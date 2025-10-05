CLB Bằng Hữu chuyên chở ánh trăng yêu thương vào mùa “Trung thu cho em 2025” 05/10/2025 21:15

(PLO)- Sân bóng xã Tân Minh đã diễn ra trận giao hữu bóng đá thiện nguyện giữa và đội bóng UBND xã Tân Minh ngày 4-10, mở màn cho chuỗi hoạt động “Trung Thu cho em 2025”, một hành trình nối dài yêu thương từ phố thị đến vùng xa.

Giữa tiết trời đầu tháng 10, khi những cơn gió heo may khẽ len qua triền đồi, xã Tân Minh (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) bỗng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Nơi vùng đất còn nhiều khó khăn ấy, ánh trăng Trung thu năm nay mang theo không chỉ là niềm vui tuổi thơ, mà còn là cả tấm lòng của những người con xa quê, của những tấm lòng thiện nguyện từ thành phố mang tên Bác.

Bóng đá khai cuộc ngày hội yêu thương

CLB Bằng Hữu là đội bóng phong trào nổi tiếng, quy tụ nhiều cựu cầu thủ Công an TP.HCM và các cán bộ, chiến sĩ trẻ yêu thích thể thao. Trận đấu có sự góp mặt của Đại tá Trang Thọ Phúc – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Đại tá Nguyễn Xuân Mỹ – Nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị CATP.HCM, cùng dàn khách mời nổi tiếng: Ông Ngô Lê Bằng – Nguyên Tổng Thư ký VFF, ông Lê Nam Thắng – Cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam, nguyên HLV đội QK3, ông Hồ Văn Tam – Cựu trung vệ Cảng Sài Gòn và nghệ sĩ Trần Bùm, một gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình.

Bằng Hữu FC có trận giao hữu thiện nguyện đầy ý nghĩa với đội bóng của UBND xã Tân Minh trước đêm hội “Trung thu cho em 2025”.

Cuộc chơi bóng đá “Trung Thu cho em 2025” không có thắng thua, bởi điều còn đọng lại là tinh thần đoàn kết, niềm vui thể thao và sức khỏe được lan tỏa. Trận đấu khép lại trong những tràng pháo tay, những cái bắt tay thân tình cho một ngày hội Trung thu ngập tràn năng lượng tích cực, nơi thể thao và lòng nhân ái cùng hòa nhịp hướng về cộng đồng.

Không dừng lại ở những món quà vật chất, “Trung Thu cho em 2025” còn mang đến một không gian ngập tràn tiếng cười và ánh sáng. Chương trình có nhiều tiết mục múa hát, biểu diễn văn nghệ và đặc biệt là phần trình diễn ảo thuật đầy cuốn hút của ảo thuật gia Lý Hồ Chinh, gương mặt tỏa sáng trong chương trình Kỳ Tài Lộ Diện 2024.

“Trung Thu cho em 2025” mang đến một không gian ngập tràn tiếng cười.

Bằng tài năng và sự duyên dáng của mình, anh đã khiến hàng trăm em nhỏ reo hò thích thú, đôi mắt sáng rực khi những phép màu xuất hiện giữa đêm trăng. Đó không chỉ là ảo thuật, mà chính là cách anh mang đến niềm tin cho cuộc sống, dù khó khăn đến đâu, vẫn luôn có chỗ cho điều kỳ diệu.

Ấm lòng từ những suất ăn yêu thương và trao gửi ước mơ

Ngay từ buổi trưa, tại điểm Trường THCS Tân Minh, các tình nguyện viên của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn đã nổi lửa chuẩn bị hơn 2.000 suất ăn nhanh gồm cá viên, bò viên, gà rán, xúc xích, phô mai viên và nước ngọt, để các em nhỏ được no bụng trước khi xem chương trình và nhận quà.

Những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của các thiếu nhi khi thưởng thức những món ăn ngon...

... chắc chắn sẽ làm ấm lòng những tình nguyện viên của nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn.

Tất cả chung tay vì ngày hội “Trung Thu cho em 2025” đong đầy tình thương.

