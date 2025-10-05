CLB Hà Nội chào đón nhà vô địch UEFA Champions League 05/10/2025 16:04

(PLO)- Cựu vô địch V-League, CLB Hà Nội đã chính thức công bố tân thuyền trưởng mới là Harry Kewell và hào hứng chào đón cựu danh thủ Úc từng khoác áo Liverpool và giành UEFA Champions League.

Ngay trong ngày 5-10 đặt chân đến đại bản doanh mới, vị HLV người Úc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ ban lãnh đạo, các cầu thủ và cổ động viên CLB Hà Nội. Sự kiện này không chỉ mang tính chuyên môn mà còn thể hiện tham vọng dài hạn của đội bóng nhiều lần vô địch V-League.

CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau 6 vòng đấu đầu tiên của V-League mùa này, đội bóng mới giành được 8 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ sáu. Đây là kết quả khiến ban lãnh đạo phải hành động mạnh mẽ. Trước đó, ngày 16-9, CLB Hà Nội nói lời chia tay HLV Makoto Teguramori từng đưa đội cán đích ở vị trí Á quân mùa giải 2024-2025. HLV Yusuke Adachi, Giám đốc kỹ thuật, đã ngồi vào ghế nóng trong ba trận và giúp đội duy trì sự ổn định.

Giờ đây, khi cựu danh thủ Harry Kewell chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng, ông Adachi sẽ trở lại công việc hoạch định chiến lược dài hạn, đặc biệt là phát triển tuyến trẻ, nơi được coi là nền móng cho tương lai CLB Hà Nội.

Cổ động viên CLB Hà Nội chào đón tân HLV Harry Kewell. Ảnh: CCT.

Harry Kewell sinh năm 1978, là một trong những cầu thủ nổi bật nhất lịch sử bóng đá Úc. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, ông có 56 lần ra sân, ghi 17 bàn thắng và để lại dấu ấn ở hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, Kewell nổi danh tại Ngoại hạng Anh khi tỏa sáng trong màu áo Leeds United trước khi chuyển sang Liverpool. Giai đoạn ở Anfield, ông đã cùng “Lữ đoàn đỏ” giành Champions League mùa 2004-2005 và FA Cup 2005-2006, những cột mốc mà người hâm mộ Liverpool vẫn còn nhắc đến cho đến nay.

Sau khi treo giày năm 2014, Kewell nhanh chóng bước vào sự nghiệp huấn luyện. Từ năm 2017, ông bắt đầu dẫn dắt một loạt CLB ở Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Dù không phải lúc nào cũng đạt thành công vang dội, nhưng đây là giai đoạn giúp ông tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu về quản lý đội bóng.

Năm 2022, Kewell gia nhập ban huấn luyện Celtic (Scotland) với vai trò trợ lý cho Ange Postecoglou – HLV nổi tiếng người Úc. Cùng Postecoglou, ông học hỏi được nhiều về triết lý bóng đá tấn công hiện đại. Đến năm 2024, Kewell trở thành HLV trưởng Yokohama F. Marinos. Dưới sự chỉ đạo của ông, đại diện Nhật Bản xuất sắc giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023-2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp cầm quân.

Cựu danh thủ Úc hào hứng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trong ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Ảnh: CCT.

Việc CLB Hà Nội mời Kewell về dẫn dắt không chỉ nhằm cải thiện thành tích trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài. Trong hai thập kỷ qua, CLB Hà Nội đã trở thành biểu tượng thành công ở bóng đá Việt Nam với nhiều danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô chưa bao giờ giấu tham vọng vươn tầm châu lục. Với kinh nghiệm dày dạn cả ở châu Âu lẫn châu Á, Kewell được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội nâng tầm lối chơi, xây dựng bản sắc hiện đại và tiệm cận với các đội mạnh trong khu vực.

Ngày ra mắt, Harry Kewell không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến tình cảm nồng nhiệt mà CLB và người hâm mộ dành cho mình. Ông khẳng định: “Tôi đến đây với khát vọng đưa Hà Nội trở thành một tập thể mạnh mẽ hơn, không chỉ ở Việt Nam mà cả đấu trường châu Á. Tôi tin rằng với sự ủng hộ từ lãnh đạo, sự quyết tâm của các cầu thủ và sự đồng hành của người hâm mộ, chúng ta có thể đạt được những thành công lớn”.

Với sự xuất hiện của Harry Kewell, CLB Hà Nội đang nỗ lực làm mới mình cho một tương lai sáng sủa hơn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của ông thầy người Úc và nền tảng vững chắc mà CLB đã xây dựng hứa hẹn mở ra cơ hội để bóng đá Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế và hướng đến giấc mơ vươn ra châu lục.