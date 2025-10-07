FAM sẽ oằn lưng đền bù thiệt hại vụ 7 tuyển thủ nhập tịch lậu 07/10/2025 10:37

(PLO)-FAM sẽ đối mặt khoản đền bù thiệt hại cực khủng vì sai phạm hồ sơ trong việc nhập tịch 7 cầu thủ cho tuyển Malaysia.

FIFA đã công bố tất cả 7 tuyển thủ Malaysia dạng cầu thủ di sản dính án phạt do bị làm sai lệch hồ sơ để đủ điều kiện nhập tịch Malaysia.

Với việc này, khả năng cao 7 tuyển thủ Malaysia trên tiêu tan sự nghiệp. Các CLB châu Âu và Nam Mỹ bị thiệt thòi trong vụ này. Cụ thể CLB America de Cali (Colombia) đang sở hữu Rodrigo Holgado, Velez Sarsfield (Argentina) đang có Facundo Garces, Gabriel Pamera đang đá cho Salanica (Tây Ban Nha)...

Những ngày qua, khi FIFA thông báo án phạt 7 tuyển thủ có sai lệch hồ sơ, các CLB hầu như tỏ ra rất chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ cầu thủ của mình miễn không vi phạm luật của FIFA, thậm chí chia sẻ sự khó khăn với cầu thủ trong quy chế cho phép.

Một khi các CLB đã biết FAM chủ mưu gian đối các CLB chủ quản ở châu Âu, Nam Mỹ sẽ làm tới bến buộc FAM đền bù thiệt hại. Ảnh:Bola

Tuy nhiên, việc LĐBĐ Malaysia (FAM) làm sai lệch hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ là điều các CLB nhất là châu Âu và Nam Mỹ không thể chấp nhận. Thậm chí có thể những CLB này buộc các cầu thủ phải đền bù thiệt hại. Đó cũng là cách mỗi CLB cần chứng minh sự minh bạch của mình và quyết nói “không” với gian lận.

Hầu hết những cầu thủ dính chàm đều là những trụ cột của các CLB. Chẳng HLV Guillermo Barros của Velez Sarsfield đã phát biểu: “Việc thiếu vắng Imanol Machuca đã làm cho đội mất cân bằng trong lối chơi, đòi hỏi một thời gian dài mới tìm người thay thế và cân bằng trở lại. Toàn đội, từ mỗi thành viên ban huấn luyện cho đến cầu thủ, nhân viên CLB đều không biết chuyện của Imanol Machuca”.

Tương tự CLB Alaves của Tây Ban cũng gặp khó khăn vì án phạt treo giò 1 năm của Facundo Garces. Vì Garces là thành viên của đội hình xuất phát CLB đang đá La Liga này. Với các CLB chuyên nghiệp của châu Âu và Nam Mỹ thật khó để cho “qua loa” hay chia sẻ điều thiếu đạo đức, thiếu chuyên nghiệp.

Khả năng cao 7 tuyển thủ đồng lõa với FAM làm sai lệch hồ sơ này sẽ tan hoang sự nghiệp hoặc đền bù cực lớn.

Đội ngũ pháp lý của các CLB châu Âu và Nam Mỹ, nơi có những tuyển thủ này sẽ không bỏ qua. Đội ngũ pháp lý của các CLB trên không khó nhìn ra ai là chủ mưu “bôi chàm” cầu thủ làm sai lệch hồ sơ. Nên họ phải kiện tới cùng để FAM phải đứng ra chịu trách nhiệm và gánh vác nặng phần thiệt hại tài chính mà CLB của họ bị oan.

FAM đang đứng trước bão tố cực lớn.