới bóng đá Thái Lan. Nhiều người cho rằng cách FAT xử lý tình huống là thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt khi ông Ishii chỉ được mời đến “đánh giá chuyên môn” nhưng lại nhận thông báo sa thải ngay sau đó. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng HLV Ishii đã để lại dấu ấn rõ nét trong hành trình phát triển bóng đá Thái Lan bằng danh hiệu cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp và tôn trọng cầu thủ.