Tiền đạo Holgado nhận đủ lương và giúp FAM chống lại FIFA 04/10/2025 14:23

(PLO)- Ngôi sao thuộc biên chế America de Cali của Colombia, tiền đạo Holgado vẫn nhận đủ lương ở CLB và đang củng cố hồ sơ giúp FAM kháng cáo FIFA, sau vụ việc gây chấn động khi anh bị treo giò 12 tháng.

Liên đoàn bóng đá Malaysia đang bị cáo buộc gian lận, liên quan đến sự bất thường trong hồ sơ xin nhập tịch 7 cầu thủ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Để trực tiếp đối mặt với tình huống này, tiền đạo Holgado đã được CLB chủ quản cấp phép nghỉ không lương, qua đó bay đến Kuala Lumpur nhằm tự mình giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến lệnh cấm.

CLB America de Cali khẳng định rằng đồng ý để cầu thủ người Argentina rời đội trong thời gian cần thiết nhằm tập trung vào vụ việc. Bản hợp đồng giữa Holgado và đội bóng Colombia vẫn còn thời hạn đến tháng 12-năm 2026, vì vậy CLB muốn bảo đảm quyền lợi cho cầu thủ nhưng cũng không thể làm ngơ trước những quy định nghiêm ngặt từ FIFA.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía America, tiền đạo Holgado sẽ phối hợp chặt chẽ với FAM để chuẩn bị hồ sơ kháng cáo, với hy vọng lật ngược phán quyết đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của anh.

CLB chủ quản America de Cali cho phép tiền đạo Holgado nghỉ ra sân vẫn có lương để sang Malaysia giải quyết sự cố. Ảnh: CCT.

Không chỉ riêng Holgado, còn có sáu cầu thủ khác bị Ủy ban kỷ luật FIFA xử phạt vì hành vi bị cho là vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật, liên quan tới việc làm giả giấy tờ. Danh sách bao gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Cả bảy cầu thủ này đều phải nhận án treo giò 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu VND) mỗi người. Riêng FAM, tổ chức đã đứng ra làm thủ tục nhập tịch, phải gánh khoản tiền phạt lên đến 350.000 franc (khoảng hơn 11,5 tỉ VND), một con số đáng kể, phản ánh sự nghiêm khắc của FIFA với các vi phạm liên quan đến tư cách cầu thủ.

Sự việc bắt nguồn từ khiếu nại liên quan tới tính hợp lệ của một số cầu thủ Malaysia trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6. Đó là trận đấu mà Malaysia gây bất ngờ lớn khi áp đảo hoàn toàn đối thủ, nhưng ngay sau đó lại vướng vào rắc rối khi xuất hiện thông tin cho rằng một số cầu thủ đã không đáp ứng đúng quy định về quốc tịch và điều kiện thi đấu quốc tế. Cuộc điều tra được mở ra và nhanh chóng dẫn tới án phạt nặng nề dành cho cả cầu thủ lẫn FAM.

Holgado là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA ra lệnh trừng phạt với cáo buộc gian lận hồ sơ. Ảnh: CCT.

Ngay sau đó, tiền đạo Holgado cùng người đại diện của mình đã khẩn trương tới Malaysia. Họ hy vọng thông qua các cuộc làm việc trực tiếp với FAM và bộ phận pháp lý, quy trình kháng cáo sẽ được thúc đẩy nhanh chóng, nhằm rút ngắn thời gian ảnh hưởng tới sự nghiệp cầu thủ. Đối với một chân sút đang ở giai đoạn đỉnh cao, việc bị treo giò nguyên một năm có thể khiến phong độ, cơ hội thi đấu cũng như giá trị chuyển nhượng của anh bị tổn hại nặng nề.

Về phía FAM cũng lên tiếng khẳng định quyết tâm kháng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ và đội tuyển quốc gia. Đại diện FAM cho rằng cần có cái nhìn công bằng, bởi không loại trừ khả năng các thủ tục hành chính đã xảy ra sai sót mà bản thân cầu thủ không hề nắm rõ. Chính vì thế, họ cho rằng việc gánh chịu toàn bộ trách nhiệm thuộc về cầu thủ là chưa hợp lý.

Trong khi đó, bộ phận pháp lý của America de Cali cũng đồng hành cùng FAM trong tiến trình này, cho thấy sự phối hợp đa chiều giữa CLB, Liên đoàn và cá nhân cầu thủ.

Tiền đạo Holgado cùng đồng đội Malaysia đang gặp nhiều rắc rối từ phán quyết của FIFA. Ảnh: CCT.

Vụ việc tiền đạo Holgado và các đồng đội bị phạt nêu bật vấn đề về quản trị hồ sơ cầu thủ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á nỗ lực nhập tịch tài năng ngoại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Điều này không phải chưa từng gây tranh cãi, nhưng hiếm có trường hợp nào dẫn đến án phạt tập thể với quy mô lớn như hiện tại. FIFA, với tư cách là cơ quan quản lý cao nhất, muốn gửi thông điệp rõ ràng rằng mọi sự gian lận giấy tờ sẽ bị xử lý triệt để, bất kể đó là CLB hay Liên đoàn quốc gia.

Trong vài ngày nữa, mọi động tĩnh sẽ dồn về Kuala Lumpur để chờ kết quả của tiến trình kháng cáo. Nếu thành công, tiền đạo Holgado và các cầu thủ khác có thể sớm trở lại thi đấu, còn FAM sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính và uy tín. Ngược lại, án phạt sẽ trở thành đòn giáng mạnh mẽ vào tham vọng của Malaysia trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đồng thời để lại vết gợn trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức.