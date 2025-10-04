FAM thuê luật sư quốc tế kháng cáo lệnh cấm của FIFA 04/10/2025 17:11

(PLO)-Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, các luật sư thể thao quốc tế hàng đầu sẽ dẫn đầu đoàn kháng cáo chống lại lệnh cấm của FIFA.

FAM thuê luật sư quốc tế kháng cáo lệnh cấm của FIFA. Ảnh: NSTP

Nhằm mang lại hy vọng mới cho cơ quan quản lý và 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị ảnh hưởng, ban quản lý đội tuyển quốc gia, dưới sự quản lý của FAM, dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm các chuyên gia pháp lý hàng đầu để xử lý vụ án gây chú ý này.

Bản kháng cáo nhằm mục đích bảo vệ FAM và có khả năng giảm bớt những án phạt mà nhiều người cho là quá khắc nghiệt.

Theo NST, vụ việc không thể xem nhẹ vì nó liên quan đến khuôn khổ phức tạp của luật bóng đá quốc tế.

“Chỉ những luật sư có tay nghề cao và kinh nghiệm mới có thể đảm bảo mọi sự kiện, tài liệu và lập luận trong đơn kháng cáo được gửi đến FIFA mà không có lỗi kỹ thuật. Chúng tôi hiểu rằng ban quản lý đội tuyển quốc gia sẽ thuê luật sư nước ngoài để xử lý vụ việc. Chắc chắn tốt nhất là nên để các chuyên gia xử lý với hy vọng đạt được kết quả tích cực”, tờ NST trích lời nguồn tin.

7 ngoại binh nhập tịch Malaysia vướng lệnh cấm của FIFA gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Tất cả đã bị xử phạt sau khi ủy ban kỷ luật của FIFA phát hiện họ có tội vi phạm Điều 22 của bộ luật kỷ luật về làm giả và gian lận.

FIFA cho biết FAM đã nộp các tài liệu giả mạo trong quá trình xử lý tư cách cầu thủ, nhằm đại diện cho bóng đá Malaysia tham gia các trận đấu chính thức.

FAM có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo, buộc cơ quan quản lý bóng đá Malaysia phải hành động nhanh chóng để đảm bảo có được sự đại diện pháp lý tốt nhất.

Tranh cãi nổ ra sau khi các cầu thủ kỳ cựu góp mặt trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6.

Sau đó, một khiếu nại chính thức đã được gửi tới FIFA về tư cách của một số cầu thủ, dẫn đến một cuộc điều tra.

Hậu quả vụ việc, bóng đá Malaysia đã nhận lệnh trừng phạt nặng nề về lệnh cấm của FIFA khi phải nộp phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.