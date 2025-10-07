AFC chính thức lên tiếng về nội tình bóng đá Malaysia sau phán quyết của FIFA 07/10/2025 12:48

(PLO)- Cuộc khủng hoảng của bóng đá Malaysia tiếp tục leo thang khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố tạm thời không cho phép đội tuyển nước này sử dụng bảy cầu thủ di sản đang bị FIFA cấm trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Quyết định của AFC được đưa ra trong bối cảnh vụ bê bối làm giả giấy tờ đăng ký cầu thủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang trong quá trình điều tra và kháng cáo.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, phát biểu sáng 7-10 rằng AFC sẽ “giữ lập trường trung lập” cho đến khi toàn bộ quy trình pháp lý giữa FAM và FIFA kết thúc. “Chúng tôi phải chờ FAM hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Quyết định có căn cứ của Ủy ban Kỷ luật FIFA đã được công bố, và giờ FAM có quyền kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA, sau đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chỉ khi các cơ quan này ra phán quyết cuối cùng, AFC mới có thể tiến hành bước đi cần thiết”, ông Windsor cho biết.

Theo đó, FAM có thời hạn đến ngày 31-3 năm sau, cũng là thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup, để hoàn tất quy trình kháng cáo. Trong thời gian này, đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu bình thường nhưng không thể đăng ký bất kỳ cầu thủ nào trong số bảy người bị cấm là Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Tổng thư ký Windsor Paul John cho biết AFC sẽ “giữ lập trường trung lập” cho đến khi bóng đá Malaysia kháng cáo và quyết định cuối cùng của FIFA. Ảnh: NST.

Đây là nhóm cầu thủ nhập tịch được FAM đưa vào danh sách thi đấu với lý do họ “có gốc gác Malaysia” thông qua ông bà hoặc cha mẹ. Tuy nhiên, FIFA đã phát hiện sự bất nhất trong hồ sơ, cho rằng một số tài liệu về nguồn gốc tổ tiên đã bị chỉnh sửa hoặc làm giả để hợp thức hóa quyền thi đấu cho bóng đá Malaysia.

FIFA đã áp dụng án phạt nghiêm khắc: mỗi cầu thủ bị treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, trong khi FAM phải chịu mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND). Cơ quan này cũng lưu ý rằng vụ việc có thể ảnh hưởng đến kết quả của các trận đấu mà các cầu thủ này đã góp mặt, bao gồm chiến thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại bảng F. Nếu FIFA hoặc AFC quyết định hủy kết quả hai trận này, đội tuyển Malaysia có nguy cơ đánh mất vị trí dẫn đầu bảng và phải đối mặt với án phạt bổ sung.

Trong bối cảnh rối ren, đội tuyển Malaysia vẫn nỗ lực duy trì phong độ thi đấu ổn định. Thầy trò HLV Peter Cklamovski hiện dẫn đầu bảng F với 6 điểm trọn vẹn và chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới với Lào, trận lượt đi tại Viêng Chăn vào ngày 9-10 và trận lượt về tại Kuala Lumpur ngày 14-10. Sau đó, đội sẽ tiếp Nepal vào ngày 18-11 và kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 bằng cuộc tái đấu với Việt Nam vào ngày 31-3 năm sau.

Sau trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia rối ren khi bị phát hiện có đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận giấy tờ. Ảnh: CCT.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ HLV Peter Cklamovski đang đối mặt với bài toán nhân sự khó khăn. Việc mất cùng lúc bảy cầu thủ trụ cột khiến ông phải triệu tập gấp những cái tên mới từ giải vô địch Malaysia. Một số cầu thủ trẻ như Luqman Hakim, Azam Azmi hay Fayadh Zulkifli được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách thay thế, trong khi tiền đạo kỳ cựu Safawi Rasid nhiều khả năng trở lại đội hình chính sau thời gian dài vắng bóng.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh, tiếp tục gây sức ép lên FAM khi yêu cầu tổ chức này phải công khai toàn bộ diễn biến vụ việc với người dân. Bà nhấn mạnh rằng “đây không còn là câu chuyện riêng của FAM, mà là danh dự của cả đất nước”. Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích FAM lan rộng, nhiều người hâm mộ kêu gọi ban lãnh đạo từ chức nếu không thể chứng minh được sự trong sạch.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh cho rằng FAM không thể im lặng và cần minh bạch để lấy lại danh dự cho bóng đá Malaysia. Ảnh: NST.

Tại Kuala Lumpur, một số chuyên gia bóng đá cho rằng vụ việc sẽ tạo ra “hiệu ứng dây chuyền” đối với các liên đoàn trong khu vực Đông Nam Á. “Các nước như Indonesia, Philippines hay Campuchia đều đang theo dõi chặt chẽ tình huống này, bởi họ cũng có chính sách nhập tịch tương tự. Nếu FIFA thắt chặt quy định, toàn bộ khu vực sẽ phải rà soát lại quy trình của mình”, chuyên gia Razman Rahim nhận định trên kênh Astro Arena.

Dù còn nhiều bất định phía trước, giới quan sát nhận định bóng đá Malaysia vẫn có cơ hội vượt qua khủng hoảng nếu xử lý khéo léo về mặt pháp lý và giữ vững phong độ trên sân cỏ. Trong khi đó, AFC vẫn chờ kết luận cuối cùng từ FIFA và CAS trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về tư cách thi đấu của đội bóng này tại Asian Cup 2027.