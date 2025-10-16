FIFA lại nhận đơn ‘thưa’ đội tuyển Malaysia, lợi thế nghiêng về Việt Nam 16/10/2025 11:57

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA yêu cầu xem xét hủy bỏ một số kết quả của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027 và điều này rất có lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trọng tâm của lá đơn ANFA gởi lên FIFA là trận Nepal thua đội tuyển Malaysia 0-2 ngày 25-3, khi Hector Hevel vào sân và ghi một bàn. Theo ANFA, Hevel thuộc diện bị FIFA kỷ luật nên không đủ điều kiện thi đấu ở thời điểm đó, khiến tính hợp lệ của trận đấu phải được rà soát lại từ đầu.

Hevel không phải trường hợp đơn lẻ. Sáu cầu thủ khác của Malaysia được nhắc tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Nhóm 7 cầu thủ này bị FIFA cấm thi đấu một năm vào cuối tháng 9 vì vấn đề liên quan đến giấy tờ. Sau khi đối chiếu danh sách đăng ký và thông tin kỷ luật, ANFA đã gửi văn bản cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), yêu cầu giải trình về tính hợp lệ của các cầu thủ tham dự.

Nếu lập luận của ANFA được chấp nhận, hệ quả có thể lan rộng. Theo thông lệ kỷ luật trong bóng đá quốc tế, đội sử dụng cầu thủ không hợp lệ có thể bị xử thua 0-3 theo tỷ số quy ước, đi kèm phạt tài chính và một số biện pháp bổ sung. Ngoài trận gặp Nepal, đội tuyển Malaysia còn đối diện khả năng bị đảo kết quả trận thắng 4-0 trước Việt Nam ngày 10-6-2025 nếu những cầu thủ bị nêu tên thực sự không đủ điều kiện tại thời điểm thi đấu. Đây là kịch bản sẽ tác động trực tiếp đến thứ hạng bảng F và cửa đi tiếp nghiêng hẳn về phía Việt Nam.

Nepal chỉ rõ cầu thủ Hevel của đội tuyển Malaysia có hồ sơ ra sân không hợp lệ. Ảnh: CCT.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Nepal đứng cuối với 0 điểm sau bốn trận. Đội tuyển Malaysia tạm dẫn đầu với 12 điểm trọn vẹn và vừa thắng Lào 5-1, trong khi Việt Nam có 9 điểm xếp nhì bảng. Tuy nhiên, mọi điều chỉnh (nếu có) chỉ được tiến hành sau quy trình thẩm tra hồ sơ chặt chẽ.

Ở cấp châu lục, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là cơ quan ra quyết định cuối cùng đối với các trận thuộc hệ thống của họ, sau khi tham chiếu quy định FIFA và thu thập ý kiến các bên liên quan.

Vụ việc thu hút chú ý còn vì bối cảnh nhập tịch của nhóm cầu thủ. Phần lớn họ từng chơi bóng ở Nam Mỹ hoặc châu Âu trước khi cập bến Malaysia, giúp đội tuyển nước này gia tăng kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, sự bổ sung theo kiểu “đốt cháy giai đoạn” này bị cho là không đảm bảo tính hợp lệ, và chỉ một mắt xích hành chính lỏng lẻo cũng có thể đe dọa toàn bộ chuỗi kết quả trên sân.

Châu Ngọc Quang cùng đồng đội hưởng lợi nếu đội tuyển Malaysia bị trừ điểm theo luật chơi của FIFA. Ảnh: CCT.

Về mặt nguyên tắc, trạng thái “không đủ điều kiện” có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân, do đăng ký quốc tịch không đáp ứng điều kiện. Và khi vi phạm đã được FIFA chứng minh bằng tài liệu và mốc thời gian rõ ràng, biện pháp quen thuộc là hủy kết quả trận liên quan và xử thua 0-3. Những tiền lệ ở bóng đá quốc tế cho thấy FIFA thường kiên quyết để bảo đảm tính công bằng và tính răn đe cho toàn giải.

Dĩ nhiên, bóng đá Malaysia có thể đưa ra phản biện. Họ có thể chứng minh không vi phạm. Ở phía bên kia, Nepal sẽ cần chứng cứ cho thấy Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ và đang bị FIFA treo giò, cụ thể là Hevel.

Trong trường hợp FIFA tiếp nhận đơn khiếu nại của Nepal và bổ sung hình phạt, đội tuyển Malaysia khó tránh khỏi việc bị trừ điểm ở hai trận thắng Nepal 2-0 lẫn thắng Việt Nam 4-0. Như vậy, cuộc đua ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sẽ xoay chiều theo hướng có lợi cho Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik từ nhì bảng nhảy lên nhất bảng để giành chiếc vé duy nhất tham dự vòng chung kết Cúp châu Á.