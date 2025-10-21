Baleba đáp trả những lời chỉ trích của Brighton 21/10/2025 12:37

Carlos Baleba được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Brighton đã từ chối Manchester United khiến thỏa thuận tiềm năng đổ vỡ. Bây giờ, Baleba đáp trả những lời chỉ trích của Brighton về phong độ kém cỏi của anh vào đầu mùa giải.

Carlos Baleba cho biết anh đã trở lại phong độ đỉnh cao trước trận đấu giữa Brighton và MU ở vòng 9 Premier League vào cuối tuần này. Tiền vệ 21 tuổi, người từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford vào mùa hè, sẽ rất háo hức chứng minh cho HLV Ruben Amorim của MU thấy chính xác khả năng của mình khi họ đối đầu với nhau vào cuối tuần này.

Sau chiến thắng của Brighton trước Newcastle United ở vòng 8 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần qua, Baleba đăng bài trên Instagram. Kèm theo chú thích trong chùm ảnh từ Sân vận động Amex, tuyển thủ Cameroon viết: "Chiến thắng tuyệt vời của đội bóng và tôi lại cảm thấy mình là chính mình. #areyouabaleba".

Các cầu thủ của MU là Leny Yoro và Andre Onana nằm trong số hàng ngàn người dùng đã nhấn nút "thích" bài đăng của Baleba. Baleba đã trải qua một khởi đầu khó khăn ở mùa này, khi HLV Fabian Hurzeler của Brighton công khai yêu cầu Baleba phải cải thiện lối chơi, và anh đã chơi ấn tượng vào cuối tuần.

Carlos Baleba đáp trả những lời chỉ trích của Brighton. ẢNH: EPA

Phát biểu với các phóng viên trước trận đấu với Newcastle, HLV của Brighton đã thách thức ngôi sao người Cameroon "hãy tiến lên và thể hiện cá tính". HLV Hurzeler nói: "Tôi nghĩ đang đến lúc mọi việc phụ thuộc vào Baleba, khi anh ấy cũng phải chịu trách nhiệm.

Baleba không thể thay đổi được những ồn ào xung quanh mình, anh ấy là cầu thủ của Brighton. Bất kể tin đồn là gì, anh ấy sẽ vẫn là cầu thủ của Brighton cho đến ít nhất cuối mùa giải. Nhưng giờ Baleba phải chịu trách nhiệm. Giờ đây, anh ấy phải tiến bộ và thể hiện cá tính, đó chắc chắn là bước tiếp theo trong quá trình phát triển bản thân.

Như tôi đã nói trong những tuần trước, có những bước ngoặt trong quá trình phát triển, nhưng bạn chỉ có thể vượt qua nếu bạn chủ động và nếu bạn chịu trách nhiệm, sẽ có những lúc không ai có thể giúp bạn. Bạn phải tự hỗ trợ và giúp đỡ chính mình. Baleba có môi trường tốt nhất có thể ở đây.

Baleba có những đồng đội tuyệt vời luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh ấy. Nhưng giờ đây, cầu thủ phải tự mình tiến lên, thể hiện cá tính và chịu trách nhiệm về sự phát triển của mình. Đó là những gì tôi yêu cầu ở Baleba trong tương lai".

Chủ tịch Brighton Tony Bloom gần đây đã nói về tương lai của Baleba, xác nhận rằng MU thực sự đã thể hiện sự quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận chiêu mộ Baleba. Phát biểu với The Argus (Anh), chủ sở hữu của Brighton cho biết: "Tôi không nghĩ Baleba là một câu chuyện dài.

Manchester United đã quan tâm đến Baleba, nhưng chúng tôi đã nói rằng anh ấy không có mặt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này và họ đã bỏ đi. Vì vậy, chúng tôi đã có nhiều câu chuyện lớn hơn trong quá khứ. Nhưng Carlos Baleba, sự tiến bộ của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Baleba là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với CLB bóng đá này, và tôi rất vui mừng khi anh ấy tiếp tục gắn bó với chúng tôi trong mùa giải này".

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), MU đã liên hệ với Brighton để hỏi về khả năng chiêu mộ Baleba, và họ được cho biết chi phí cho chữ ký của Baleba sẽ vào khoảng 100 triệu bảng. Sau khi đã chi 215 triệu bảng cho cầu thủ mới, MU gặp khó khăn trong việc cân đối tài chính cho khoản đầu tư này.

Manchester United không coi việc củng cố hàng tiền vệ là một nhu cầu cấp thiết, do đó đã ký hợp đồng với ba tiền đạo là Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Baleba vẫn ở lại sân vận động Amex, nhưng có vẻ như Quỷ đỏ đã sẵn sàng thực hiện một nỗ lực khác để có được chữ ký của anh khi thời điểm chín muồi.