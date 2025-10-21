Bóng đá Thái Lan gây sốc khi sa thải HLV trưởng đội tuyển quốc gia 21/10/2025 16:37

Theo báo chí Thái Lan, quyết định sa thải ông thầy người Nhật được đưa ra sau khi Ban huấn luyện và hội đồng kỹ thuật của FAT đánh giá rằng phong cách quản lý và định hướng chiến thuật của HLV Ishii không còn phù hợp với tầm nhìn phát triển lâu dài của bóng đá Thái Lan.

Trong buổi họp được tổ chức ngày 21-10 tại trụ sở FAT, dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Chanwit Phonchiwin – Phó chủ tịch Liên đoàn, cùng Piyapong Pue-on – thành viên Hội đồng quản trị, và Ekapol Phonnawi – Tổng thư ký, các bên đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Nhật Bản. Cuộc họp có sự tham dự của chính ông Ishii, diễn ra trong tinh thần chuyên nghiệp, trước khi FAT đưa ra thông báo chính thức.

FAT cho biết, việc ra đi của ông Ishii chủ yếu xuất phát từ “sự khác biệt trong triết lý quản lý đội bóng”. Theo đánh giá kỹ thuật, phương pháp tổ chức và phong cách huấn luyện của ông trong thời gian qua không đáp ứng được mục tiêu chiến lược mà liên đoàn đề ra cho bóng đá Thái Lan. Dù vậy, FAT vẫn ghi nhận nỗ lực và tinh thần cống hiến của nhà cầm quân này trong suốt gần hai năm gắn bó.

HLV Masatada Ishii đã chính thức chia tay đội tuyển Thái Lan. Ảnh: BKP.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12-2023, HLV Masatada Ishii đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thi đấu 30 trận, trong đó giành 16 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng 53%. Dưới thời ông, “Những chú Voi chiến” đã thể hiện lối đá kỷ luật và tổ chức, nhưng kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng ở một số giải đấu quốc tế quan trọng.

Trong thông cáo, FAT gửi lời tri ân sâu sắc đến ông Ishii cùng toàn bộ ban huấn luyện vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của đội tuyển quốc gia. Liên đoàn cũng chúc ông cùng các cộng sự nhiều thành công trên con đường huấn luyện trong tương lai.

Ngay sau quyết định chia tay này, bộ phận kỹ thuật của FAT đã bắt đầu quy trình tuyển chọn HLV trưởng mới để đảm bảo không gián đoạn kế hoạch thi đấu của đội tuyển. Mục tiêu của liên đoàn là sớm công bố người kế nhiệm trước dịp FIFA Days tháng 11-2025, thời điểm đội tuyển Thái Lan có hai trận quan trọng: giao hữu với Singapore ngày 13-11 và làm khách Sri Lanka ngày 18-11 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Lan muốn có thầy mới để nâng tầm đội tuyển. Ảnh: BKP.

FAT nhấn mạnh, việc thay đổi nhân sự ở vị trí thuyền trưởng là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia, hướng đến mục tiêu cải thiện thứ hạng FIFA và tiến sâu tại các giải đấu châu lục. Sự lựa chọn HLV mới sẽ tập trung vào những người có khả năng kết hợp giữa kỷ luật, sáng tạo và tầm nhìn hiện đại, những yếu tố được xem là nền tảng cho hành trình phát triển lâu dài của bóng đá Thái Lan.

Với những biến động lớn này, người hâm mộ Thái Lan đang chờ đợi danh tính vị HLV mới, người được kỳ vọng sẽ đưa “Voi chiến” trở lại thời kỳ đỉnh cao và khẳng định vị thế của làng bóng Thái Lan trên đấu trường châu Á.