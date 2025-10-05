Chấm điểm cầu thủ MU sau trận thắng Sunderland: 2 ngôi sao 8/10 05/10/2025 14:09

(PLO)- 2 ngôi sao đạt điểm 8/10 khi chấm điểm cầu thủ MU sau trận thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League trên sân Old Trafford.

Manchester United đã giành chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ở vòng 7 Premier League vào đêm qua 4-10, với Mason Mount và Benjamin Sesko ghi bàn, mang lại sự tự tin rất cần thiết cho HLV Ruben Amorim.

Các bàn thắng trong hiệp một của Mason Mount và Benjamin Sesko đã đủ để mang về ba điểm cho MU, giúp họ tăng sáu bậc lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Premier League với 10 điểm khi họ bước vào kỳ nghỉ quốc tế.

Dưới đây, tờ Mirror (Anh) chấm điểm cầu thủ MU sau trận thắng Sunderland:

Senne Lammens - 8

Bản hợp đồng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU đã có màn ra mắt đầy tự tin tại Old Trafford. Lammens có một pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của Granit Xhaka, cũng như ra vào hợp lý và chắc chắn. Anh giúp MU có trận đầu tiên giữ sạch lưới ở mùa này.

Leny Yoro - 7

Trung vệ người Pháp xứng đáng được trở lại đội hình xuất phát của MU sau khi bị cho ngồi dự bị hai trận trước. Anh mang lại sự cân bằng tốt hơn cho hàng thủ ba người của Amorim.

Chấm điểm cầu thủ MU sau trận thắng Sunderland với việc Sesko được 7 điểm. ẢNH: EPA

Matthijs de Ligt - 7

Trung vệ người Hà Lan luôn cảnh giác với nguy hiểm và không bao giờ để mất vị trí khi bảo vệ khung thành. De Ligt đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ hai của MU, tranh chấp bóng trên không tốt dẫn đến việc hậu vệ Sunderland lúng túng... đánh đầu "kiến tạo" cho Sesko ghi bàn.

Luke Shaw - 7

Shaw vẫn giữ vị trí của mình ở phía bên trái hàng phòng ngự ba người của MU, nhưng đôi khi lại di chuyển vào trong đến vị trí trung tâm hơn ở hiệp 2, giúp MU kiểm soát bóng tốt hơn.

Amad - 7

Amad là một mối đe dọa thường trực bên cánh phải. Anh đã hành hạ hàng phòng ngự Sunderland và thật không may khi không thể ghi bàn với pha đánh đầu ra ngoài và ​​một cú sút hướng đến khung thành bị cản phá.

Casemiro - 7

Trở lại đội hình xuất phát sau án treo giò một trận, Casemiro chơi rất kỷ luật ở hàng tiền vệ, mặc dù anh phải nhận thẻ vàng bắt buộc vào cuối trận với một pha vào bóng thô bạo.

Bruno Fernandes - 7

Đội trưởng của MU đã có một màn trình diễn đầy nhiệt huyết, di chuyển khắp mặt sân và suýt ghi bàn bằng một cú sút tuyệt đẹp nhưng bị thủ môn Robin Roefs chơi xuất thần bay người dùng đầu ngón tay đẩy bóng đi trúng xà ngang.

Diogo Dalot - 7

Dalot vẫn giữ được vị trí của mình và chính từ cú ném biên dài của anh, Sesko đã ghi bàn thắng thứ hai cho MU. Năng lượng của Dalot thật đáng khen ngợi nhưng nhiều người cho rằng Dalot chơi kém và vô hại trong những đợt lên bóng.

Bryan Mbeumo - 7

Mbeumo là "cái gai trong mắt" Sunderland khi kiến ​​tạo cho Mount ghi bàn mở tỷ số và liên tục có những pha chạy chỗ nguy hiểm phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Benjamin Sesko - 7

Sesko đã ghi bàn thắng thứ hai liên tiếp vào lưới đối phương với một pha dứt điểm cận thành kinh điển trong hiệp một. Khả năng không chiến của Sesko đã được MU tận dụng hiệu quả trong suốt trận đấu.

Mason Mount - 8

Trở lại đội hình xuất phát, Mount đã chứng minh sự lựa chọn đúng đắn của Amorim bằng một bàn thắng tuyệt đẹp, mở đường cho MU tiến đến chiến thắng. Anh nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khi được thay ra.

Dự bị vào sân thay người

Dorgu (thay Dalot, phút 64) 6 - Màn trình diễn chắc chắn ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Cunha (thay Mount, phút 64) 6 - Cung cấp mối đe dọa trên hàng công.

Mainoo (thay Mbeumo, 76) 6 - Không có đủ thời gian để tạo ra tác động đến trận đấu.

Ugarte (thay Casemiro, 85) - Không chấm điểm khi vào sân ở cuối trận.

Maguire (thay Yoro, 85) - Không chấm điểm, vào sân giúp MU bảo toàn chiến thắng.