FIFA tung hồ sơ, FAM lập tức phản pháo vụ bảy ngoại binh nhập tịch 07/10/2025 10:46

Trụ sở FAM tại Malaysia. Ảnh: FACEBOOK

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái trong quá trình xét tuyển của bảy ngoại binh nhập tịch, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các tài liệu đều đã được thu thập và nộp theo đúng thủ tục chính thức.

Trong tuyên bố với giới truyền thông, FAM cho biết họ sẽ chính thức nộp đơn kháng cáo thông qua các kênh pháp lý được chỉ định.

FAM cũng nhấn mạnh rằng tất cả các tài liệu liên quan và bằng chứng hỗ trợ liên quan đến vụ việc đã được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng trình lên FIFA ngay lập tức thông qua các phương tiện chính thức.

“FAM xem xét nghiêm túc một số kết luận được nêu ra, đặc biệt là cáo buộc rằng các cầu thủ 'đã lấy được giấy tờ giả mạo' hoặc cố tình tìm cách lách luật về tư cách. FAM khẳng định FIFA không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc như vậy.

Tất cả tài liệu và hồ sơ liên quan đến điều kiện tham gia của cầu thủ đều được FAM chuẩn bị, xác minh và quản lý hoàn toàn theo đúng quy trình quy định. Các cầu thủ luôn hành động một cách thiện chí, hoàn toàn tin tưởng vào quy trình xác minh và đăng ký do FAM thực hiện.

FAM tin rằng cách mô tả này là không chính xác và không công bằng, và vấn đề này sẽ được giải quyết toàn diện thông qua quy trình kháng cáo chính thức.

FAM vẫn cam kết bảo vệ lợi ích của bóng đá Malaysia, bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đảm bảo quá trình này được tiến hành minh bạch và tuân thủ đúng quy định. Liên đoàn sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể để theo đuổi vụ kiện này”, tuyên bố của FAM cho biết.

FAM cũng nhấn mạnh, vụ việc liên quan đến thông tin chính thức về thủ tục cấp và xác minh hộ chiếu của Chính phủ Malaysia: “Theo các quy định của Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966, mọi hành vi tiết lộ các tài liệu hoặc quy trình này mà không được phép, đều bị nghiêm cấm. Do đó, FAM có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật những yếu tố này và sẽ chỉ chia sẻ thông tin liên quan với FIFA cho mục đích giải quyết vụ việc này”.

Bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và án cấm thi đấu 1 năm. Ảnh: NSTP

Ngày 26-9, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã công bố án phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ vì cáo buộc sử dụng tài liệu giả mạo trong quá trình đăng ký bảy ngoại binh nhập tịch có gốc gác Malaysia.

Bảy ngoại binh nhập tịch Malaysia bao gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal – cũng bị treo giò 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ.

FIFA tiết lộ rằng FAM đã nộp các tài liệu giả mạo liên quan đến việc xác minh tư cách cầu thủ, cho phép họ tham gia các trận đấu chính thức và gia hạn thời hạn kháng cáo là 10 ngày.

Cả bảy ngoại binh nhập tịch đều góp mặt trong trận thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10-6. Hậu quả đã có đơn khiếu nại chính thức về tư cách của họ với FIFA.