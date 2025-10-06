6 điểm trong tầm tay đội tuyển Việt Nam 06/10/2025 06:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Nepal (ANFA) đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam với cơ hội giành điểm gần như bằng 0.

Bóng đá Nepal trở lại trong dịp FIFA Days tháng 10 ở vòng loại Asian Cup 2027 bảng F với nhiều trắc trở. Thầy trò HLV Matt Ross đang đối diện nhiều khó khăn cả về phong độ lẫn tâm lý nên cực khó giành điểm trong hai màn chạm trán đội tuyển Việt Nam đều diễn ra trên sân khách.

Nepal – kẻ lót đường dễ thương

Danh sách tập trung tuyển Nepal lần này hầu như không có sự thay đổi so với trận gần nhất gặp Hồng Kông, thể hiện mong muốn duy trì sự ổn định mà nhà cầm quân người Úc theo đuổi. Những gương mặt quen thuộc như đội trưởng Kiran Kumar Limbu, hậu vệ Ananta Tamang, tiền vệ Rohit Chand hay tiền đạo Anjan Bista đều góp mặt.

Trong khung thành, HLV Matt Ross tiếp tục đặt niềm tin vào ba thủ môn Kiran Limbu, Bishal Sunar và Deep Karki. Hàng phòng ngự vẫn dựa trên những cái tên kinh nghiệm như Tamang, Chand hay bộ đôi Shrestha. Khu trung tuyến có sự hiện diện của các cầu thủ trẻ xen lẫn cựu binh, gồm Mani Kumar Lama, Eric Bista, Laken Limbu, Kushal Deuba và Ayush Ghalan. Còn tuyến trên được dẫn dắt bởi Anjan Bista, tiền đạo đã ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Nepal, bên cạnh Dinesh Henjan và Subash Thakuri Bam.

Đội tuyển Nepal hội quân với hầu hết gương mặt cũ. Ảnh: CCT.

Nepal sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong hai trận quyết định diễn ra vào ngày 9-10 và ngày 14-10. Cả hai trận đều được tổ chức trên đất Việt Nam, với trận lượt đi tại sân Gò Đậu trận lượt về tại sân Thống Nhất, TP.HCM.

Đáng chú ý, lẽ ra trận lượt về là sân nhà của Nepal, nhưng sân vận động Dasharath ở thủ đô Kathmandu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật nên họ buộc phải “mượn” sân của đội tuyển Việt Nam. Đây rõ ràng là một bất lợi không nhỏ với đoàn quân Nam Á vốn đã bị đánh giá thấp nhất bảng F.

Sau hai lượt đấu đầu tiên, Nepal đang đứng chót bảng khi toàn thua: 1-2 trước Lào và 0-2 trước Malaysia. Họ chưa có điểm nào, đồng thời hàng thủ để thủng lưới bốn bàn trong khi hàng công chỉ ghi một bàn thắng duy nhất. Vì thế, hai trận gặp Việt Nam là thời cơ cho Nepal gỡ gạc, nhưng thực tế, đây là thử thách cực lớn. Đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn là một trong hai đội mạnh nhất bảng, sở hữu lực lượng đồng đều và có chiều sâu tốt.

Sau hai trận thua Malaysia 0-2 và thua Lào 1-2, đội tuyển Nepal đang xếp cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

HLV Kim Sang-sik thử nghiệm

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 4-10 và hiện có chưa đầy một tuần để ráp đội hình cho hai tiếp Nepal. Ở đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik không yên ổn về mặt nhân sự khi phải đối diện với chấn thương hàng loạt. Những cái tên quen thuộc như Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào hay Doãn Ngọc Tân đều vắng mặt, trong khi Châu Ngọc Quang cũng không thể tuyển phút chót. Đặc biệt, sự thiếu vắng Quang Hải chắc chắn ảnh hưởng lớn đến lối chơi chung.

Để bù đắp khoảng trống, ông thầy người Hàn Quốc đã quyết định triệu tập tám gương mặt trẻ vừa tỏa sáng cùng U-23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2026. Đây là những cầu thủ nổi bật như thủ thành Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Đình Bắc. Sự góp mặt của thế hệ mới mang lại làn gió tươi trẻ, đồng thời mở ra cơ hội cho đội tuyển Việt Nam thực hiện bước chuyển giao thế hệ.

Hai trận gặp Nepal mang ý nghĩa kép với HLV Kim Sang-sik. Một mặt, ông cần đảm bảo kết quả tối đa, giành trọn 6 điểm để chạy đua với Malaysia. Mặt khác, đây là dịp lý tưởng để thử nghiệm những nhân tố mới, tạo sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các cầu thủ U-23 có nhiều cơ hội ra sân trong môi trường quốc tế, đối đầu một đối thủ không quá vượt trội, qua đó tích lũy thêm trải nghiệm quý báu.

Cơ hội giành chiến thắng cả hai trận tiếp khách Nepal trên sân nhà là rất lớn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: CCT.

Về phía Nepal, HLV Matt Ross bày tỏ niềm tin vào sự tiến bộ của học trò. Ông nhấn mạnh việc giữ nguyên bộ khung cũ nhằm tăng tính gắn kết, hy vọng sự ổn định này sẽ mang lại những cải thiện về kết quả. Tuy nhiên, nhìn vào sự chênh lệch thực lực, rõ ràng họ không được đánh giá cao. Đội tuyển Nepal hiện xếp thứ 176 thế giới, trong khi Việt Nam ở vị trí 113, cao hơn nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Thêm vào đó, việc phải chơi cả hai trận ở sân khách khiến Nepal gặp thêm áp lực.

Với ưu thế sân nhà, có trình độ cao hơn cùng dàn cầu thủ trẻ hừng hực khí thế và mục tiêu rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đang nắm trong tay mọi yếu tố thuận lợi. Người hâm mộ mong mỏi đây là thời điểm thầy trò HLV Kim Sang-sik tái khẳng định sức mạnh và trình diễn lối chơi thuyết phục, tạo niềm tin cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại ở bảng F, đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì với 3 điểm, bằng với Lào nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Malaysia dẫn đầu bảng với hai trận thắng, còn tuyển Nepal đứng cuối chưa có điểm nào.