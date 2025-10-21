Atletico Madrid chính thức đệ đơn khiếu nại Arsenal 21/10/2025 11:43

Atletico Madrid chính thức đệ đơn khiếu nại Arsenal lên LĐBĐ châu Âu (UEFA) khi họ buộc phải tắm ở nơi khác. Atletico Madrid tức giận đã đệ đơn lên UEFA về việc Arsenal… để họ tắm nước lạnh khi đến sân Emirates chuẩn bị cho trận đấu tại Champions League.

Đội bóng của Diego Simeone đang có mặt tại London để tham dự trận đấu Champions League tại sân vận động Emirates gặp đội bóng của Mikel Arteta. Theo thông lệ, đội bóng khổng lồ La Liga đã tập luyện trên sân Emirates vào buổi tối trước trận đấu.

Sau buổi tập, các ngôi sao Atletico Madrid được chào đón bằng dòng nước lạnh từ phòng thay đồ. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, phía đội bóng Tây Ban Nha đã cảm thấy "giận dữ", "ngạc nhiên" và "bối rối" khi một sân vận động hiện đại như vậy lại thiếu một yêu cầu cơ bản như vậy.

Các quan chức Atletico Madrid đã cảnh báo Arsenal lúc 18 giờ 45 chiều (hôm qua 20-10, giờ Anh), ngay sau khi buổi tập của họ bắt đầu, rằng không có nước nóng để các cầu thủ tắm. Buổi tập của HLV Simeone dự kiến ​​kết thúc lúc 19 giờ 30 tối nhưng các cầu thủ đã trở lại phòng thay đồ sớm hơn 15 phút và phát hiện ra vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Atletico Madrid chính thức đệ đơn khiếu nại Arsenal. ẢNH: EPA

Tờ Sun Sport (Anh) cho biết nước nóng đã được khôi phục vào lúc 19 giờ 25 tối. Nhưng Simeone và các ngôi sao Atletico Madrid của ông đã quyết định lên xe buýt của đội và tắm rửa tại khách sạn. Arsenal đã nhanh chóng xin lỗi Atletico Madrid, nhấn mạnh rằng điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Trớ trêu thay, trong nhiều năm qua, Simeone lại nổi tiếng với việc sử dụng "nghệ thuật đen tối" trên sân cỏ nhằm làm suy yếu đối thủ. Mặc dù một số ngôi sao của ông tỏ ra tức giận khi phải rời sân trong tình trạng ướt và bẩn sau buổi tập, nhưng có vẻ như đây là vấn đề thực sự tại sân vận động Emirates.

Arsenal bước vào trận đấu với Atletico Madrid vào 2 giờ rạng sáng mai 22-10 khi giành chiến thắng ở cả hai trận đầu tiên tại Champions League trong khi Atletico Madrid phải chịu thất bại trong chuyến làm khách tới Anh vào tháng trước, thua Liverpool với tỷ số 3-2.

HLV Simeone đã bị UEFA cấm chỉ đạo một trận sau khi xô xát với người hâm mộ trên băng ghế dự bị trước khi bị đuổi khỏi sân. Trong khi Atletico không hài lòng với lòng "hiếu khách" tại Emirates, HLV Mikel Arteta của Pháo thủ lại hết lời khen ngợi HLV Simeone trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Chiến lược gia 43 tuổi người Tây Ban Nha của Arsenal Mikel Arteta cho biết: “Rõ ràng (Simeone) là người mà tôi ngưỡng mộ và học hỏi trong nhiều tình huống và điều nổi bật với tôi là niềm đam mê của ông ấy. Tôi nghĩ rằng sau một thời gian dài gắn bó với bóng đá và ở cùng một CLB, với những cầu thủ như vậy, Simeone vẫn có khả năng kiểm soát và truyền tải nguồn năng lượng cũng như mong muốn chiến thắng như vậy.

Chúng ta đang sống trong một môi trường rất khắc nghiệt và để thuyết phục được các cầu thủ, bạn phải cực kỳ giỏi. Tôi không biết Simeone ngoài đời nhưng mọi thứ tôi nghe được về anh ấy là anh ấy rất giỏi việc đó, đó là một trong những lý do tại sao bạn có thể duy trì ở cấp độ đó.

Tôi nghĩ những gì Simeone đã làm kể từ khi đến Atletico Madrid là rất nổi bật, không chỉ những thành tích anh ấy đạt được mà cả cách anh ấy làm điều đó. Tôi nghĩ bản sắc mà Simeone đã tạo ra cho CLB, cho đội bóng, tinh thần, tôi nghĩ chúng rất đơn giản và dễ nhận biết, bởi vì Simeone chính là Atletico Madrid.

Thật vô cùng khó để đạt được điều đó trong một thời gian ngắn và phải mất 14 năm, tôi nghĩ Simeone đã ở đó rồi, anh ấy đã làm được điều gì đó đáng kinh ngạc. Thật vui khi được gặp anh ấy".

Arsenal sẽ tìm cách tiếp tục khởi đầu hoàn hảo tại Champions League khi trước đó họ đã đánh bại Athletic Club và Olympiacos với tỷ số 2-0. Trong khi đó, Atletico bắt đầu bằng thất bại 2-3 trước Liverpool trước khi trở lại mạnh mẽ với chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại thủ đô Tây Ban Nha.