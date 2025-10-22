Tay vợt Jannik Sinner gây phẫn nộ 22/10/2025 10:14

(PLO)-Quyết định không thi đấu cho đội tuyển chủ nhà Ý tại vòng chung kết Davis Cup của Jannik Sinner gây phẫn nộ và đang vấp phải sự phản đối dữ dội tại quê nhà.

Jannik Sinner gây phẫn nộ vì bỏ qua Davis Cup. Ảnh: ATP

Ý cũng là quốc gia đã ra sức bảo vệ Sinner quyết liệt, trước búa rìu dư luận trong vụ án sử dụng doping hồi đầu năm.

Tay vợt số 2 thế giới Sinner đã dẫn dắt đội tuyển Ý giành chức vô địch đồng đội suốt hai năm qua. Anh cho biết, muốn chuẩn bị cho mùa giải tới thay vì giúp Azzurri hướng tới danh hiệu khác tại Bologna vào tháng tới.

Sinner đánh bại Alcaraz tại Six King Slam đem về giải thưởng 6 triệu USD.

“Đó không phải là quyết định dễ dàng, nhưng sau Turin (nơi diễn ra ATP Finals tuần trước Davis Cup), mục tiêu của tôi là khởi đầu thật tốt ở Australia”, Sinner nói đến Úc mở rộng - giải đấu mà anh đang là đương kim vô địch hai năm liên tiếp. “Nghe có vẻ nhỏ nhưng một tuần chuẩn bị trong giai đoạn đó có thể tạo ra khác biệt. Chúng tôi đã vô địch Davis Cup năm 2023 và 2024, và lần này, tôi cùng đội ngũ đã thống nhất lựa chọn như vậy”, tay vợt Jannik Sinner gây phẫn nộ cho người hâm mộ Ý chia sẻ.

Cùng với việc Jannik Sinner gây phẫn nộ, trang nhất của tờ Gazzetta dello Sport chạy dòng tít: “Sinner, hãy suy nghĩ lại đi”.

Bài xã luận đi kèm chỉ trích Sinner vì nói “chúng tôi đã vô địch hai lần”, đồng thời nhắc lại việc anh vừa bảo vệ danh hiệu trong một giải đấu biểu diễn béo bở ở Saudi Arabia cuối tuần qua.

“Vậy là anh sẽ không quay lại Riyadh vì 6 triệu đô nữa à? Nếu anh lại vô địch Wimbledon, liệu anh có từ chối đến London? Pasta, cà phê… cứ năm phút anh lại quảng bá một sản phẩm Ý. Hãy làm điều đó với quần vợt nữa đi”, tờ Gazzetta nhắc đến những thương hiệu Ý mà Sinner làm đại sứ trong các chiến dịch quảng cáo.

Huyền thoại từng hai lần vô địch Roland Garros Nicola Pietrangeli, 92 tuổi và là tay vợt thành công nhất của Ý trước khi Sinner xuất hiện nhấn mạnh: “Đó là một cú tát mạnh vào mặt thể thao Ý”.

Người Ý từng đứng về phía Sinner khi anh bị cấm thi đấu ba tháng vì doping hồi tháng Hai, trong khi nhiều tay vợt hàng đầu khác ngầm ám chỉ anh được ưu ái do danh tiếng, bởi án phạt được áp dụng đúng thời điểm giúp anh không bỏ lỡ bất kỳ Grand Slam nào.

Đây không phải lần đầu Sinner bị chỉ trích vì không đại diện cho tuyển Ý. Anh từng bỏ Davis Cup năm 2023 và không dự Olympic Paris một năm sau đó.

Sinner lớn lên ở vùng Alto Adige, khu vực tự trị nói tiếng Đức ở miền Bắc nước Ý, và lâu nay vẫn tồn tại cảm giác anh không “thuần Ý”.

Chỉ mới tháng trước, một rapper người Ý bị cáo buộc kích động thù hận chủng tộc khi viết lời bài hát nói rằng Sinner nói chuyện với “giọng của Adolf Hitler”. Rapper Fedez sau đó đã lên tiếng xin lỗi.

Trong khi đó, Adriano Panatta - người từng dẫn dắt Ý vô địch Davis Cup lần đầu tiên vào năm 1976 lại bênh vực lựa chọn của Sinner, cho rằng giải đồng đội hiện không còn quan trọng như trước.

“Quần vợt ngày nay đòi hỏi sự cống hiến tuyệt đối. Các tay vợt giống như CEO của những công ty mang tên họ. Sinner đã vô địch Davis Cup hai lần, và giờ anh cần nghỉ ngơi để hướng tới những mục tiêu lớn hơn: vô địch Grand Slam, đuổi kịp Alcaraz, giành lại vị trí số 1 thế giới. Đó mới là ưu tiên của anh”, Panatta viết trên Corriere della Sera.

Đồng đội của Panatta năm 1976 và hiện là bình luận viên truyền hình - Paolo Bertolucci cũng đồng quan điểm: “Tôi không thấy có gì sai với quyết định đó Quần vợt đã thay đổi rồi. Giờ đây, điều quan trọng là bốn giải Grand Slam và ATP Finals. Còn lại chỉ là phần phụ mà thôi”.