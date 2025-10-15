HLV trưởng đội tuyển Malaysia đối mặt án phạt do ‘vạ miệng 15/10/2025 17:21

HLV trưởng đội tuyển Malaysia - Peter Cklamovski. Ảnh: NSTP

Gần đây, HLV trưởng đội tuyển Malaysia có những bình luận được cho là chỉ trích nhắm vào cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Quyền chủ tịch FAM - Yusoff Mahadi cho biết ông đã đích thân chấp nhận lời xin lỗi của HLV người Úc, nhưng nhấn mạnh rằng cơ quan quốc gia này hoạt động theo các quy tắc và điều lệ rõ ràng mà mọi người phải tôn trọng.

“Không chỉ có HLV, ngay cả các hội viên của FAM cũng phải tuân thủ các quy định tương tự và phải tuân thủ các quy tắc đã được đặt ra. Trước đây, khi có chỉ trích, người ta thường viện dẫn Điều 88, và nhiều người đã bị phạt theo điều khoản đó. Giờ đây, điều khoản này đã được sửa đổi thành Điều 91”, ông Yusoff Mahadi nhấn mạnh.

Dù thừa nhận lời xin lỗi của HLV trưởng đội tuyển Malaysia, nhưng ông Yusoff Mahadi cho biết sự việc vẫn phải tuân theo đúng trình tự: “Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của HLV Cklamovski, có lẽ đó chỉ là lỡ lời hoặc là một sai lầm vô ý.

Nhưng với tư cách là một tổ chức, FAM có những quy định riêng, và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Do đó, chúng tôi sẽ để cơ quan độc lập trong FAM, tức là Ủy ban kỷ luật, cân nhắc và quyết định bất kỳ động thái nào tiếp theo”.

Sau trận đấu giữa Malaysia và Lào tại Vientiane tuần trước, HLV Cklamovski đã nêu bật những lỗi hành chính của FAM khi nộp hồ sơ của bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia lên FIFA.

Trong một cuộc họp báo, HLV trưởng đội tuyển Malaysia phát biểu: “Mọi sự lộn xộn đang xảy ra với FIFA, những sai sót về mặt hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra ở đó, đều do lỗi của FAM”.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ngày 13-10, HLV trưởng đội tuyển Malaysia đã làm rõ, ông không bao giờ có ý định thiếu tôn trọng FAM và xin lỗi nếu những bình luận của ông làm ai đó phật lòng.

Ông Yusoff cũng tiết lộ, FAM quyết định không phản hồi ngay lập tức những phát biểu của HLV Cklamovski là để tránh làm gián đoạn sự tập trung của đội tuyển quốc gia trước trận đấu vòng loại Asian Cup tiếp theo với Lào, trận đấu mà Malaysia đã giành chiến thắng 5-1 tại Bukit Jalil.