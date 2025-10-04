Nhà cựu vô địch Hà Nội lần thứ 2 thay tướng sau 6 vòng đấu 04/10/2025 12:24

(PLO)- HLV Harry Kewell từng là biểu tượng của bóng đá Úc, bất ngờ lên ngồi ghế nóng của nhà cựu vô địch Hà Nội và đây là lần thay tướng thứ 2 của đội chủ sân Hàng Đẫy khi bóng V-League mới lăn có 6 vòng.

Sự kiện HLV Harry Kewell chính thức gắn bó với nhà cựu vô địch Hà Nội mang đến nhiều kỳ vọng cho đội bóng thủ đô cùng khát vọng thay đổi chính mình, sau nhiều mùa đăng quang lại gặp nhiều trắc trở trong khu vực kỹ thuật.

Harry Kewell sinh năm 1978, từng có sự nghiệp lừng lẫy khi khoác áo Leeds United và Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Anh góp công lớn trong giai đoạn Leeds vào tới bán kết Champions League mùa 2000-2001 và sau đó cùng Liverpool vô địch Champions League 2004-2005. Ngoài ra, Kewell cũng từng giành FA Cup mùa 2005-2006, trở thành một trong những cầu thủ châu Á hiếm hoi có dấu ấn sâu đậm tại đấu trường đỉnh cao châu Âu.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, Harry Kewell có 56 lần khoác áo tuyển Úc, ghi 17 bàn thắng, góp mặt ở hai kỳ World Cup liên tiếp 2006 và 2010, thời điểm bóng đá Úc khẳng định vị thế ở châu lục và thế giới.

Cựu danh thủ Úc Harry Kewell chính thức dẫn dắt nhà cựu vô địch Hà Nội từ vòng 7 V-League 2025-2026. Ảnh: CCT.

Sau khi treo giày ở tuổi 36, Kewell không rời xa sân cỏ mà dấn thân vào nghiệp huấn luyện. Ông bắt đầu từ những CLB nhỏ ở Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Dù chưa tạo ra thành công vang dội, Kewell vẫn gây chú ý bởi triết lý huấn luyện hiện đại, chú trọng tính kỷ luật và phát triển cá nhân cầu thủ.

Đến năm 2022, bước ngoặt sự nghiệp đến khi ông gia nhập ban huấn luyện Celtic (Scotland) dưới quyền HLV Ange Postecoglou. Trải nghiệm tại môi trường giàu bản sắc này giúp Kewell tích lũy thêm kinh nghiệm chiến thuật và quản lý đội hình. Đầu năm 2024, ông trở thành HLV trưởng Yokohama F. Marinos, đưa đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024, một thành tích cho thấy rõ năng lực cầm quân ở cấp châu lục.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng khao khát hội nhập, sự xuất hiện của một chiến lược gia từng chinh chiến ở Ngoại hạng Anh và Champions League như Kewell là cột mốc quan trọng. Nhà cựu vô địch Hà Nội, đội giàu thành tích nhất hai thập kỷ qua ở V-League, đang hướng đến việc nâng cao bản sắc hiện đại, xây dựng nền tảng để có thể cạnh tranh ở AFC Champions League, nơi mà những đại diện Việt Nam thường gặp khó khăn. Việc bổ nhiệm Kewell cho thấy tham vọng đó đang cụ thể hóa bằng những lựa chọn nhân sự đẳng cấp quốc tế.

Hà Nội FC đang đi tìm lại ánh hào quang của chính mình. Ảnh: CCT.

Trong mắt người hâm mộ, việc một tên tuổi từng chinh phục sân cỏ châu Âu đến dẫn dắt đội bóng thủ đô cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam. Nó không chỉ tạo cú hích chuyên môn mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh nhà cựu vô địch Hà Nội, thu hút truyền thông và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Với nền tảng đội hình giàu kinh nghiệm kết hợp cùng lứa cầu thủ trẻ tài năng, sự kết hợp với Kewell hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi tích cực, từ chiến thuật, lối chơi cho tới phong cách chuyên nghiệp.

Sau ba trận đấu tạm quyền của HLV Yusuke Adachi người Nhật Bản sẽ quay lại vai trò Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục tập trung vào công tác định hướng lâu dài, đặc biệt là đào tạo trẻ tại Trung tâm Bóng đá trẻ Hà Nội. Sự song hành giữa một HLV trưởng ngoại tầm vóc và một Giám đốc kỹ thuật giàu kinh nghiệm đào tạo là nền móng quan trọng để CLB Hà Nội duy trì thành công ở giải quốc nội và từng bước bứt phá ở đấu trường châu lục.

Trong lúc bóng đá châu Á chứng kiến sự bùng nổ của nhiều CLB mạnh từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Tây Á, thử thách dành cho Kewell tại đấu trường V-League là vô cùng lớn. Tuy nhiên, với những gì ông đã trải qua trong sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện, giới chuyên môn tin rằng Kewell có thể giúp nhà cựu vô địch Hà Nội tìm lại chính mình.