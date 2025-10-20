Vụ tiếp quản MU: Các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham nhằm lật đổ nhà Glazer 20/10/2025 13:59

(PLO)- Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) khi các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham nhằm mời anh làm đại sứ trong vụ mua lại CLB Manchester United.

David Beckham đã được một tập đoàn từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiếp cận để hỗ trợ cho một nỗ lực tiếp quản Manchester United, và điều này đòi hỏi nhà Glazer phải bán CLB, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham và tiếp cận huyền thoại của Manchester United này trong nỗ lực mua lại đội chủ sân Old Trafford từ gia đình Glazer, chủ sở hữu đa số của "quỷ đỏ". Một tập đoàn bí ẩn từ UAE đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị mua lại phần lớn cổ phần của nhà Glazer tại MU.

Phía UAE muốn cựu ngôi sao người Anh Beckham làm đại sứ cho nỗ lực đấu thầu này, nhờ danh tiếng toàn cầu của anh. Beckham hiện là đồng chủ sở hữu của 2 CLB gồm Inter Miami (Mỹ) và Salford City (Anh). UAE sẽ trao cho Beckham, 50 tuổi, người có giá trị tài sản ròng lên tới 300 triệu bảng Anh, cơ hội đầu tư vào MU.

Cựu tiền vệ của MU Beckham là lựa chọn ưu tiên của liên doanh để dẫn đầu cuộc đấu thầu mua lại "quỷ đỏ" thành Manchester. Các cựu cầu thủ khác của MU, bao gồm Eric Cantona và Wayne Rooney, cũng đã được cân nhắc.

Huyền thoại Manchester United, Beckham, từng chỉ trích cách sở hữu gây tranh cãi của nhà Glazer trong quá khứ. Hiện nhà Glazer chỉ xem xét những lời đề nghị trị giá hơn 5 tỉ bảng Anh mới bán cổ phần tại MU của mình. Con số này cao hơn gấp đôi giá trị hiện tại của MU trên thị trường chứng khoán. Nhà Glazer nắm quyền kiểm soát MU cách đây hai thập kỷ với một thỏa thuận trị giá 790 triệu bảng Anh, và giá trị hiện tại của MU chỉ khoảng 2 tỉ bảng Anh.

Các nhà đầu tư UAE đàm phán với Beckham nhằm mua lại MU từ nhà Glazer. ẢNH EPA

Nhà Glazer tin rằng giá trị của MU sẽ tăng cao trong tương lai, đặc biệt là khi MU đang theo đuổi kế hoạch xây dựng một sân vận động hiện đại mới. Đồng chủ sở hữu của MU là Sir Jim Ratcliffe đã tiếp quản hoạt động bóng đá của CLB sau khi mua 27,7% cổ phần vào tháng 2 năm 2024, và kể từ đó đã tăng lên gần 29%.

Bất chấp việc Ratcliffe nắm giữ cổ phần thiểu số ở MU, gần đây đã có những lời đồn đoán rằng Ratcliffe có thể buộc phải bán cổ phần của mình do một điều khoản trong thỏa thuận với nhà Glazer. Theo đó, nếu nhà Glazer muốn bán MU thì Ratcliffe cũng buộc phải bán cổ phần của mình.

Đầu tháng này, các nguồn tin từ MU tiết lộ ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đã bị bất ngờ trước tin đồn có người muốn thâu tóm CLB. Ông trùm tổ chức các sự kiện thể thao người Saudi Arabia Turki Al-Sheikh đã gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ MU khi đăng trên mạng xã hội rằng MU sắp bị bán.