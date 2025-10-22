32 đội bóng, 480 cầu thủ nhí tranh Yamaha Cup 2025 22/10/2025 13:31

Giải đấu Yamaha Cup 2025 quy tụ 32 đội bóng nhi đồng xuất sắc đến từ các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM, với khoảng 480 cầu thủ nhí tham gia tranh tài. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho mùa bóng thiếu nhi được mong chờ nhất trong năm với nỗ lực phát triển bóng đá học đường theo hướng bền vững và chuyên nghiệp.

Cuộc chơi lớn cho trẻ em đam mê bóng đá mùa này là thành quả của sự hợp tác giữa VJSS, trung tâm bóng đá cộng đồng theo tiêu chuẩn Nhật Bản lớn nhất Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Hai đơn vị cùng chia sẻ tầm nhìn chung là xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết thể thao.

Phó Chủ tịch HFF Ngô Lê Bằng mong mỏi những mùa sau sẽ phát triển sâu rộng cuộc chơi lớn bóng đá dành cho lứa tuổi nhi đồng.

Phó Chủ tịch HFF Ngô Lê Bằng đánh giá cao nỗ lực của VJSS và Yamaha trong việc tạo dựng một sân chơi lành mạnh, mang tính giáo dục và phát triển toàn diện cho lứa tuổi nhi đồng. Ông nhấn mạnh HFF sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để giải đấu diễn ra thành công, đồng thời bày tỏ kỳ vọng quy mô giải sẽ được mở rộng hơn trong những năm tới để nhiều học sinh tiểu học có thêm cơ hội thi đấu cọ xát.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: “TP.HCM luôn đi đầu trong phong trào bóng đá học đường, và sự ra đời của giải VJSS – Yamaha Cup 2025 là một bước tiến rất ý nghĩa. HFF sẽ hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, từ lực lượng trọng tài giàu kinh nghiệm đến công tác giám sát và tổ chức, nhằm đảm bảo giải diễn ra công bằng, minh bạch và đúng quy chuẩn. Chúng tôi tin rằng đây là một giải đấu mẫu mực, góp phần đưa bóng đá học đường TP.HCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Ban tổ chức sẽ mang chiếc cúp vô địch đến từng CLB trường học để tạo không khí hưng phấn cho các em nhỏ.

Một điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là chiến dịch “Mang Yamaha Cup 2025 đến từng CLB”, diễn ra từ ngày 23-10 đến ngày 23-11. Ban tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm 32 đội bóng, trao quà, động viên tinh thần và lan tỏa không khí giải đấu đến từng trường học. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần vì cộng đồng, mang niềm vui bóng đá đến ngay nơi các em tập luyện hàng ngày.

Yamaha Cup 2025 chia làm 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ được xếp hạng để bước vào 4 nhóm tranh tài: Champion A, B, C và D. Mô hình này giúp không có đội nào bị loại sớm, đảm bảo mọi cầu thủ đều được thi đấu trọn vẹn đến trận cuối cùng và có cơ hội chạm tay vào cúp vô địch ở hạng đấu của mình.

32 đội bóng sẽ thi đấu trọn vẹn các trận đấu theo thể thức vô địch các nhóm.

Các trận đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11 tại CLB bóng đá Thủ Đức (146 Nam Hòa, P. Bình Trưng, TP.HCM). Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban tổ chức còn trao giải cá nhân gồm “Chiếc giày vàng”, “Găng tay vàng” và “Quả bóng vàng” cho những cầu thủ xuất sắc nhất. VJSS và Yamaha còn công bố kế hoạch tổ chức giải VJSS Nhi đồng TP. Cần Thơ vào cuối tháng 12-2025, với sự góp mặt của 24 đội bóng tiểu học trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoài Anh, đại diện Trung tâm Bóng đá Cộng đồng VJSS kiêm Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Sứ mệnh của VJSS là phát triển bóng đá vì cộng đồng, nơi ươm mầm đam mê và nâng tầm ước mơ. Chúng tôi nhận thấy các em học sinh tiểu học tại Việt Nam có niềm yêu thích bóng đá rất lớn, nhưng lại thiếu những sân chơi chuyên nghiệp và có tổ chức. Chính vì vậy, VJSS lựa chọn cách tiếp cận tận gốc, đến trực tiếp từng CLB trường học”.

Các nhà tổ chức giải đã dành nhiều tâm huyết cho sân chơi bóng đá thiếu nhi đầy ý nghĩa.

Theo ông Hoài Anh, thể thức 4 hạng đấu là điểm nhấn quan trọng nhất của giải. “Ở nhiều giải truyền thống, các đội yếu thường bị loại sớm, khiến các em dễ nản lòng. Mô hình Champion A-B-C-D của Yamaha Cup 2025 giúp tất cả đều được thi đấu đến cùng, đều có cơ hội tranh một chiếc cúp. Với chúng tôi, mục tiêu là mang đến ngày hội bóng đá lớn, nơi mọi em nhỏ đều là nhà vô địch trong hạng đấu của mình”.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam, ông Võ Trần Huy khẳng định Yamaha mong muốn lan tỏa tinh thần “Revs your Heart” đến thế hệ trẻ Việt Nam và thông qua giải đấu này, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua giới hạn bản thân, sống tích cực hơn trong cả thể thao lẫn cuộc sống.