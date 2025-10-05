Hai HLV Graham Arnold và Patrick Kluivert ai cũng tự tin, nhưng “chân lý” thuộc về đội Iraq 05/10/2025 12:48

(PLO)- Canh bạc của hai đội Inonesia và Iraq, cũng là canh bạc của HLV Graham Arnold và Patrick Kluivert.

Vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á khởi tranh vào ngày 8 đến 15-10. HLV Patrick Kluivert của đội tuyển Indonesia và Graham Arnold của Iraq ai cũng tự tin, nhưng Iraq thì có cơ sở.

Cả hai, ai cũng tự tự tin, nhưng Iraq đầy đủ cơ sở khoa học, bởi đội tuyển Iraq là đội đội thuộc nhóm đầu châu lục, còn đội tuyển Indonesia chỉ ở “tầng lửng”.

Đội có thứ hạng FIFA thấp nhất và thành tích nghèo nhất thì thiệt thòi nhiều nhất, đó là quy tắc xếp lịch của FIFA hay AFC.

Aymen Hussein (18, Iraq) là tay săn bàn đẳng cấp hàng đầu châu lục, nhưng Patrick Kluivert và Graham Arnold, ai cũng tự tin.

Trong vòng 4 ngày, đội tuyển Indonesia phải đá 2 trận bảng B. Ngày 8-10, Indonesia gặp chủ nhà bảng B, tức Saudi Arabia, ngày 12-10, Indonesia đá trận thứ nhì bảng B (cũng là trận cuối, vì mỗi bảng chỉ 3 đội) gặp Iraq.

Nếu như không có sự “khó hiểu” của HLV Jesus Casas thì đội tuyển Iraq đã có vé chính thức dự World Cup 2026 chứ không phải đi vé vớt. Chính sự sắp xếp con người khó hiểu khiến Iraq không thể đánh bại được những đội dưới cơ là Kuwait và Palestine nên mất ngôi nhì vào tay Jordan. Trước đó tại Asian Cup 2023 (đá đầu năm 2024 tại Qatar), HLV Jesus Casas cũng tung đội hình khó hiểu khiến Iraq thua Jordan. Ngay sau trận thì cánh báo chí Iraq “đòi ăn thua đủ” với HLV Jesus Casas trong phòng họp báo. Họ quy chụp chiến lược gia Tây Ban Nha phá bóng đá Iraq...

Nếu HLV Patrick Kluivert tung tay săn bàn Ole Romey ra thì thật nguy hiểm cho sự nghiệp vì anh bị gãy chân cách đây hơn 3 tháng. Ảnh: Bola

Thực ra cả hai đối thủ bảng B của Indonesia đều là người quen của Indonesia.

Hồi vòng loại World Cup 2026 (giai đoạn 2), tuyển Indonesia do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt thua Iraq 1-5 tại Basra và thua 0-3 tại Bung Karno.

Còn với Saudi Arabia, ở giai đoạn 3, Indonesia có trận hòa 1-1 tại Riyadh (Saudi Arabia lúc này do Roberto Mancini dẫn dắt). Lượt về tại Bung Karno, HLV Herve Renard quay lại “cứu” đội tuyển Saudi Arabia thay Mancini. Đấy cũng là trận đấu HLV người Pháp từng dẫn dắt CLB Nam Định trở lại với đội tuyển Saudi Arabia và thua Indonesia 0-2 với cú đúp Marselino Ferdinan.

Iraq đâu chỉ có Aymen Hussein, Ali Jasim mà còn Sajjad Jasim cũng là tay săn bàn thượng hạn. Ảnh: AFC

Tuy nhiên mọi chuyện nay đã khác. Một đội tuyển Saudi Arabia với giải trong nước cực kỳ chất lượng. Các tuyển thủ Saudi Arabia chơi bên cạnh hoặc chạm trán những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Sadio Mane, Kante, Brozovic, Benzema, Joao Felix, Malkom... trong màu áo những CLB như Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad, Al Nassr... sẽ chẳng có cửa nào cho Indonesia.

Trong khi đó, tay săn bàn duy nhất của Indonesia giỏi giang chính là Ole Romeny, nhưng anh này bị gãy chân dưỡng thương trong một thời gian dài khó đảm bảo ra sân, bởi quá mạo hiểm cho sự nghiệp của tuyển thủ nhập tịch này.

Ole Romeny là tay săn bàn duy nhất có thể tiếp cận đẳng cấp châu lục. Còn lại Ragnar Oratmangoen đang rớt phong độ. Những tiền đạo khác như Rafael Struick, Caraka còn không thể hiện được ở giải U-23 Đông Nam Á... làm sao có thể xuyên thủng được mành lưới Iraq và Saudi Arabia.

Mặt khác Saudi Arabia nay đã khác sau cú “sụp hầm” trước Indonesia 0-2 vì biến động ở ghế thuyền trưởng.

Nay Saudi Arabia cực mạnh, lại được HLV Graham Arnold, người Úc quá quen mặt với tuyển Indonesia nên sẽ cực kỳ thách thức cho thầy trò Patrick Kluivert. Đã vậy Saudi Arabia lại được đá sân nhà.

Patrick Kluivert và Graham Arnold ai cũng tự tin trước cuộc chạm trán lẫn nhau, nhưng chân lý thuộc về Iraq.

Iraq có nhiều tay săn bàn giỏi ở đẳng cấp hàng đầu châu lục như Aymen Hussein, Ali Jasim, Frans Putros, Jalal Hassan, Sajjat Jasim... Cấu trúc đội hình cả 3 tuyến của Iraq chắc chắc hơn, cầu thủ Iraq đồng đều ở đẳng cấp cao.

Cuối cùng đối thủ không hề nhỏ của Indonesia chính là thời tiết nắng nóng ở Trung Đông rất quen thuộc với Saudi Arabia lẫn Iraq còn Indonesia thì ngược lại.

HLV Graham Arnold, và Patrick Kluivert ai cũng tự tin, nhưng Indonesia sẽ không thể có điểm trước Iraq và Saudi Arabia.

+ Vòng Play off World Cup 2026 khu vực châu Á, có bảng A đá tại Qatar và bảng B đá tại Saudi Arabia.

Mỗi bảng đá vòng tròn, đội nhất có vé đi World Cup 2026. Hai đội nhì của hai bảng đá tiếp Play off lượt đi và về (vào tháng 11), đội thắng sẽ tiếp tục đi đá Play off liên khu vực.