Joao Figueiredo tung ảnh gia đình, cả nền bóng đá Malaysia hy vọng 19/10/2025 10:41

Tiền đạo Joao Figueiredo "nhá hàng" bằng tấm hình gia đình. Hành động của Joao Figeiredo làm cho cả nước Malaysia lên cơn sốt.

Tiền đạo của CLB Johor Darul Tazim và tuyển Malaysia và là tác giả một trong bốn bàn thắng ghi vào lưới tuyển Việt Nam đêm 10-6 - Joao Figueiredo đăng tấm hình gia đình lên trang xã hội của mình cùng việc anh choàng vai người phụ nữ được cho là bà của anh khiến cả đất nước Malaysia lên cơn sốt và tạo nên sự chú ý rất lớn.

Joao Figueiredo nhá hàng bằng tấm hình gia đình, bóng đá Malaysia dậy sóng. Ảnh:Bola

Trong tấm hình của Joao Figueiredo, anh mặc áo trắng đứng giữa hàng sau trong bức ảnh gia đình anh choàng vai người phụ nữ lớn tuổi được nghi ngờ là người Malaysia, đó là bà của anh.

Joao Figueiredo là một trong bảy cầu thủ bị FIFA trừng phạt cấm hoạt động bóng đá 1 năm cùng nộp phạt 2 ngàn franc Thụy Sĩ do bị sai lệch hồ sơ nhập tịch Malaysia.

Tiền đạo có sinh quán tại Brazil này bị nghi ngờ phù phép hồ sơ về nơi sinh của bà mình, không phải bà của anh sinh ra tại Malaysia mà là tại Brazil, điều này có trong hồ sơ gốc mà FIFA đưa ra để trừng phạt 7 cầu thủ, trong khi đó hồ sơ mà FAM trình FIFA thì bà của Joao Figueiredo sinh ra tại Malaysia.

Joao Figueiredo nhá hàng khi đưa lên instagram tấm hình anh (áo trắng,giữa) choàng vai người phụ nữ (áo đen) trông rất....Á Đông. Ảnh:Star.

Hồ sơ mà FIFA tiết lộ cho FAM biết về hành vi làm sai lệch, trong đó ông bà liên quan để được nhập tịch 7 cầu thủ đều sinh ra tại Brazil, Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha chứ không có ai sinh ra tại Malaysia.

Tấm hình Joao Figueiredo đưa lên trang xã hội instagram của mình đã gây sự chú ý cực lớn và thậm chí gây sốc trên toàn Malaysia, liệu đó có phải là bà của anh. Một phụ nữ trông rất Đông Á.

Theo tài liệu mà phía FAM cung cấp cho FIFA để được nhập tịch Malaysia, thì Joao Figueiredo có bà ngoại là người sinh ra ở bang Johor của Malaysia. Tuy nhiên theo điều tra hồ sơ gốc của FIFA thì ngược lại.

Dẫu sao tấm hình gia đình mà Joao Figueiredo đưa lên trang xã hội cũng tạo ra cú sốc và thậm chí là "niềm hy vọng” của bóng đá Malaysia trong quá trình kiện tụng.

Xét về tính pháp lý thì đây chưa phải là chứng cứ cụ thể nào để nói rằng Joao Figueiredo đã đúng. Tuy nhiên nó vẫn tạo nên cơn sốt, sự chú ý tột độ của dư luận Malaysia.