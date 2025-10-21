Bước ngoặt đáng quên của tiền đạo Salah và tương lai mờ mịt tại Anfield 21/10/2025 13:31

Trong nhiều năm, chân sút người Ai Cập luôn là người mang lại phép màu cho Liverpool, đặc biệt mỗi khi đối đầu kình địch Manchester United. Trước trận đấu này, tiền đạo Salah đã ghi tới 15 bàn và kiến tạo 6 lần trong 11 cuộc chạm trán gần nhất với “Quỷ đỏ”.

Thế nhưng, ở phút 84 của trận đấu, khi trung vệ Harry Maguire đánh đầu giúp đội bóng của Ruben Amorim vượt lên dẫn trước, Slot lại đưa ra quyết định khó tin: rút cầu thủ từng bốn lần giành Chiếc giày vàng Premier League khỏi sân để thay bằng một hậu vệ cánh. Với ông, 188 bàn thắng của tiền đạo Salah dường như không đủ làm bằng chứng cho phong độ hiện tại.

Hiệu suất mờ nhạt của tiền đạo Salah và những dấu hỏi

Trong 39 lần chạm bóng ở trận này, tiền đạo Salah chỉ tung ra ba cú sút, duy nhất một lần đi trúng khung thành, và bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm ra ngoài từ cự ly chỉ vài mét. Trái lại, những cầu thủ vào sân thay người như Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Federico Chiesa lại tạo nên khác biệt, trực tiếp tham gia vào pha lập công giúp Cody Gakpo gỡ hòa.

Salah chơi mờ nhạt trong trận Liverpool thua đội khách Manchester United 1-2 ngay trên sân Anfield. Ảnh: EPA.

Đây không còn là hiện tượng nhất thời. Ở tuổi 33, Salah đang trải qua giai đoạn sa sút hiếm thấy. Trước đây, anh thường khởi đầu mùa giải rực rỡ rồi mới hụt hơi vào cuối mùa, đặc biệt sau những giải đấu lớn cùng tuyển Ai Cập như Cúp châu Phi. Nhưng năm nay, sự sa sút đến sớm bất thường, ngay cả trước chuyến đi Morocco dự FIFA Club World Cup vào tháng 12.

So với cùng kỳ mùa trước, phong độ của Salah giảm rõ rệt. Sau tám vòng Premier League đầu tiên năm ngoái, anh đã có năm bàn thắng và năm kiến tạo, dẫn đầu hai bảng thống kê toàn giải với 29 bàn và 18 kiến tạo cả mùa. Còn hiện tại, con số ấy chỉ là hai bàn và hai kiến tạo.

Số cú sút của anh giảm từ 24 xuống còn 15, còn tỷ lệ chuyển hóa cơ hội rơi tự do từ 21% xuống 13%. Hai bàn thắng duy nhất của Salah đến từ trận gặp Bournemouth và một quả phạt đền muộn trước Burnley, quá ít so với kỳ vọng dành cho biểu tượng tấn công số một của Liverpool.

Chân sút nguy hiểm nhất của Liverpool không còn rực sáng như trước. Ảnh: EPA.

Ký ức không vui vẻ ở Liverpool

Việc tiền đạo Salah bị thay ra giữa trận không phải điều lạ. Nhưng trong quá khứ, điều đó thường diễn ra khi Liverpool đã cầm chắc chiến thắng. Lần này, Slot rút anh ra giữa lúc đội bóng đang bị dẫn ngay trên sân nhà, một lựa chọn gợi nhớ ký ức không mấy vui vẻ.

Trước đây, trong 10 lần HLV Slot thay tiền đạo Salah ở Premier League, Liverpool đều giành chiến thắng, trong đó gồm trận đấu tại Newcastle hồi tháng 8, nơi anh kiến tạo cho Rio Ngumoha ở phút 100. Còn lần gần nhất anh bị rút ra khi Liverpool không thắng là trong trận thua Tottenham 1-2 vào tháng 9-2023, khi đội chỉ còn chín người trên sân.

Thực tế, kể từ ngày 1-4-2023, đây là lần đầu tiên Salah bị thay ra khi Liverpool đang thua tại Premier League. Và lần cuối cùng điều đó xảy ra ngay tại Anfield là từ tận tháng 3-2021, trong thất bại 0-1 trước Chelsea của Thomas Tuchel, thời điểm sân vẫn chưa mở cửa cho khán giả do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

HLV Arne Slot có một thời rất tự hào về Salah. Ảnh: EPA.

