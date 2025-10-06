Thủ môn Văn Lâm bồi hồi trong ngày đầu tiên trở lại tuyển Việt Nam 06/10/2025 11:54

(PLO)- Từ ngày 5-10, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027, với sự tái xuất đáng chú ý của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm.

Trên sân tập ở Thủ Dầu Một (TP.HCM), không khí hứng khởi và đầy năng lượng bao trùm, khi các học trò của HLV Kim Sang-sik cho thấy tinh thần tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Đây được xem là cột mốc mở đầu cho hành trình mới của tuyển Việt Nam, nơi cả những gương mặt kỳ cựu lẫn thế hệ trẻ cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

Do phần lớn các tuyển thủ vừa trải qua vòng 6 V-League 2025-2026, ông thầy người Hàn Quốc chỉ áp dụng giáo án nhẹ nhàng, nhằm giúp học trò thả lỏng cơ bắp và giải tỏa sự mệt mỏi sau giai đoạn thi đấu căng thẳng. Sau phần khởi động, ông nhanh chóng đưa toàn đội vào các bài tập chiến thuật cơ bản.

Đáng chú ý, có tới 8 cầu thủ trẻ vừa được gọi lên từ đội U-23, và ông Kim đặc biệt quan tâm đến sự hòa nhập của họ. Những pha phối hợp, những đường chuyền ngắn và di chuyển chiến thuật đều được rèn giũa kỹ lưỡng, giúp lớp kế cận từng bước làm quen với phong cách chơi bóng mà ông đang xây dựng. Các cầu thủ trẻ mang đến sự tươi mới, trong khi những đàn anh giữ vai trò kết nối và truyền đạt kinh nghiệm, tạo nên bức tranh đầy hứng khởi trên sân tập.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hội ngộ trong dịp FIFA Days tháng 10. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Điểm nhấn trong buổi hội quân chính là sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm sau gần một năm vắng bóng. Người gác đền sinh năm 1993 không giấu nổi cảm xúc khi khoác lại màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh tâm sự: “Dù đã xa đội tuyển khá lâu, nhưng khi trở lại tôi có cảm giác rất quen thuộc, như chỉ mới hôm qua thôi. Gặp lại đồng đội khiến tôi vô cùng vui mừng. Tôi sẽ cố gắng cống hiến tất cả khả năng của mình cho màu cờ sắc áo tuyển Việt Nam”.

Lời chia sẻ của Văn Lâm cho thấy rõ khát khao và quyết tâm của một cầu thủ đã gắn bó nhiều năm với đội tuyển Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực cho những đồng đội trẻ xung quanh anh. Văn Lâm cũng nhấn mạnh sự đoàn kết trong đợt tập trung này, từ những bữa cơm chung cho đến các buổi tập, tất cả đều mang lại cảm giác ấm áp và khích lệ.

Khi được hỏi về đối thủ Nepal, thủ thành Văn Lâm thẳng thắn thừa nhận anh chưa có nhiều thông tin. Tuy nhiên, theo kế hoạch, ban huấn luyện sẽ sớm cung cấp băng hình và tổ chức các buổi họp chiến thuật để toàn đội phân tích, từ đó tìm ra cách tiếp cận hợp lý. Nepal có thể không phải là cái tên hàng đầu châu lục, nhưng họ vẫn sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ nếu tuyển Việt Nam không chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính vì vậy, sự thận trọng và nghiêm túc của toàn đội là yếu tố quyết định để hướng đến kết quả thuận lợi.

Thủ thành Việt kiều Nga, Đặng Văn Lâm không ngại cạnh tranh tìm chỗ đứng trên tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở trong khung thành, sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất gay gắt khi HLV Kim Sang-sik triệu tập những thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Trước câu hỏi về áp lực cạnh tranh, Văn Lâm trả lời đầy bản lĩnh: “Chúng tôi vừa cạnh tranh vừa hỗ trợ lẫn nhau trong tập luyện. Ai ra sân hay ai dự bị là quyết định của HLV trưởng. Quan trọng nhất là tất cả đều chiến đấu vì mục tiêu chung”.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ đóng quân tại Thủ Dầu Một đến ngày 8-10, trước khi bước vào hai trận then chốt với Nepal. Lượt đi sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9-10 trên sân Gò Đậu, trong khi lượt về cũng khai cuộc lúc 19 giờ 30 ngày 14-10 trên sân Thống Nhất. Đây là hai trận đấu mang tính chất quan trọng về mặt điểm số tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời là thời cơ cho HLV Kim Sang-sik kiểm chứng sự kết hợp giữa lớp cầu thủ giàu kinh nghiệm với những gương mặt trẻ đầy tiềm năng từ lứa U-23.

Hai trận tiếp Nepal đều trên sân nhà là thời cơ không thể tốt hơn cho tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm trong cuộc chạy đua giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngày tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã ghi lại nhiều ấn tượng tích cực. Sự trở lại của Đặng Văn Lâm mang lại niềm tin và cảm xúc cho người hâm mộ, trong khi những cầu thủ trẻ thể hiện khát khao cống hiến. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm, tuyển Việt Nam có thể kỳ vọng vào một khởi đầu suôn sẻ trước Nepal trong cuộc chạy đua cam go với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại ở bảng F, đội tuyển Malaysia dẫn đầu sau hai trận thắng có 6 điểm, tiếp theo là tuyển Việt Nam có một trận thắng, một thua có 3 điểm, bằng với Lào nhưng xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ, còn Nepal đứng cuối do chưa có điểm nào từ hai trận thua.