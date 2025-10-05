Yamal bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha 05/10/2025 12:49

(PLO)- Tin dữ đến với Barcelona cũng như đội tuyển Tây Ban Nha khi tài năng trẻ Lamine Yamal một lần nữa phải ngồi ngoài vì chấn thương háng tái phát.

Cầu thủ 18 tuổi Yamal được xem là viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha, sẽ phải nghỉ thi đấu từ hai đến ba tuần sau khi tình trạng tái phát trong trận thua 1-2 trước Paris Saint-Germain tại Champions League giữa tuần qua. Đây là một cú sốc lớn bởi Yamal vừa mới tái xuất sau quãng thời gian dài dưỡng thương, và sự trở lại đó lại kết thúc quá sớm.

Theo thông báo chính thức từ Barcelona, Yamal đã cảm thấy đau trở lại sau trận đấu với PSG. Đội bóng xứ Catalonia khẳng định họ sẽ không mạo hiểm với viên ngọc sáng giá này, đồng thời lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với việc cầu thủ trẻ bị triệu tập vào tuyển quốc gia khi chưa hoàn toàn bình phục. HLV Hansi Flick cho rằng việc để Yamal thi đấu quá sớm ở những trận cầu mang tính quyết định cho tuyển Tây Ban Nha có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, và thực tế đã cho thấy rõ điều đó.

Phía đội tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng đưa ra phản hồi. Luis de la Fuente, thuyền trưởng của La Roja, trong buổi họp báo công bố đội hình, đã khẳng định ông không hề mâu thuẫn với Flick. Theo ông, rủi ro là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá, và nếu một cầu thủ có thể ra sân cho CLB, họ cũng có thể ra sân cho đội tuyển quốc gia.

Ngôi sao của Barcelona không lên tuyển do chấn thương tái phát. Ảnh: EPA.

De la Fuente nhấn mạnh trọng tâm hiện tại là vòng loại World Cup 2026, nơi đội tuyển Tây Ban Nha cần duy trì chuỗi trận thắng để sớm đoạt vé. Ông cũng cho rằng dư luận không nên quá sa đà vào tranh cãi ngoài lề mà quên đi mục tiêu lớn nhất.

Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Yamal, đội tuyển Tây Ban Nha còn đối diện thêm nhiều tổn thất lực lượng khác. Dani Carvajal dính chấn thương cơ và không thể góp mặt. Nico Williams của Athletic Bilbao, một trong những gương mặt trẻ sáng giá khác, cũng phải rời xa sân cỏ kể từ sau trận thắng đậm 6-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ do chấn thương háng.

Thậm chí, Alvaro Morata, tiền đạo chủ lực, bị loại khỏi danh sách lần này sau khi khởi đầu mùa giải chậm chạp trong màu áo Como. Việc thiếu vắng đồng loạt nhiều trụ cột khiến nhiệm vụ của La Roja ở hai trận gặp Georgia và Bulgaria thêm phần khó khăn.

HLV Hansi Flick chỉ trích đội tuyển Tây Ban Nha sử dụng cầu thủ không đúng cách. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, ở phía Barcelona, nỗi lo còn lớn hơn bởi lịch thi đấu sắp tới đầy thử thách. Đáng chú ý nhất là trận El Clasico với Real Madrid vào ngày 26-10. Yamal, người được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt ở các trận đại chiến, nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Barca trong giai đoạn quyết định của mùa giải, khi họ vừa trở lại đường đua La Liga sau quãng khởi đầu không thực sự như ý. Người hâm mộ lo ngại Flick sẽ thiếu đi một quân bài tốc độ, giàu đột biến ở hành lang cánh, trong khi đối thủ Real Madrid vẫn đang duy trì phong độ ổn định.

Đáng chú ý, sự việc này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi tại Tây Ban Nha. Một số ý kiến cho rằng đội tuyển quốc gia đang thiếu sự phối hợp y tế chặt chẽ với các CLB trong việc quản lý thể lực cầu thủ trẻ. Yamal mới 18 tuổi, chưa phát triển hoàn toàn về mặt thể chất, nhưng đã phải cày ải ở cường độ cao cả ở Barcelona lẫn La Roja. So sánh với những tài năng trẻ khác như Pedri hay Ansu Fati, người ta dễ dàng nhận ra mô hình lặp lại: những cầu thủ triển vọng của Barca thường bị kiệt sức hoặc dính chấn thương liên miên vì lịch thi đấu dày đặc.

Lịch thi đấu dày đặc đã khiến Yamal quá tải dẫn đến chấn thương. Ảnh: EPA.

Về phía đội tuyển, Tây Ban Nha hiện dẫn đầu bảng E vòng loại World Cup với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Họ sẽ tiếp đón Georgia tại Elche vào ngày 11-10, trước khi gặp Bulgaria ở Valladolid ba ngày sau. Dù thiếu nhiều trụ cột, De la Fuente vẫn khẳng định ông tin tưởng vào chiều sâu đội hình, với những nhân tố trẻ như Ferran Torres, Mikel Oyarzabal hay Gavi sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

Tương lai gần của Yamal giờ đây phụ thuộc vào khả năng hồi phục. Nếu kịp bình phục đúng tiến độ, anh có thể trở lại vào đầu tháng 11. Nhưng trong bối cảnh Barcelona cần nhân sự cho La Liga lẫn Champions League, và tuyển Tây Ban Nha gấp rút hoàn tất vòng loại, câu hỏi đặt ra là liệu tài năng trẻ này có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn của chấn thương như những người đàn anh từng trải qua.