Phong độ yếu kém của Salah chỉ là một phần trong bức tranh u ám. HLV Arne Slot đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề: Trent Alexander-Arnold vắng mặt khiến hệ thống tấn công lệch hẳn; thủ môn Alisson liên tục chấn thương; còn Virgil van Dijk mắc nhiều sai lầm hiếm thấy.

Bất chấp việc chi hơn 452 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới, Liverpool đang chìm trong khủng hoảng. Bốn thất bại liên tiếp, trong đó gồm ba trận ở Premier League, đã khiến họ tụt từ ngôi đầu xuống vị trí thứ tư chỉ sau vài tuần.

Tệ hơn, tiền đạo Salah đã tịt ngòi cho Liverpool kể từ ngày 17-9. Với một đội bóng từng phụ thuộc gần như tuyệt đối vào bàn thắng của anh, đây là tín hiệu báo động nghiêm trọng.

Câu hỏi lớn: Salah có còn xứng đáng đá chính?

Liverpool để tiền đạo Salah ngồi dự bị là một bài toán cực khó. Ảnh: EPA.

Liverpool sắp bước vào chuỗi trận quan trọng gặp Eintracht Frankfurt tại Europa League giữa tuần và làm khách Brentford vào cuối tuần. Và câu hỏi nóng nhất lúc này: liệu Salah có còn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát?

Cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng đã đến lúc HLV Slot cần mạnh tay. Trả lời Sky Sports, ông nhận định: “Liverpool đang ở giai đoạn mà Salah không còn mặc định có suất đá chính mỗi tuần. Anh ấy không nên được coi là “cái tên đầu tiên trong danh sách đội hình nữa”.

Carragher nhấn mạnh rằng Salah vẫn là một phần quan trọng của đội hình mạnh nhất, nhưng cần được xoay tua, đặc biệt trong các trận sân khách, nơi Liverpool thường phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự: “Ở độ tuổi này, cộng thêm phong độ hiện tại, tôi không nghĩ Salah nên chơi mọi trận. Anh ấy vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các trận sân nhà, nhưng nên được nghỉ trong những chuyến làm khách nặng nề”.

Có lẽ bản thân Salah cũng đang thất vọng về chính mình. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi liệu tiền đạo Salah có chấp nhận việc ngồi dự bị hay không, Carragher thẳng thắn: “Chắc chắn là không. Nhưng đến một giai đoạn, bạn phải hiểu rằng khi không đạt phong độ, bạn chẳng còn lý do gì để tranh cãi cả”.

Nguy cơ bùng nổ mâu thuẫn nội bộ ở sân Anfield

Nếu HLV Slot nghe theo lời khuyên và dám để tiền đạo Salah ngồi dự bị trong trận gặp Brentford, đây sẽ là lần đầu tiên anh không góp mặt ở Premier League kể từ tháng 4-2024. Khi ấy, chính anh từng gây chú ý vì màn cãi vã nảy lửa với Jurgen Klopp bên đường biên trong trận gặp West Ham, sự cố chỉ được ngăn chặn khi Darwin Nunez và Joe Gomez can thiệp.

Bất luận kết quả tại sân Gtech Community ra sao, HLV Slot chắc chắn hiểu rằng ông không thể để kịch bản tương tự tái diễn với ngôi sao hưởng lương 400.000 bảng/tuần, người từng là biểu tượng của CLB. Một cuộc đối đầu công khai với Salah sẽ chỉ khiến mùa giải của Liverpool thêm rối ren.

Đội bóng của HLV Slot đã thua 4 trận khiến cho vị thế của nhà đương kim vô địch Premier League lung lay dữ dội. Ảnh: EPA.

Thời kỳ hậu Klopp đang phơi bày nhiều vấn đề hơn: từ chiến thuật mới chưa vận hành trơn tru, đến việc HLV Slot phải tìm lại bản lĩnh cho những trụ cột đã qua đỉnh cao. Salah, biểu tượng của thành công dưới triều đại Klopp, giờ lại trở thành câu hỏi lớn nhất – liệu anh có còn là “Vua Ai Cập” của Anfield, hay chỉ là tàn dư của một thời hoàng kim?

Slot cần câu trả lời sớm, bởi mỗi trận đấu trôi qua mà Salah tiếp tục tịt ngòi, áp lực dành cho HLV người Hà Lan sẽ càng nặng nề. Còn với Salah, nếu anh không thể chứng minh giá trị trong vài tuần tới, viễn cảnh ngồi dự bị không còn là điều không tưởng.