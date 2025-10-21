MU sẽ gặp khó khăn trong nhiều năm vì bỏ qua 2 vụ chuyển nhượng 21/10/2025 07:01

(PLO)- MU sẽ gặp khó khăn trong nhiều năm sau khi bỏ qua 2 giải pháp chuyển nhượng rõ ràng.

Manchester United chi rất nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi HLV Ruben Amorim muốn có 1 đội hình như ý mình, nhưng chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha này được cho là mắc một lỗi quan trọng.

Cựu thủ môn của Manchester United Ben Forster cho rằng điểm yếu về thủ môn của "quỷ đỏ" có thể kéo dài thêm vài năm nữa sau khi không chiêu mộ được một thủ môn giàu kinh nghiệm vào mùa hè này. Andre Onana là thủ môn số một của MU trong hai mùa giải gần đây, nhưng những sai lầm liên tục đã khiến anh bị MU đẩy sang CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối kỳ chuyển nhượng dưới dạng cho mượn.

Ben Foster cho rằng MU sẽ gặp khó khăn trong nhiều năm vì bỏ qua 2 vụ chuyển nhượng. Cụ thể, MU đã được liên hệ với một số thủ môn kỳ cựu, bao gồm Emi Martinez và Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, thương vụ Martinez đã không thành công và anh đã ở lại Aston Villa, trong khi Donnarumma chuyển từ Paris Saint-Germain sang đối thủ truyền kiếp của MU là Manchester City.

Cuối cùng MU mua thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp với giá hơn 18 triệu bảng Anh. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ này chơi rất hay và ổn định trong 2 trận đấu đầu tiên cho MU và đây là 2 trận mà MU toàn thắng, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Sunderland và 2-1 trước kình địch Liverpool.

MU sẽ gặp khó khăn trong nhiều năm vì bỏ qua 2 vụ chuyển nhượng mang tên Martinez và Donnarumma. ẢNH: EPA

Bất chấp màn trình diễn đầy hứa hẹn nhận được nhiều lời khen ngợi của Lammens, Ben Foster đã nghi ngờ về việc liệu Lammens có phải là giải pháp cho những khó khăn của MU trong khung gỗ hay không, bởi anh còn thiếu kinh nghiệm thi đấu vì chỉ chơi ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Ben Foster bày tỏ sự ngạc nhiên khi MU không nỗ lực hơn để chiêu mộ Martinez hay Donnarumma.

Phát biểu trên talkSPORT, cựu thủ môn của MU Ben Foster cho biết: "Tôi thực sự sốc khi MU không ký hợp đồng với Martinez. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên. Ngay cả với Gigi Donnarumma, tôi cũng nghĩ vậy. Bạn cần anh chàng đó. Bạn có thể phải trả giá đắt cho anh ta và trả lương cao, nhưng rồi vị trí thủ môn sẽ được giải quyết.

Nhưng MU đã không làm vậy, và tôi nghĩ tình hình khó khăn về thủ môn của MU có thể kéo dài thêm vài năm nữa. Tôi sẵn sàng trao cơ hội cho Lammens vì anh ấy đã có khởi đầu tuyệt vời trước Sunderland, nhưng đó là một yêu cầu quá cao".

Onana hiện đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc hơn sau khi tạm rời MU và có những cải thiện trong phong độ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Foster khẳng định Amorim đã đúng khi để cựu thủ môn Inter Milan ra đi, bất chấp việc ông nghi ngờ lựa chọn người thay thế.

Ben Foster nói: "Khi bạn mắc phải nhiều lỗi như Onana, thì việc cuối cùng bạn bị loại là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ thường tình. Không có pha bóng nào Onana xử lý bình tĩnh và điềm đạm, và trong những khoảnh khắc quan trọng, có những pha cứu thua trông có vẻ hơi bất thường. Giống như thể Onana đang hoảng loạn trong những khoảnh khắc đó vậy.

Đó là những khoảnh khắc bạn cần sự bình tĩnh thực sự dưới áp lực, khi quả bóng bay về phía bạn với tốc độ 80 dặm một giờ. Andre Onana không có khả năng đó và tôi nghĩ anh ấy đã để áp lực ảnh hưởng quá nhiều".

Trabzonspor đang xem xét khả năng ký hợp đồng dài hạn với Onana. Tuy nhiên, ý định của Onana được cho là trở lại Manchester United với hy vọng lấy lại vị thế thủ môn số 1.