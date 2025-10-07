Sai phạm từ FAM, bóng đá Malaysia sẽ “ngủ đông” nhiều năm? 07/10/2025 10:44

(PLO)- Việc FIFA xử lý bóng đá Malaysia nguyên nhân là do sai phạm của cả một guồng máy lãnh đạo thuộc kiến trúc thượng tầng LĐBĐ Malaysia (FAM).

FIFA đã ra án phạt đúng người đúng tội dành cho bóng đá Malaysia, có thể là sau đó cấm toàn bộ bóng đá nước này từ các tuyến đội tuyển đến CLB sẽ bị “ngủ đông” nhiều năm.

Một sai phạm đến từ chủ trương kiến trúc thượng tầng của bóng đá Malaysia, cụ thể là từ LĐBĐ Malaysia (FAM) không thể đỡ nổi trước những án phạt nặng từ FIFA ập xuống trong nay mai. Có thể cả một nền bóng đá Malaysia lãnh đủ.

Hồ sơ (dãy dưới), FIFA chỉ ra việc thượng tầng kiến trúc bóng đá Malaysia chủ trương phù phép về nơi sinh của ông bà cầu thủ.

Hành vi của FAM đi ngược hoàn toàn phương châm của FIFA là minh bạch, danh dự, đúng sự thật. FAM phù phép hồ sơ cùng lúc bảy tuyển thủ nhập tịch có chất lượng cực cao, cụ thể là nơi sinh của ông bà bảy tuyển thủ này.

FIFA đã chỉ ra, các phòng ban của FAM đã cố tình làm sai lệch hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ mà FAM cho là “lỗi kỹ thuật” này nhằm qua mặt FIFA.

Hector Hevel từng mạnh miệng nói ông cố của anh là người Melaka. Ảnh:Bernama

Theo những quan chức của bóng đá Malaysia và thậm chí của LĐBĐ châu Á (AFC), người Malaysia cụ thể là Tổng thư ký John Windsor rằng, FIFA hướng dẫn FAM từng bước hoàn thiện hồ sơ. Chuyện này là không sai, và FIFA cũng mặc định trong hướng dẫn của họ, FAM phải làm theo tuần tự. Nhưng việc FAM ghi sai lệch chi tiết đó là lỗi hoàn toàn của FAM, họ làm sai lệch hợp thức hóa việc nhập tịch 7 cầu thủ. Sau đó có những hoài nghi, FIFA tiến hành kiểm tra thực tế và thấy FAM đã cố tình làm sai lệch chứ không phải lỗi kỹ thuật.

Nhiều quan chức thể thao và bóng đá Malaysia lên tiếng FIFA đã chấp nhập (đóng mộc) hồ sơ rồi thì vì sao quay xe? Đó là lý do cả guồng máy thể thao nước này đang thực hiện những bước đi nhằm kháng cáo lên FIFA, thậm chí kiện ra tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

FIFA tôn trọng FAM nên họ không đối chiếu vì hồ sơ phải làm đúng. Nhưng một khi bị hoài nghi tất nhiên họ kiểm tra và phát hiện FAM đã lừa dối FIFA, thiếu tôn trọng FIFA.

Nhiều nơi trên thế giới nhất là những quốc gia từng bất ổn ở Trung Đông như Syria, Iraq, Yemen...từng có những đội tuyển trẻ mà ở đó, hàng loạt cầu thủ có cùng ngày sinh ngày 1-1... FIFA tiến hành điều tra công phu. Họ cắt cử người đến nhiều nơi như làng xóm, bệnh viện nếu có để xác định tuổi thật, Cao ủy Tị nạn LHQ điều tra. Và hầu hết có câu trả lời là nhiều cầu thủ không có khai sinh do chiến tranh không thể làm hoặc thất lạc nên Cao ủy LHQ mặc định ghi ngày 1-1 khi đến giúp đỡ những quốc gia này.

Đằng này cả một kiến trúc thượng tầng của một LĐBĐ chủ trương gian lận cùng lúc 7 tuyển thủ nhập tịch là hành động đi ngược với hiến chương FIFA.

Nhất định cả một nền bóng đá Malaysia sẽ bị FIFA đóng băng.