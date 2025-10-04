HLV Ruben Amorim cương quyết không từ chức ở MU 04/10/2025 13:59

(PLO)- Ông thầy người Bồ Đào Nha mới 40 tuổi, HLV Ruben Amorim đang trải qua những ngày tháng đầy áp lực tại Manchester United nhưng cương quyết không rời ghế nóng.

Sau khởi đầu mùa giải không như ý và kết quả bết bát kéo dài, tương lai của HLV Ruben Amorim ở sân Old Trafford liên tục trở thành chủ đề nóng bỏng. Tuy vậy, ông đã khẳng định rằng mình không có ý định từ chức, dù cũng thừa nhận kết quả thi đấu sẽ đóng vai trò then chốt để quyết định khả năng trụ lại chiếc ghế HLV trưởng.

Manchester United đang chịu sự giám sát chặt chẽ từ dư luận và giới chuyên môn. Đội bóng vừa bị loại sớm khỏi League Cup sau trận thua khó tin trước Grimsby Town, một CLB đang chơi ở giải hạng tư nước Anh. Thêm vào đó, Man United không thể giành quyền dự cúp châu Âu do chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League mùa trước. Điều này tạo nên một bầu không khí nặng nề, khi kỳ vọng từ người hâm mộ và ban lãnh đạo luôn cực kỳ cao đối với một CLB giàu truyền thống.

Mùa giải năm nay khởi đầu cũng không sáng sủa hơn. Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Ruben Amorim mới chỉ có 7 điểm, đứng tận vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và đã bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa tới 8 điểm. Những con số ấy không phản ánh kỳ vọng về một đội bóng hàng đầu, mà còn làm tăng thêm sức ép dành cho Amorim.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha đang trải qua thời điểm khó khăn ở Manchester United. Ảnh: EPA.

Kể từ khi được bổ nhiệm, HLV Ruben Amorim mới chỉ đem về 9 chiến thắng, trong khi phải nhận tới 17 thất bại và 7 trận hòa qua 33 trận tại Premier League, những con số thống kê khiến nhiều cổ động viên cảm thấy thất vọng.

Trước trận đấu với đội bóng mới thăng hạng Sunderland vào đêm 4-10, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha đã trải lòng trong buổi họp báo. Ông thẳng thắn nói rằng việc từ chức không nằm trong suy nghĩ của mình, bởi quyền quyết định thuộc về ban lãnh đạo. Với ông, điều đau đớn nhất là thất bại, chứ không phải nỗi lo mất việc.

HLV Ruben Amorim thừa nhận rằng sau mỗi trận thua, cả ông và các cộng sự đều cảm thấy hụt hẫng, nhất là khi đội bóng đã tạo ra được động lực rồi lại để kết quả tệ hại phá hỏng tất cả. Dẫu vậy, được làm việc tại Old Trafford với ông vẫn là một giấc mơ, và ông muốn tiếp tục chiến đấu cho giấc mơ ấy thay vì buông xuôi.

Sự thất thường của MU đã khiến cho chiếc ghế nóng của HLV Amorim ngày càng lung lay. Ảnh: EPA.

Amorim cũng không ảo tưởng về sự bấp bênh của chiếc ghế nóng tại một CLB lớn như Manchester United. Ông hiểu rõ rằng chỉ có kết quả tích cực mới có thể giúp dự án dài hạn tiếp tục. Với truyền thống, sự kỳ vọng từ hàng triệu người hâm mộ toàn cầu, cùng áp lực tài chính đến từ các nhà tài trợ và sự giám sát từ hai chủ sở hữu, bất kỳ HLV nào cũng khó có thể an toàn nếu đội bóng không đạt được thành tích xứng tầm.

Thực tế, việc Man United sa sút trong những năm gần đây đã khiến chiếc ghế huấn luyện luôn trở thành tâm điểm của dư luận. Trước Amorim, nhiều chiến lược gia tên tuổi như Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hay Erik ten Hag đều từng trải qua tình cảnh tương tự: phải sống trong áp lực thành tích và sự kỳ vọng quá lớn. Mỗi thất bại đều có thể trở thành dấu mốc làm lung lay niềm tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Ở góc nhìn khác, việc HLV Ruben Amorim bày tỏ mong muốn gắn bó và chiến đấu đến cùng cũng phần nào thể hiện tinh thần kiên cường. Dù đối diện áp lực nặng nề, ông vẫn giữ quan điểm rằng sẽ khó rời đi nếu bản thân chưa làm tất cả để thay đổi tình hình. Cách nói của ông cho thấy tình cảm dành cho công việc hiện tại và khát khao chinh phục những thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Amorim hy vọng các học trò sẽ thắng Sunderland để cải thiện vị trí ở Premier League. Ảnh: EPA.

Trận đấu với Sunderland sắp tới là thời cơ cho Man United tìm lại chiến thắng, cũng đồng thời mang ý nghĩa then chốt cho chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim. Một kết quả khả quan có thể giúp ông giảm bớt áp lực và tạo đà để đội bóng trở lại quỹ đạo. Ngược lại, nếu tiếp tục sảy chân, nguy cơ khủng hoảng sẽ càng lớn và tương lai của ông tại Old Trafford sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong lúc này, Manchester United cần hơn bao giờ hết sự đồng lòng, từ cầu thủ cho đến ban huấn luyện. Với một CLB có bề dày lịch sử và khát vọng lớn lao, những thách thức hiện tại cũng chính là bài kiểm tra khắc nghiệt cho khả năng dẫn dắt con tàu đang lao dốc của HLV Ruben Amorim.