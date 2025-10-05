Maguire có thể rời MU trong vụ chuyển nhượng gây sốc 05/10/2025 13:25

(PLO)- Harry Maguire có thể rời MU trong vụ chuyển nhượng gây sốc, giữa lúc hợp đồng của trung vệ người Anh này với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào cuối mùa giải.

MU đã chi 80 triệu bảng Anh để ký hợp đồng với Harry Maguire từ Leicester City, nhưng hợp đồng của hậu vệ người Anh này tại Old Trafford sẽ hết hạn vào mùa hè tới - mặc dù MU có tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Bây giờ, Maguire có thể rời MU trong vụ chuyển nhượng gây sốc đến Saudi Arabia.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) đưa tin, hậu vệ Harry Maguire của Manchester United và đội tuyển Anh có thể sẽ gây bất ngờ khi chuyển đến giải Saudi Pro League của Saudi Arabia. Maguire đã khiến MU phải bỏ ra số tiền kỷ lục thế giới cho một hậu vệ khi chiêu mộ anh từ Leicester năm 2019. Maguire sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào tháng 6-2026.

Maguire đã trở thành mục tiêu của các đội bóng Saudi Arabia là Al Nassr và Al Ettifaq. Maguire có thể tự do đàm phán với các CLB vào ngày 1-1-2026 và sẽ có thể nhận được mức lương khủng nếu quyết định đến Trung Đông và gia nhập Saudi Pro League.

Hợp đồng của Maguire với MU đã hết hạn vào mùa hè năm ngoái, nhưng MU đã quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Giờ đây, MU dự kiến ​​sẽ không đưa ra hợp đồng mới cho Maguire khi họ hướng đến tương lai.

Maguire sẽ 33 tuổi vào tháng 3 sang năm và có thể sẽ muốn kiếm tiền trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, đặc biệt là khi sự nghiệp của anh tại đội tuyển Anh đang đi đến hồi kết.

Maguire có thể rời MU trong vụ chuyển nhượng gây sốc đến Saudi Arabia. ẢNH: EPA

Maguire nói về tình hình hợp đồng của mình vào tháng 8: "Năm ngoái, điều khoản này nằm trong tay Manchester United, nên tôi không có lựa chọn nào khác. Không có cuộc nói chuyện nào cả, chỉ là Manchester United, đã kích hoạt nó và hợp đồng đã được gia hạn 1 năm. Rõ ràng là tôi sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

Tôi khá chắc chắn rằng Manchester United đã thông báo vào mùa hè này rằng tôi không thể rời CLB, khi các CLB khác hỏi thăm về tình hình của tôi và vị trí của tôi trong hợp đồng. Tôi chắc chắn rằng trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ phải thảo luận về nơi chúng tôi muốn đến và liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không, hoặc rõ ràng là kỳ chuyển nhượng sẽ mở cửa trở lại vào tháng giêng.

Rõ ràng là tôi có ý định về việc mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào. Tôi không muốn công khai điều này với tất cả mọi người, nhưng đây là một CLB tuyệt vời để thi đấu và sẽ thật ngớ ngẩn nếu bạn muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt".

Harry Maguire đã có 64 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh nhưng đã bị Thomas Tuchel loại khỏi đội hình hiện tại và phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn để có thể trở lại đội hình Tam sư tham dự World Cup 2026 mùa hè năm sau. Nếu Maguire chuyển đến Al Nassr, anh sẽ tái ngộ với một vài gương mặt quen thuộc, đáng chú ý nhất là cựu đồng đội ở Manchester United, Cristiano Ronaldo.