Tất cả những điều cần biết về thần đồng 17 tuổi của MU

05/10/2025

(PLO)- Thần đồng 17 tuổi của MU - tân binh Cristian Orozco được đánh giá rất cao khi không phải ngẫu nhiên anh là đội trưởng đội U-17 Colombia.

Manchester United chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận hời cho thần đồng người Colombia Cristian Orozco khi Quỷ đỏ chuẩn bị thêm cầu thủ 17 tuổi này vào danh sách những cầu thủ trẻ triển vọng ngày càng dài của họ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đóng cửa hơn một tháng nhưng Manchester United vẫn đang nỗ lực hoàn tất các thương vụ. Quỷ đỏ vẫn rất muốn bổ sung những gương mặt mới cho đội hình.

Cristian Orozco trở thành cầu thủ mới nhất chuyển đến Old Trafford, với các nguồn tin cho rằng MU đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ anh với mức giá khoảng 1 triệu đô la (741.000 bảng Anh).

Cầu thủ 17 tuổi này sẽ chính thức chuyển đến Anh vào mùa hè tới, đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch chiêu mộ những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới của MU. Diego Leon, Sekou Kone, Chido Obi Martin và nhiều người khác đã bị hấp dẫn bởi việc chuyển đến Old Trafford.

Nhưng Orozco là ai và thần đồng 17 tuổi của MU sẽ mang lại điều gì? Hãy cùng phân tích kỹ hơn…

Thần đồng 17 tuổi của MU - Cristian Orozco được đánh giá rất cao. Ảnh: transferimetnet/Mirror.

Cristian Orozco là ai?

Orozco là một tiền vệ trẻ đang thi đấu cho đội bóng Colombia Fortaleza. Anh mới gia nhập đội bóng hiện tại từ Rojo FC vào mùa hè. Orozco là một tiền vệ thiên về phòng ngự. Orozco đã tạo được dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi có chín lần ra sân cho đội tuyển U-19 Colombia.

Họ nói gì về Orozco?

Đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Orozco mặc dù anh còn rất trẻ. Một trong những HLV cũ của Orozco là Alvaro Escobar nhận xét: "Orozco có phong cách lãnh đạo tích cực, điều này giúp cậu ấy trở thành đội trưởng đội U-17 Colombia. Cậu ấy thể hiện bản thân rất tốt và dễ tiếp thu".

"Orozco không hề buồn khi bị khiển trách, được huấn luyện cậu ấy là một niềm vui." Escobar chia sẻ niềm vui khi biết tin cậu học trò Orozco chuyển đến Old Trafford, "Tôi rất vui khi biết cậu ấy có thể đến Manchester United".

HLV Campo Elias Santacruz cũng dành nhiều lời khen ngợi cho thần đồng 17 tuổi của MU. Ông nói thêm: “Với cá tính và lối chơi của mình, Orozco đã khẳng định được vị thế trong các đội U-15 và U-17. Mặc dù còn rất trẻ, Orozco luôn thể hiện khả năng lãnh đạo trong các buổi tập.

Orozco đã tập luyện chăm chỉ, cả trong và ngoài sân cỏ, đều hành động như một chàng trai trẻ giàu kinh nghiệm. Các đồng đội đã giúp Orozco trưởng thành, và hôm nay chúng ta có thể nói rằng cậu ấy là một con người tuyệt vời".

Trong khi đó, chính Orozco cũng đã lên tiếng. Giữa những đồn đoán rằng anh có thể chuyển đến Old Trafford, Orozco viết trên mạng xã hội: "La buena pa' todos, bendiciones", tạm dịch là "Tốt cho tất cả mọi người, chúc phúc", cùng với hình ảnh của Diego Maradona.

Khi nào Orozco ra mắt Manchester United?

Mặc dù thỏa thuận đã gần hoàn tất, nhưng người hâm mộ Manchester United sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới được chứng kiến ​​Orozco thi đấu cho "quỷ đỏ". Manchester United không thể chính thức hoàn tất hợp đồng với Orozco cho đến khi anh tròn 18 tuổi, điều này có thể khiến anh chuyển đến Old Trafford vào mùa hè năm sau.