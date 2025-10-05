Tiền đạo Harry Kane lại phá kỷ lục ghi bàn 05/10/2025 12:15

(PLO)- Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt ở Bundesliga khi vượt qua Eintracht Frankfurt với tỉ số 3-0 ngay trên sân khách, một trận đấu ấn tượng với phong độ thăng hoa của tiền đạo Harry Kane.

Hùm xám nước Đức lại có chiến thắng hủy diệt ngay trên sân của Eintracht Frankfurt. Ông lớn xứ Bavaria đang đạt đến sự cân bằng đáng sợ giữa tấn công và phòng ngự. Ngay từ giây thứ 15 của trận đấu, tân binh Luis Diaz đã ghi dấu ấn bằng pha lập công mở tỉ số sau pha phối hợp tốc độ cao, đưa Bayern vươn lên dẫn trước một cách chớp nhoáng.

Chủ nhà Frankfurt bị bất ngờ, chưa kịp tổ chức lại thế trận thì đã phải liên tục gồng mình chống đỡ các đợt tấn công dồn dập. Chỉ ít phút sau, cả hai đội đều đưa được bóng vào lưới nhưng các bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Đó là khởi đầu cho một hiệp đấu đầy tốc độ và kịch tính.

Bước ngoặt thật sự đến ở phút 27, khi tiền đạo Harry Kane, với khả năng chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ lạnh lùng, tung cú sút chìm ngoài vòng cấm khiến thủ thành đối phương bó tay. Đây là bàn thắng thứ 11 của anh chỉ sau sáu vòng đấu, biến Kane thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga chạm đến cột mốc này nhanh đến vậy.

Ngôi sao người Anh nổ súng đều đặn ở Đức. Ảnh: EPA.

Nếu tính trên mọi đấu trường, tiền đạo Harry Kane người Anh đã có đến 18 pha lập công chỉ sau 10 trận, một hiệu suất ghi bàn mà ngay cả những tượng đài như Gerd Muller ngày trước cũng hiếm khi đạt được. Anh thậm chí còn có một lần đưa bóng dội xà ngang trong hiệp hai, suýt chút nữa nâng cao thêm kỷ lục của mình.

Frankfurt cố gắng phản kháng nhưng gần như bất lực trước hàng thủ Bayern được chỉ huy bởi người gác đền Manuel Neuer. Với chiến thắng này, Neuer cán mốc 362 trận thắng tại Bundesliga, ngang bằng kỷ lục của Thomas Muller, người đồng đội kỳ cựu của anh trong nhiều năm. Điều thú vị là cả hai đều có thể sẽ cùng nhau phá vỡ cột mốc này trong những vòng đấu sắp tới, mở ra một cuộc đua nội bộ đầy hấp dẫn.

Sau giờ nghỉ, Bayern chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn giữ nhịp áp đảo. Frankfurt dâng cao hy vọng tìm bàn rút ngắn, nhưng khoảng trống phía sau hàng thủ lại khiến họ nhiều lần suýt trả giá. Đến phút 84, Diaz hoàn tất cú đúp của mình bằng pha xoay người sút bóng tuyệt đẹp, nâng số bàn thắng tại Bundesliga mùa này lên con số 5. Màn trình diễn của anh cho thấy Bayern không chỉ phụ thuộc vào mỗi tiền đạo Harry Kane, mà còn có thêm một mũi nhọn đầy sáng tạo và tốc độ, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng ghi bàn.

Luis Diaz tỏa sáng trong chiến thắng thứ 6 của Bayern Munich. Ảnh: EPA.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thứ sáu liên tiếp của Bayern tại Bundesliga, cùng kỷ lục 25 bàn thắng sau chỉ sáu vòng, một con số chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đồng thời, Hùm xám nước Đức cũng duy trì mạch toàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, nâng tổng số trận thắng lên con số 10. Đây là thành tích tốt nhất của Bayern kể từ khi họ thăng hạng Bundesliga năm 1965.

Tiền đạo Harry Kane trong bài phỏng vấn sau trận đã không giấu nổi sự hài lòng. Anh nhấn mạnh rằng đội bóng đang có phong độ cực tốt và toàn đội cần giữ sự tập trung khi loạt trận quốc tế sắp tới sẽ tạm ngắt mạch thi đấu câu lạc bộ. Đặc biệt, trận “Der Klassiker” với Dortmund sau kỳ nghỉ là bài trắc nghiệm lớn nhất cho đoàn quân Bayern.

Không thể cản Harry Kane và đồng đội vững vàng ở đỉnh bảng Bundesliga. Ảnh: EPA.

Trên bảng xếp hạng, Bayern vững vàng ở ngôi đầu với 18 điểm, hơn Dortmund 4 điểm sau khi đối thủ chỉ có trận hòa 1-1 trước RB Leipzig. Trong khi đó, Eintracht Frankfurt tạm đứng thứ sáu với 9 điểm, một vị trí phản ánh rõ sự chênh lệch thực lực giữa họ và Hùm xám nước Đức.

Chiến thắng thứ 6 thay cho lời muốn nói về sức mạnh tập thể của Bayern, đồng thời đưa tiền đạo Harry Kane tiến gần hơn đến việc viết lại nhiều kỷ lục cá nhân tại Đức. Với tốc độ ghi bàn hiện tại, giới chuyên môn không ngần ngại đặt câu hỏi: liệu anh có thể phá vỡ kỷ lục 41 bàn trong một mùa Bundesliga mà Robert Lewandowski lập năm 2021? Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, khả năng ấy không phải là điều bất khả thi.