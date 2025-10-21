Ninh Bình tiếp đà thăng hoa, HA Gia Lai rơi tự do 21/10/2025 14:46

(PLO)- Tân binh Ninh Bình tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị của mùa giải V-League 2025-2026 khi duy trì mạch trận bất bại và vững vàng ở ngôi đầu bảng sau vòng 7, còn đội bóng phố núi HA Gia Lai như bị mất phương hướng.

Trên sân Hàng Đẫy, đội bóng đất Cố đô đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại chủ nhà Hà Nội FC với tỷ số 2-1, trong khi HA Gia Lai lại chìm sâu xuống cuối bảng xếp hạng.

Ngoạn mục tân binh Ninh Bình bất bại

Đáng chú ý Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của tân HLV Harry Kewell nhập cuộc đầy khí thế. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả giúp đội bóng Thủ đô áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1. Liên tiếp là những pha hãm thành dồn dập, song tất cả đều bị chặn đứng trước phong độ xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm và sự kiên cường của hàng thủ Ninh Bình. Không ít lần khán giả Hàng Đẫy phải ôm đầu tiếc nuối khi bóng tìm đến cột dọc khung thành đội khách hai lần trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, khi Hà Nội FC vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành Văn Lâm, đội khách Ninh Bình lại tung đòn phản công chí mạng. Từ một pha phối hợp đá phạt góc, Daniel Da Silva Dos Anjos chọn vị trí chuẩn xác để đánh đầu mở tỷ số, khiến khu vực cổ động viên Ninh Bình trên khán đài bùng nổ. Sau đó, Quốc Việt nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Tân binh Ninh Bình qua mặt cựu vương Hà Nội FC ngay trên sân khách. Ảnh: CCT.

Không chấp nhận thất bại, Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian còn lại. Tiền đạo Lê Xuân Tú rút ngắn tỷ số sau một pha phối hợp trung lộ đẹp mắt. Tuy nhiên, mọi nỗ lực san bằng của đội chủ nhà đều bất thành khi xà ngang lại một lần nữa cứu thua cho Ninh Bình ở phút cuối cùng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 đầy quả cảm cho đội khách, một kết quả giúp Ninh Bình nâng tổng điểm lên 17, tiếp tục ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng và duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa.

Hai ngày sau, cũng trên sân Hàng Đẫy, khán giả lại được thưởng thức thêm một trận cầu kịch tính không kém. Thể Công Viettel dù bị SHB Đà Nẵng dẫn trước trong hiệp 1 nhưng đã xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Những điều chỉnh chiến thuật trong hiệp 2 của HLV Velizar Popov tỏ ra vô cùng hiệu quả, khi cả hai bàn thắng đều được ghi bởi các cầu thủ vào sân thay người là Đinh Xuân Tiến và Nhâm Mạnh Dũng.

Nhờ 3 điểm trọn vẹn, Thể Công Viettel có trong tay 15 điểm, tiếp tục bám đuổi sát sao Ninh Bình trong cuộc đua vô địch. Ở vị trí thứ ba là CLB Công an Hà Nội với 14 điểm, và đáng chú ý, thầy trò HLV Alexandre Polking vẫn còn một trận chưa đấu.

Thể Công Viettel bám sát ngay sau đội dẫn đầu Ninh Bình. Ảnh: CCT.

Cả ba đội dẫn đầu là Ninh Bình, Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội đều đang duy trì chuỗi bất bại, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh đáng nể của họ trong giai đoạn đầu mùa.

Báo động đỏ cho HA Gia Lai và Thanh Hóa

Trong khi đó, hai đội bóng giàu truyền thống là HA Gia Lai và Thanh Hóa tiếp tục trải qua chuỗi ngày khó khăn tại mùa giải này. Dù rất nỗ lực trong hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, cả hai vẫn chưa thể đạt được mục tiêu và đang dần bị các đối thủ bỏ lại ở nhóm cuối bảng xếp hạng tạm thời.

HA Gia Lai hành quân đến làm khách của Hải Phòng với quyết tâm ít nhất giành được điểm. Tuy nhiên, hy vọng sớm tan biến khi đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ trong 10 phút đầu tiên đã ghi liền hai bàn thắng. Sự chệch choạc của hàng thủ khiến HA Gia Lai gần như không thể gượng dậy, còn những nỗ lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu đều bất thành và thua thêm một bàn nữa.

HA Gia Lai tiếp tục chật vật tìm đường trụ hạng như bao mùa bóng qua. Ảnh: CCT.

Sau thất bại này, HA Gia Lai rơi xuống vị trí cuối bảng với 3 điểm sau 6 trận (3 hòa, 3 thua). Hàng công yếu ớt mới chỉ ghi được 1 bàn thắng, con số thấp nhất giải, trong khi hàng thủ HA Gia Lai đã phải nhận tới 8 bàn thua.

Cùng cảnh ngộ, Thanh Hóa cũng không thể có chiến thắng đầu tay. Làm khách trên sân PVF-CAND, đội bóng xứ Thanh khởi đầu đầy hứng khởi khi Nguyên Hoàng ghi bàn mở tỷ số. Nhưng hàng phòng ngự lỏng lẻo khiến họ trả giá đắt khi để chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Popov không hề giảm sút, và may mắn gỡ hòa 2-2, giữ lại một điểm quý giá.

Sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa hiện có 4 điểm với 4 trận hòa và xếp ngay trên HA Gia Lai. Dù hàng công đã ghi được 7 bàn, họ lại sở hữu hàng thủ tệ nhất giải với 13 lần thủng lưới. Dẫu vậy, khoảng cách với nhóm giữa bảng chỉ từ 1 đến 3 điểm, nên cơ hội vươn lên vẫn rộng mở nếu đội sớm tìm lại phong độ.

Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 7 vòng đấu. Ảnh: CCT.

Ở trận đấu còn lại của vòng 7, CLB Công an TP.HCM và Hà Tĩnh chia điểm sau trận hòa không bàn thắng, khép lại một vòng đấu nhiều cảm xúc nhưng cũng đầy tiếc nuối cho những đội đang khát thắng.

Sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 10, vòng 7 V-League trở lại đầy sôi động và chứng kiến phong độ ấn tượng của các đội khách. Chỉ có hai đội chủ nhà là Hải Phòng và Thể Công Viettel giành trọn ba điểm, trong khi ba đội khác phải chia điểm và hai đội khách rời sân với chiến thắng trong tay. Kết quả này phần nào phản ánh sự cân bằng ngày càng rõ rệt của giải đấu khi yếu tố sân nhà không còn là lợi thế tuyệt đối, và mỗi trận đấu đều tiềm ẩn bất ngờ.

Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng của tân binh Ninh Bình đang thổi luồng sinh khí mới vào V-League. Đội bóng đất cố đô giờ đây thực sự là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vô địch, cạnh tranh sòng phẳng với những thế lực truyền thống như Thể Công Viettel, Hà Nội FC hay Nam Định.