Đội tuyển Philippines giã từ “nickname” đầy bi ai 04/10/2025 12:44

Đội tuyển Philippines có biệt danh “Những con chó hoang” - Azkals trong tiếng Philippines nay đã chính thức lùi vào quá khứ. Đội tuyển Philippines với cái biệt thật bi ai nhưng nó hoàn toàn phản ánh đúng bóng đá Philippines, các đội tuyển Philippines.

Biệt danh Azkals - Những con chó hoang, ra đời từ nhiều thập niên trước và chẳng ai nhớ chính xác ngày nào. Nhưng nó thật chuẩn với đội tuyển Philippines và với bóng đá Philippines. Nó ra đời từ.... dân dã, từ thực tế mà xã hội của Philippines khi đó.

Đội tuyển Philippines (xanh) trong trận gặp Tajikistan tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh:AFC

Philippines là một quốc không hâm mộ môn bóng đá. Những môn thể thao phổ biến của đất nước này chính là quyền Anh, bóng rổ, các môn võ, còn bóng đá thì không.

Vì lẽ đó mà đội tuyển bóng đá Philippines mang biệt danh “Những con chó hoang”. “Chó hoang” nghĩa là chẳng có ai là chủ, chẳng ai quan tâm, chẳng có ai cho thức ăn nuôi nấng chúng, chúng tồn tại trên đường phố bằng chính bản năng sinh tồn của mình. Rõ ràng đây là một biệt danh đầy ý nghĩa và cũng phản ánh đúng bản chất.

Nhất là sau trận tuyển Philippines đánh bại nhà đương kim vô địch AFF Cup - tuyển Việt Nam 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2010, biệt danh “Những con chó hoang" trở nên sống động, đi sâu vào lòng người và tạo nên những tranh luận mạnh mẽ ở Philippines.

Đội tuyển Philippines đang đứng thứ nhì bảng A vòng loại Asian Cup 2027 cùng 4 điểm với đội đầu bảng Tajikistan. Ảnh:AFC

Bản năng sinh tồn và sự tự mình vươn lên thành sức mạnh đã giúp tuyển Philippines thắng nhà đương kim vô địch AFF Cup - tuyển Việt Nam... Đó là thời điểm biệt danh “Những con chó hoang” trở nên nổi tiếng nhất và cũng từ đó nó trở thành đề tài trăn trở nhất của ngành thể thao Philippines nói chung và bóng đá nói riêng.

Đến ngày nay, bóng đá Philippines đã được đầu tư tử tế từ việc nhà nước đến LĐBĐ Philippines tạo điều kiện, cái nickname “Những con chó hoang” liên quan đến một thực tế quá phũ phàng nên nó sẽ chấm dứt từ đây. Và trong tương lai gần, đội tuyển Philippines sẽ mang một cái "nick" tử tế hơn, khí phách hơn.