Ấn tượng lễ hội bóng đá cộng đồng và nghĩa cử đẹp sau sân cỏ 06/10/2025 19:15

(PLO)- Giải bóng đá cộng đồng vừa diễn ra tại Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung thực sự trở thành ngày hội của niềm vui, sự kết nối và tình yêu dành cho trái bóng tròn của thầy trò các cựu tuyển thủ quốc gia.

Giải đấu bóng đá cộng đồng quy tụ hàng loạt trung tâm uy tín, nơi có sự góp mặt và dẫn dắt của nhiều cựu cầu thủ từng làm rạng danh sân cỏ Việt Nam. Sự xuất hiện của những ông thầy trẻ như Công Vinh, Tuấn Phong,… mang đến tinh thần mới mẻ, truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí.

Thắp sáng mãi ngọn lửa tuổi thơ

Nổi bật trong số này là Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung, do cựu cầu thủ từng khoác áo Hải Quan, Thể Công, CLB TP.HCM và Ngân hàng Đông Á, nay gắn bó với công tác đào tạo trẻ tại CLB Becamex TP.HCM. Nhiều đồng đội cũ cũng là bạn bè thân thiết của Nguyễn Tấn Trung cũng góp mặt với tư cách những người “thắp lửa” cho bóng đá cộng đồng.

Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung đã tạo ra một sân chơi giàu ý nghĩa cho các cầu thủ nhí.

CV9 Academy, học viện của cựu tiền đạo số một Việt Nam một thời Lê Công Vinh, là một điểm nhấn đặc biệt. Bên cạnh đó là CLB Hiệp Bình Chánh do cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong dẫn dắt; Trung tâm Ngũ Chí Thắng, gắn liền với tên tuổi của cựu cầu thủ CLB Hải Quan, Thép miền Nam Cảng Sài Gòn; cùng Trung tâm Anh Thi, nơi quy tụ đam mê của một cựu chân sút từng khoác áo Hải Quan.

Sự có mặt của những tên tuổi một thời đã mang đến nhiều uy tín cho giải đấu và khơi gợi những ký ức vàng son của bóng đá Việt Nam. Trên sân cỏ, hình ảnh các cựu cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia, các CLB nổi tiếng, nay sánh bước cùng thế hệ mầm non đã vẽ nên bức tranh đầy cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi tình yêu bóng đá được nối dài từ lớp trước đến lớp sau.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh gần gũi và thân thiện với những mầm non bóng đá.

Giải đấu được chia thành hai nhóm tuổi: lứa 2013 - 2014 thi đấu ở thể thức 8 người, và lứa 2015 - 2016 thi đấu theo thể thức 5 người. Dù chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng mỗi trận đấu đều mang đến sự kịch tính, hấp dẫn chẳng kém gì các giải đấu chuyên nghiệp.

Tiếng reo hò từ đường piste, ánh mắt háo hức của các bậc phụ huynh, và nụ cười tươi rói của những cầu thủ nhí đã làm nên bầu không khí thật sự đặc biệt. Đối với các em, sân chơi bóng đá cộng đồng này không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn là cơ hội quý báu để học hỏi kỹ năng, rèn luyện tinh thần đồng đội, giải tỏa căng thẳng sau giờ học, và quan trọng nhất: nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với bóng đá.

Đông đảo em nhỏ đam mê bóng đá góp mặt trong ngày hội lớn do các cựu cầu thủ chung tay tổ chức.

Cú đúp cho Hiệp Bình Chánh và nghĩa cử đẹp sau sân cỏ

Kết quả chung cuộc, Trung tâm bóng đá Hiệp Bình Chánh dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong đã xuất sắc giành chức vô địch ở cả hai lứa tuổi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ của thầy trò trung tâm này.

Chia sẻ sau giải đấu, ông thầy trẻ Nguyễn Tấn Trung xúc động:“Một ngày hội tràn đầy năng lượng, nụ cười và tình yêu bóng đá! Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các trung tâm CV9, Hiệp Bình Chánh, Anh Thi, Ngũ Chí Thắng, cùng quý phụ huynh đã đồng hành và cổ vũ để các em nhỏ cháy hết mình trên sân cỏ. Tôi tin rằng, mỗi khoảnh khắc hôm nay sẽ trở thành ký ức đẹp, là ngọn lửa nuôi dưỡng đam mê bóng đá của các em nhỏ thân yêu!”.

Các cầu thủ nhỏ tranh tài trong niềm say mê...

... với những pha bóng quyết liệt trên tinh thần fair play.

Cuộc chơi lớn mang lại nhiều bổ ích cho những em nhỏ...

... góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê cho thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam.

Những cầu thủ tí hon đã học hỏi rất nhiều từ các thầy và bạn bè đồng trang lứa.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong say sưa chỉ đạo các cầu thủ Hiệp Bình Chánh và còn táo bạo tung cả cầu thủ nữ ra sân.

Trung tâm bóng đá cộng đồng Anh Thi đã chơi rất nỗ lực ở hai giải đấu.

Tuấn Phong và các học trò nhí hạnh phúc với ngôi vô địch.

Giải bóng đá cộng đồng mùa này đã mang lại những trận cầu kịch tính, những bàn thắng đẹp mắt và khẳng định sứ mệnh lớn lao: kết nối các thế hệ, lan tỏa tinh thần thể thao, và gieo mầm hy vọng cho bóng đá nước nhà. Những gì diễn ra trên sân cỏ trong một ngày ngắn ngủi sẽ còn được nhắc nhớ thật lâu, bởi ở đó, có tình đồng đội, có ước mơ tuổi thơ, có ký ức của những cựu danh thủ, và hơn hết, có tình yêu bất diệt dành cho trái bóng tròn.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh, cùng các đồng nghiệp Tuấn Phong, Anh Thi, Ngũ Chí Thắng đã cùng nhau gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức vì đã tạo nên một sân chơi đầy ý nghĩa, nơi ươm mầm ước mơ cho lớp cầu thủ tương lai.

Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung trao tặng 31 phần quà trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Hiệp Thành (TP.HCM).

Không chỉ dừng lại ở các trận cầu sôi nổi, giải đấu còn để lại dấu ấn bằng những nghĩa cử nhân văn. Đại diện Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung đã trao tặng 31 phần quà trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Hiệp Thành (TP.HCM). Hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, mang lại niềm vui cho các em nhỏ và khẳng định ý nghĩa bóng đá cộng đồng của sự kiện.