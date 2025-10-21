"Ryan Giggs tiếp theo" gia nhập Liverpool từ MU kiếm được 15 triệu bảng mỗi năm 21/10/2025 07:29

(PLO)- Cầu thủ được mệnh danh là "Ryan Giggs tiếp theo" gia nhập Liverpool từ MU hiện kiếm được 15 triệu bảng Anh mỗi năm sau khi giải nghệ.

Tiền đạo tài năng này từng là niềm mơ ước của cả thế giới nhưng một chấn thương nghiêm trọng khiến anh phải rời xa bóng đá mãi mãi. 25 năm trôi qua kể từ khi Ramon Calliste đến Manchester United với cả thế giới dường như nằm dưới chân mình. Khi đó, anh là một tiền đạo người xứ Wales 15 tuổi, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã được so sánh với đồng hương Ryan Giggs.

Được Sir Alex Ferguson đưa về MU, cầu thủ được mệnh danh là "Ryan Giggs tiếp theo" đã được tập luyện cùng những ngôi sao như David Beckham, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, với kỳ vọng lớn lao từ thần đồng sinh ra ở Cardiff này, người thậm chí còn được vinh danh trong danh sách 100 cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới chỉ một năm sau khi gia nhập MU.

Tuy nhiên, mặc dù "Ryan Giggs tiếp theo" đã nếm trải được một số vinh quang trong thời gian ở "quỷ đỏ", giành Cúp FA dành cho đội trẻ cùng MU vào năm 2003, nhưng Calliste chưa bao giờ thành công ở Manchester khi anh bị thanh lý hợp đồng vào năm 2005 mà chưa từng ra sân cho đội một.

Trong một động thái cực kỳ hiếm hoi, cầu thủ 19 tuổi này đã gia nhập đại kình địch Liverpool ngay sau khi rời MU, trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ những năm 1960 chuyển thẳng từ Old Trafford đến Anfield. "Ryan Giggs tiếp theo" sau đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội dự bị của Liverpool trong mùa giải 2005 - 2006.

Ramon Calliste - cầu thủ được mệnh danh là Ryan Giggs tiếp theo hiện kiếm được 15 triệu bảng Anh mỗi năm sau khi anh giải nghệ. ẢNH: GLOBAL WATCHES

Tuy nhiên, một lần nữa, Calliste lại thất vọng khi không thể lọt vào đội hình chính Liverpool và sau một năm đá dự bị, anh gia nhập Scunthorpe vào năm 2006 để có cơ hội thi đấu cho đội một. Nhưng thảm họa xảy ra chỉ vài tuần sau đó, "Ryan Giggs tiếp theo" bị chấn thương nghiêm trọng trong giai đoạn tiền mùa giải, trật khớp mắt cá chân, gãy xương và tổn thương nghiêm trọng dây chằng.

Mặc dù trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và ban đầu được thông báo rằng anh sẽ có thể trở lại thi đấu trong vòng sáu tháng, nhưng chấn thương kinh hoàng này đã khiến Calliste phải đi khập khiễng trong ba năm, và đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy ảnh hưởng của nó.

Sau đó, Calliste tìm cách hồi phục sự nghiệp cầu thủ khi anh thử việc tại Cambridge City, West London Saracens, Shrewsbury, Newport, Lincoln và Wycombe, cũng như đội bóng Bulgaria Levski Sofia. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã sớm xảy ra khi Calliste quyết định từ bỏ bóng đá.

"Chấn thương mà tôi gặp phải, mà đến giờ tôi vẫn còn đau đớn, thật điên rồ", "Ryan Giggs tiếp theo" Calliste chia sẻ với WalesOnline vào năm 2021 khi kể về khoảnh khắc đã hủy hoại sự nghiệp bóng đá của mình, "Tôi đi khập khiễng khoảng ba năm mà không khỏi.

Đó là một quá trình vô cùng khủng khiếp. Khi tôi cố gắng lấy lại sự nghiệp, tôi đã không thể vì bị khập khiễng. Ai sẽ ký hợp đồng với một cầu thủ bị khập khiễng chứ? Tôi có thể ghi 20 bàn mỗi trận, nhưng tôi bị khập khiễng, trông tôi không có vẻ gì là sung sức, nên tôi phải làm bài kiểm tra thể lực và tôi không vượt qua được".

Khi được Sir Alex Ferguson thông báo rằng anh sẽ rời MU trong bối cảnh hệ thống đào tạo trẻ của đội đang được tái cấu trúc, Calliste nhớ lại: "Đó là vấn đề kiểu như "này, chỉ là thời điểm không thích hợp thôi, hiện tại có quá nhiều người trước mặt cậu, chắc là ông ấy không muốn kìm hãm tôi và đưa ra những lời hứa suông". Thật khó khăn về mặt cảm xúc.

Đó là một cú sốc. Nhưng bạn bắt đầu nhận ra mình là một người đàn ông đang bước ra khỏi vùng an toàn và bạn cần phải cứng rắn hơn, đối mặt với điều đó và bước tiếp. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do".

"Tôi Không hề cay đắng", Calliste nói thêm khi được hỏi về cảm xúc của mình dành cho Manchester United, "Quyết định vẫn là quyết định. Không hề có ác cảm gì cả, mọi thứ đều tốt đẹp, họ là một CLB tuyệt vời, và tôi vẫn là một người hâm mộ của Manchester United".

Sau khi giải nghệ, Calliste đã thực sự thành công khi thành lập công ty đồng hồ Global Watches vào năm 2013, chuyên bán những chiếc đồng hồ cao cấp như Rolex, Audemars Piguet và Hublot, với mức giá từ 50.000 đến 250.000 bảng Anh. Doanh thu hàng xa xỉ này lên tới 15 triệu bảng Anh mỗi năm, với khách hàng chủ yếu của anh là các cầu thủ bóng đá và những người nổi tiếng khác.

"Rõ ràng là khi tôi nhận ra bóng đá không phải là sở thích của mình, tôi phải tìm kiếm thứ gì đó mà tôi từng thức dậy và tận hưởng", Calliste giải thích, "Tôi thấy mình còn chỗ trên thị trường. Một số người nói rằng nó đã quá bão hòa. Hiện nay có rất nhiều đại lý đồng hồ, nhưng cá nhân tôi không thực sự coi đó là sự cạnh tranh. Nếu có ai đó làm điều gì đó tốt, thì sẽ có đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Đây là một thị trường rất béo bở. Tôi nghĩ mọi người hiện nay đang tận hưởng tiền của mình nhiều hơn trước đây một chút, bởi vì lãi suất ngân hàng - nếu bạn gửi tiền vào ngân hàng, tôi không nghĩ bạn sẽ nhận lại được nhiều lợi nhuận ngày nay.

"Giá trị của đồng hồ rất hữu ích", Calliste nói thêm, "Khi tôi mới bắt đầu tham gia, những chiếc đồng hồ ngày đó giờ đã có giá trị gấp ba".