Những phần ăn giản dị ấy đã mang đến niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ để các con không bị đói khi chờ xem chương trình và nhận quà. Bé Ngọc Linh, học sinh lớp 6, chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Con thấy vui lắm ạ, vì vừa được ăn ngon, vừa có lồng đèn và quà Trung thu nữa”.

Trong khuôn khổ chương trình, 20 suất học bổng là 20 chiếc xe đạp mới tinh đã được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Món quà đong đầy tình thương này được trao tặng bởi ông Đỗ Tấn Minh – Giám đốc Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ K-Jin (TP.HCM).

Các em nhỏ ở xã Tân Minh hạnh phúc với những phần quà thiết thực từ Mạnh Thường Quân.

“Nhìn những ánh mắt trong veo, háo hức của các con khi nhận xe, tôi thực sự xúc động. Có lẽ, với nhiều người, một chiếc xe đạp là điều nhỏ bé, nhưng với các em nơi đây, đó là cả một ước mơ. Tôi tin rằng, khi được tiếp thêm niềm tin và cơ hội, các em sẽ nỗ lực hơn nữa để học tốt, để sau này trở thành những người biết cho đi như hôm nay các em được nhận lại”, ông Minh vui vẻ chia sẻ.

Bà Lâm Hồng Loan, đại diện Spa Lâm Lâm, xã Tân Minh cũng nghẹn ngào khi được góp phần cùng chương trình: “Chồng tôi sinh ra và lớn lên ở Tân Minh và 2 vợ chồng lập nghiệp nơi đây nên hơn ai hết nên chúng tôi hiểu những khó khăn của các em nhỏ. Khi đồng hành cùng chương trình, tôi thấy lòng mình ấm lại. Tôi chỉ mong rằng, mỗi món quà được trao đi sẽ mang theo một lời nhắn nhủ rằng dù cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng quanh các con vẫn luôn có những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ và yêu thương”.

Một kỷ niệm rước đèn tuổi thơ thật đáng nhớ trong ngày hội "Trung Thu cho em 2025".

Khi nhận xe đạp mới, nhiều em nhỏ không giấu được niềm vui. Em Ngọc Hân, học sinh lớp 7, bùi ngùi tâm sự: “Con vui lắm ạ. Từ nay con không phải đi bộ đến trường nữa, con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”. Còn phụ huynh Nguyễn Thị Liên rưng rưng: “Nhà tôi nghèo, tôi và chồng đi làm rẫy, xe đạp là ước mơ của con suốt mấy năm. Nay con có xe rồi, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn”.

Ánh trăng của lòng nhân ái

Bày tỏ trong chương trình, ông Trần Thế Vinh - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm và nhóm Đêm Sài Gòn: “Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp kết nối yêu thương, để các em nhỏ vùng xa cảm nhận được sự quan tâm của xã hội. Những món quà hôm nay là động lực giúp các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống ngày mai”.

Hành trình lan tỏa yêu thương đầy ý nghĩa của những tấm lòng vàng đến với thiếu nhi xã Tân Minh.

Chương trình dần khép lại, và khi những tia pháo hoa cuối cùng còn vương lại trên bầu trời Tân Minh, nhiều người vẫn chưa rời sân. Tiếng cười trẻ thơ hòa cùng ánh đèn điện thoại của người lớn, tạo nên bức tranh đêm rằm rực rỡ và ấm áp.

Đại diện nhóm Đêm Sài Gòn, chị Nguyễn Thị Hải Yến xúc động chia sẻ: “Mỗi chuyến đi là một hành trình của yêu thương. Chúng tôi chỉ mong mang đến cho các con một đêm Trung thu trọn vẹn, nơi có ánh trăng, có tiếng cười và có niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn”.

CLB Bằng Hữu thường xuyên có những hoạt động nhân văn đến với cộng đồng.

Đêm Trung thu năm nay đã mang đến nhiều niềm vui cho các thiếu nhi xã Tân Minh, là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cho sự kết nối giữa tấm lòng của những người ở phố thị và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nơi vùng cao.

Dư âm của mùa “Trung Thu cho em 2025” vẫn còn đọng mãi, như một lời nhắc nhở, chỉ cần cùng nhau thắp sáng, mọi vùng đất đều rực rỡ dưới ánh trăng yêu thương.