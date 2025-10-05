Kỳ lạ 3 con trai của Patrick Kluivert đều ‘nổ súng’ ở châu Âu 05/10/2025 15:42

(PLO)- Gia đình Kluivert đang trải qua một tuần đầy tự hào và ấn tượng khi 3 con trai của Patrick Kluivert lần lượt ghi bàn cho 3 CLB khác nhau chỉ trong vòng ba ngày.

3 con trai của Patrick Kluivert và giúp đội nhà giành chiến thắng là một sự trùng hợp hiếm có, đồng thời cũng cho thấy bản năng sút thủng lưới đối phương lẫn sự gắn bó với trái bóng dường như là thứ di truyền chảy trong huyết quản gia đình này.

Patrick Kluivert, cựu danh thủ từng khoác áo Ajax Amsterdam, AC Milan và Barcelona, cũng như đóng góp gần 250 bàn thắng cho CLB và đội tuyển Hà Lan, chắc chắn là người cảm thấy hạnh phúc nhất trong những khoảnh khắc ấy.

Khởi đầu cho chuỗi thành tích đặc biệt này diễn ra tại UEFA Youth League. Vào giữa tuần, Shane Kluivert, cậu con út mới 18 tuổi, đã ghi dấu ấn với một pha dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm. Bàn thắng mở ra chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Barcelona trước Paris Saint-Germain và chứng minh tài năng trẻ này đang đi đúng hướng trên con đường phát triển của mình.

Cậu út Shane Kluivert nhỏ bé ngày nào đã trở thành cầu thủ trẻ của Barcelona. Ảnh: EPA.

Một ngày sau, đến lượt Ruben Kluivert, trung vệ 24 tuổi đang khoác áo Olympique Lyonnais, đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Red Bull Salzburg ở Europa League. Và như thể để hoàn tất một “tam tấu”, Justin Kluivert, 26 tuổi, đang thi đấu cho Bournemouth, đã tung ra một cú sút xa tuyệt đẹp trong chiến thắng 3-1 trước Fulham tại Premier League. Ba anh em, ba trận thắng, ba bàn thắng, một kịch bản mà ngay cả những người yêu bóng đá lãng mạn nhất cũng khó tưởng tượng.

3 con trai của Patrick Kluivert đã khiến người cha vô cùng hạnh phúc. Trên mạng xã hội, Kluivert nhanh chóng bày tỏ niềm tự hào. Ông viết ngắn gọn trên Instagram cá nhân: “Người cha tự hào”, kèm theo hình ảnh các con ăn mừng. Đó không chỉ là niềm vui của một huyền thoại chứng kiến thế hệ kế cận tiếp tục thăng hoa, mà còn là một khoảnh khắc khẳng định dấu ấn của dòng họ Kluivert trong làng bóng đá châu Âu.

Trong khi 3 con trai của Patrick Kluivert thi đấu rực sáng, bản thân ông đang bận rộn với cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia. Ông vừa có những chia sẻ về tình hình chuẩn bị của đội trước trận đấu quan trọng gặp Saudi Arabia ở vòng loại thứ tư World Cup 2026. Tại Jeddah, 16 cầu thủ Indonesia đã có mặt để bắt đầu buổi tập đầu tiên vào tối 3-10.

Trung vệ Ruben Kluivert, một trong 3 con trai của Patrick Kluivert ghi bàn thắng ở Europa League. Ảnh: EPA.

Không khí buổi tập được đánh giá là tích cực và giàu năng lượng, với sự tham gia của các cầu thủ đến từ nhiều giải đấu khác nhau: tám người từ giải quốc nội Indonesia, bốn từ Thái Lan, một từ Malaysia, cộng thêm hai thủ môn và đặc biệt là Ole Romeny, cầu thủ gốc Hà Lan vừa nhập tịch.

HLV Patrick Kluivert đánh giá cao thái độ và phong độ hiện tại của các học trò. Ông cho biết họ không chỉ giữ được thể trạng tốt mà còn thể hiện tinh thần rất tích cực, như thể đã sẵn sàng cho thử thách khốc liệt phía trước. Dù đội hình vẫn chưa đầy đủ – còn chờ thêm 13 cầu thủ nữa sẽ hội quân – nhưng Kluivert tỏ ra không hề lo lắng. Ông nhấn mạnh rằng việc bổ sung cầu thủ theo từng đợt là điều đã quen thuộc và quan trọng hơn cả là duy trì sự tập trung, kỷ luật cũng như khả năng hòa nhập nhanh chóng.

Ông thầy trẻ người Hà Lan cho rằng, mỗi khi có thêm cầu thủ đến hội quân, toàn đội sẽ lập tức thích nghi. Ông tin vào sự gắn kết đã được xây dựng từ trước, và xem đó chính là nền tảng để Indonesia bước vào trận đấu với Saudi Arabia một cách tự tin nhất. Sân vận động King Abdullah Sport City ở Jeddah là nơi diễn ra trận đấu vào tối 8 tháng 10, một thử thách nặng nề cho đại diện Đông Nam Á khi chủ nhà Saudi Arabia luôn nằm trong nhóm những đội bóng hàng đầu châu Á.

Justin Kluivert "nổ súng" cho đội nhà Bournemouth ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Điều đặc biệt thú vị là trong khi 3 con trai của Patrick Kluivert đang tạo dấu ấn cá nhân tại châu Âu thì ông lại đang trong quá trình xây dựng một tập thể mang tính quốc gia, nơi ông muốn biến Indonesia thành một đội tuyển có bản sắc, kỷ luật và đủ sức cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Câu chuyện của gia đình Kluivert vì thế trở nên hấp dẫn hơn: từ những bàn thắng cá nhân nơi trời Âu đến nỗ lực tập thể ở Đông Nam Á, tất cả đều gắn liền với niềm đam mê bóng đá truyền đời.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Patrick Kluivert từng là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu với khả năng ghi bàn đa dạng và phong thái tự tin. Giờ đây, khi chuyển sang vai trò huấn luyện, ông lại tiếp tục truyền cảm hứng bằng cách khác: dìu dắt một nền bóng đá đang trên đà phát triển như Indonesia và đồng thời chứng kiến các con trai kế tục con đường mà ông từng đi qua.