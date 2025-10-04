Quang Hải lần thứ 2 không lên tuyển Việt Nam 04/10/2025 13:00

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam bước vào đợt hội quân FIFA Days tháng 10-2025 với biến động về lực lượng khi tiền vệ Quang Hải lần thứ hai không tập trung do chấn thương.

HLV Kim Sang-sik và các học trò gặp lại nhau từ ngày 4-10 cho những mục tiêu lớn. Và một trong những thông tin khiến người hâm mộ quan tâm chính là sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Do chưa kịp hồi phục chấn thương vai phải, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội không thể góp mặt trong hai trận đấu vòng loại cuối Asian Cup 2027 tiếp khách Nepal.

Ngày 3-10, chỉ một ngày trước khi tuyển Việt Nam hội quân, Quang Hải được đưa đi chụp MRI để kiểm tra mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy anh cần thêm thời gian nghỉ ngơi, tránh tái phát và ảnh hưởng tới sự nghiệp lâu dài. HLV Kim Sang-sik đã chấp thuận ý kiến chuyên môn từ đội ngũ y tế và báo cáo lên VFF để chính thức loại tên Quang Hải khỏi danh sách tập trung.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng trực tiếp động viên học trò, khuyên anh tập trung điều trị để sớm trở lại trong tình trạng sung sức nhất. Đây cũng là lần thứ hai Quang Hải không lên tuyển, sau dịp FIFA Days hồi tháng 9 cũng do chấn thương, cho dù sau đó vài ngày, anh góp mặt trong đội hình CLB đá tập với tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đưa nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi lên tuyển rèn luyện cho tương lai. Ảnh: CCT.

Điều đáng chú ý là HLV Kim Sang-sik không gọi bổ sung cầu thủ thay thế Quang Hải, qua đó đội tuyển Việt Nam chỉ còn lại 23 cái tên, đúng bằng số lượng đăng ký thi đấu theo điều lệ giải châu Á. Cách làm này được cho là nhằm đảm bảo sự ổn định, tránh xáo trộn khi quỹ thời gian chuẩn bị khá ngắn. Đội có 5 ngày tập luyện tại TP.HCM trước khi bước vào trận lượt đi với Nepal vào đêm 9-10 trên sân Gò Đậu và trận lượt về diễn ra ngày 14-10 tại sân Thống Nhất.

Trong thời gian qua, chấn thương đã liên tục khiến Quang Hải bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng, từ các trận quốc tế của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two, giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026, cho đến 2 đợt tập trung đội tuyển Việt Nam. Đây là giai đoạn khó khăn với tiền vệ sinh năm 1997 khi anh chưa thể duy trì phong độ và thể trạng tốt nhất. Sự vắng mặt của Quang Hải cũng đặt ra bài toán cho ban huấn luyện trong việc xây dựng lối chơi khi thiếu đi một cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thiếu vắng đáng tiếc ấy, đội tuyển Việt Nam lại đón nhận những tín hiệu tích cực từ lứa cầu thủ kế cận. Lần tập trung này ghi nhận sự hiện diện của 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U-23 vừa đăng quang giải U-23 Đông Nam Á 2025 và giành vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Quang Hải chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn đã xin không lên tuyển Việt Nam mùa hội quân này. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc hay Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng mang đến làn gió mới và sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình tuyển Việt Nam. Việc trao cơ hội cho nhóm cầu thủ trẻ cho thấy định hướng rõ ràng của HLV Kim Sang Sik trong quá trình chuyển giao thế hệ, đồng thời cũng tạo sự hứng khởi cho người hâm mộ vốn đang mong chờ một đội tuyển giàu sức chiến đấu.

Bên cạnh đó, lực lượng nòng cốt vẫn được duy trì, với nhiều trụ cột đã chinh chiến ở nhiều giải đấu quốc tế. Những gương mặt quen thuộc như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt lối chơi, giữ sự ổn định cho đội bóng. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm mang đến sự cân bằng cho đội tuyển Việt Nam, vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa mở ra nhiều phương án chiến thuật đa dạng hơn.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng 2 trận gặp cùng 1 đối thủ Nepal. Ảnh: CCT.

Về công tác tổ chức cho hai trận đấu với Nepal do sân bóng ở nước này không đủ điều kiện, cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban tổ chức đã công bố kế hoạch bán vé cho hai trận đấu gặp Nepal với hai mệnh giá 200.000 và 400.000 đồng. Song song đó, quầy vé tại sân Gò Đậu và Thống Nhất cũng mở cửa từ ngày 4-10 để phục vụ người hâm mộ. Đây là những sân đấu quen thuộc với bóng đá Việt Nam, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động khi đội tuyển thi đấu trên sân nhà.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng F ở vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm sau hai trận đấu, bằng điểm với Lào nhưng đứng trên do nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia nhất bảng với hai trận thắng, còn tuyển Nepal đứng cuối do chưa có điểm nào. Ở lượt trận thứ 3, tuyển Việt Nam gặp Nepal, và Malaysia đá hai trận với Lào.