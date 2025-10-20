Amorim giải thích quyết định loại Sesko khiến fan phẫn nộ 20/10/2025 13:27

HLV Ruben Amorim đã đẩy Benjamin Sesko lên băng ghế dự bị khi Manchester United đối đầu với Liverpool tại Anfield, mặc dù tiền đạo này đã ghi được hai bàn thắng trong hai lần ra sân gần nhất tại Premier League. Bây giờ, Amorim giải thích quyết định loại Sesko.

Sesko, người được MU ký hợp đồng trị giá lên tới 74 triệu bảng Anh vào tháng 8, đã ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước chuyến làm khách của MU đến Merseyside. Nhưng tiền đạo này không có tên trong đội hình xuất phát của Amorim.

Sesko được thay thế bởi Matheus Cunha, một tân binh khác cũng vừa gia nhập. MU mùa hè. Cunha vẫn chưa ghi bàn nào cho Quỷ Đỏ kể từ khi chuyển đến từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng Anh, nhưng anh mang lại sự khác biệt rõ rệt trên hàng công MU.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Ruben Amorim giải thích quyết định loại Sesko, để Cunha đá chính khi chia sẻ với Sky Sports (Anh): "Cunha đã trở lại đội. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ có một đặc điểm có thể giúp đội bóng tiến lên phía trước. Tôi nghĩ Ibrahim Konate và Virgil van Dijk thích tranh chấp trên không. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những tình huống khác nhau để họ có thể giành chiến thắng".

Amorim giải thích quyết định loại Sesko khỏi đội hình xuất phát, chỉ tung anh vào sân từ ghế dự bị trong trận MU thắng Liverpool 2-1. ẢNH: EPA

Trong khi đó, HLV Arne Slot của Liverpool đã đưa ra bình luận sâu sắc về sự vắng mặt của Sesko: "Chúng ta đã thấy Sesko chơi ba, bốn, năm hoặc sáu trận gần đây, nhưng khi đến Liverpool, MU lại thay đổi đội hình. Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi đối đầu với một đội bóng như vậy và họ đã làm điều đó".

Nhiều người hâm mộ MU phẫn nộ, không đồng tình với quyết định loại Sesko của Amorim, họ bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. "Sao ông ấy lại cho Sesko ngồi dự bị? Amorim thật là thiếu hiểu biết, thật không thể tin được", một người than thở.

"Đưa Sesko ngồi dự bị là một hành vi phạm tội", một người khác phẫn nộ. "Hay đấy, hãy để tiền đạo này ngồi dự bị, người có thể ghi hai bàn trong hai trận", một cổ động viên khác mỉa mai.

HLV Slot cũng để Florian Wirtz, một bản hợp đồng đắt giá, ngồi dự bị của Liverpool. Cầu thủ người Đức này trước đó đã vắng mặt trong đội hình xuất phát của Liverpool trong trận thua Chelsea 1-2 trước kỳ nghỉ quốc tế, nhưng đã vào sân thay người trong giờ nghỉ giữa hiệp.

MU đã không thắng Liverpool trên sân khách trong 10 lần đối đầu kể từ năm 2016, tức là sáu đời HLV. Amorim hy vọng các cầu thủ của mình có thể tái hiện màn trình diễn đã giúp họ có được trận hòa 2-2 đầy khó khăn tại Anfield hồi tháng 1. Và cuối cùng MU đã thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield ở vòng 8 Premier League.

"Chúng tôi đã thể hiện tốt ở mùa trước khi gặp Liverpool. Và tôi nghĩ cách chúng tôi bắt đầu trận đấu quan trọng hơn cả bối cảnh", HLV Amorim của MU phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, "Bối cảnh có thể thay đổi. Tất nhiên, họ sẽ giành được một vài quả phạt góc, đó là cơ hội cho họ.

Không khí trên sân sẽ rất ồn ào, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để chơi với điều đó. Và nếu bạn nhìn lại mùa trước, đôi khi chúng tôi chơi tốt hơn trong môi trường như vậy so với áp lực trên sân nhà. Vì vậy, chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.

Điều thực sự quan trọng là phải bắt đầu trận đấu tốt, khởi động thật kỹ, có cảm giác, hiểu rằng mọi thứ sẽ khó khăn ngay từ những giây phút đầu tiên. Vì vậy, tôi nghĩ và tôi biết các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng, nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho những tình huống khác nhau, đặc biệt là khi bắt đầu trận đấu".