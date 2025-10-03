Trionda – bóng thi đấu World Cup 2026 có gì mới? 03/10/2025 14:03

(PLO)-Bóng thi đấu World Cup 2026 có tên gọi Trionda được kết hợp với nhiều cải tiến công nghệ cao.

FIFA giới thiệu bóng thi đấu chính thức của World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Ngày 2-10, FIFA đã công bố quả bóng thi đấu World Cup 2026, theo đó, các chi tiết thiết kế của Trionda tôn vinh ba quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Mexico và Canada.

Trionda tiếp tục được thiết kế bởi nhà sản xuất Adidas của Đức, nhà cung cấp bóng thi đấu cho World Cup kể từ giải đấu năm 1970.

“Tôi rất vui mừng và tự hào được giới thiệu Trionda”, chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại lễ công bố Trionda tại New York (Mỹ) ngày 2-10.

World Cup 20206 cũng là giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên được tổ chức bởi ba quốc gia, với 48 đội tham gia, đã truyền cảm hứng cho cả tên gọi và thiết kế của quả bóng có màu đỏ, xanh lam và xanh lục.

Biểu tượng của mỗi quốc gia chủ nhà gồm lá phong của Canada, đại bàng của Mexico và các ngôi sao của Hoa Kỳ cũng lần lượt xuất hiện, với hình tam giác tượng trưng cho sự thống nhất của ba quốc gia.

Cùng với đó là những tiến bộ về công nghệ, bao gồm các đường nối sâu được thiết kế để tạo ra “sự ổn định tối ưu khi bay”. Bên cạnh đó, các biểu tượng nổi giúp cải thiện độ bám trong điều kiện sân thi đấu ẩm ướt.

Bên trong bóng thi đấu World Cup 2026, một chip cảm biến chuyển động sẽ ghi nhận và chuyển tiếp thông tin về chuyển động của bóng, gửi dữ liệu đến hệ thống hỗ trợ trọng tài video (VAR).

Lễ ra mắt đánh dấu một bước tiến nữa trong quá trình đếm ngược đến World Cup Bắc Mỹ, sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7 năm sau.

FIFA đã triển khai chương trình bán vé theo từng giai đoạn trực tuyến, với hơn 4,5 triệu người hâm mộ từ 216 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đợt bốc thăm trước.

Được biết, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Washington (Mỹ) vào ngày 5-12.