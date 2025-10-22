Tổng thống UAE chúc mừng Morocco vô địch World Cup 22/10/2025 12:12

+ Tổng thống UAE chia sẻ hạnh phúc với U-20 Morocco:

Tổng thống UAE, ông Mohamed bin Zayed Al Nahyan gửi điện chúc mừng đến Vua Mohammad VI của Morocco khi đội trẻ đất nước Bắc Phi này vừa vô địch World Cup U-20 tại Chile.

Tổng thống UAE coi việc U-20 Morocco vô địch World Cup là niềm tự hào của bóng đá thế giới Ả rập. Ảnh:A.N

Trong điện chúc mừng, Tổng thống UAE Bin Zayed nhấn mạnh lòng tự hào về một đội trẻ của bóng đá thế giới Ả rập lên ngôi vô địch World Cup là một sự kiện vĩ đại và là tấm gương, nguồn cảm hứng để nhiều quốc gia thế giới Ả rập noi theo. Ở trận chung kết, “những con sư tử trẻ Atlas" đã đánh bại Argentina 2-0 để lên ngôi World Cup U-20.

Tổng thống UAE coi U-20 Morocco vô địch World Cup là biểu tượng sức mạnh của bóng đá thế giới Ả rập.

+ Con trai Ronaldo vào U-16 Bồ Đào Nha:

Sau khi khoác áo U-15 Bồ Đào Nha đá giải ở Croatia hồi tháng 5, nay con trai của Ronaldo- Ronaldo Jr, 15 tuổi tiếp tục được gọi vào U-16 Bồ Đào Nha đá Cúp Liên đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cúp Liên đoàn này có 4 đội U-16 quốc gia tham dự gồm Bồ Đào Nha, chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ,Anh và Wales tham dự,giải diễn ra từ ngày 30-10 đến 4-11.

Ronaldo Jr tiếp tục khoác áo U-16 Bồ Đào Nha dự Cúp Liên đoàn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh:A.N

+ Mỹ tìm đối tác chạy đua đăng cai World Cup 2031:

Đồng chủ nhà World Cup 2026 đã chính thức đăng đàn chạy đua làm đồng chủ nhà World Cup 2031 nữ. Mỹ đề nghị các quốc gia lân cận gồm Mexico, Jamaica và Costa Rica cùng hợp lực với Mỹ chạy đua đăng cai World Cup 2031.

Chủ tịch LĐBĐ Mỹ, bà Parlow Cone kêu gọi Mexico, Costa Rica và Jamaica cùng Mỹ chạy đua đăng cai World Cup 2031. Ảnh:A.N

Mexico đồng ý ngay, Mỹ tiếp tục chờ sự hồi đáp tích cực từ Jamaica và Costa Rica. Mexico cho biết, họ từng lên kế hoạch chạy đua làm chủ nhà World Cup 2027, tuy nhiên Brazil đã được chọn. World Cup 2031 có thể FIFA đưa số đội tham dự lên con số 48 đội.

+Chủ tịch FIFA đến Malaysia:

Người đứng đầu FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino thông báo sẽ đến Malaysia nhân sự kiện nước này làm chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN sắp tới tại Kuala Lumpur. Ảnh: NST

Chủ tịch FIFA đến Malaysia còn để chứng kiến ký kết những văn kiện hợp tác trong lĩnh vực bóng đá về phát triển bóng đá của toàn khu vực Đông Nam Á cũng là một phần trong chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Chủ tịch Gianni Infantino cũng sẽ tham dự các Hội nghị phát triển bóng đá Malaysia và sẽ làm diễn giả một số nội dung. Người đứng đầu bóng đá thế giới cũng sẽ đi thăm một số trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ Malaysia.

Lần gần đây nhất, Chủ tịch FIFA viếng thăm Malaysia là vào năm 2019. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 diễn ra từ ngày 26 đến 28- 10 tại Kuala Lumpur. Có 10 lãnh đạo của các nước ASEAN tham dự cùng Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

+ U-23 Campuchia kết thúc 1 tuần tập huấn tại Hà Nội:

Đội U-23 Campuchia do HLV Koji Gyutoku dẫn dắt đã kết thúc 1 tuần tập huấn tại Hà Nội và về nước. Đây là chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Trong 1 tuần tập huấn tại Hà Nội thầy trò HLV Koji Gyutoku đã đá tập với những đội trẻ của các trung tâm đào tạo và các CLB.

Trong khi đó đội tuyển nữ Campuchia thì sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33.

Bóng đá nam SEA Games, đội U-23 Campuchia ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan và Đông Timor.