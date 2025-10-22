Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia 22/10/2025 12:08

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm chính thức tới Malaysia. Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 năm 2025, với sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 với chủ đề "Bao trùm trong phát triển bền vững" sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 26 đến ngày 28-10, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo 10 quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại chính bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Một nguồn tin cấp cao trong Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết với tờ Bernama (Malaysia) rằng chuyến thăm này nhằm mục đích chứng kiến ​​lễ ký kết thỏa thuận phát triển bóng đá ASEAN, một động thái được mô tả là bước tiến quan trọng hướng tới việc củng cố hệ sinh thái bóng đá ở Đông Nam Á.

Lịch trình của Infantino bao gồm tham dự các hoạt động chính thức và thăm Trung tâm huấn luyện quốc gia Malaysia (NTC) tại Putrajaya, nơi đại diện FIFA sẽ đánh giá các cơ sở hiện đại được phát triển để hỗ trợ tầm nhìn bóng đá dài hạn của Malaysia.

Ông Infantino cũng dự kiến ​​sẽ ghé thăm chương trình Bóng đá cho trường học ở Kelana Jaya, một sáng kiến ​​được thiết kế nhằm thúc đẩy sự tham gia bóng đá của học sinh thông qua các phương pháp tiếp cận dựa vào giáo dục và cộng đồng.

Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia nhân Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Nếu chuyến thăm diễn ra đúng như dự kiến, nó có thể nâng cao vị thế của bóng đá Malaysia, đặc biệt là trong phát triển bóng đá cơ sở và quy hoạch bóng đá khu vực. Chuyến thăm cũng mang đến cơ hội tăng cường quan hệ chiến lược với FIFA và tìm kiếm sự hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, huấn luyện và các chương trình cộng đồng.

Lần gần nhất Infantino đến thăm Malaysia là vào tháng 4 năm 2019, khi ông dẫn đầu một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo bóng đá đến chào xã giao Thủ tướng Malaysia khi đó là Tun Dr Mahathir Mohamad.

Trước đó, FIFA đã trừng phạt FAM vì sai phạm nhập tịch 7 cầu thủ. Những cầu thủ này cũng bị "treo giò" 1 năm. FAM đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA với hy vọng vượt qua cú sốc này. Nếu kháng cáo FIFA không thành công, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Trong trường hợp xấu nhất, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong 2 trận thắng Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) ở vòng loại Asian Cup 2027.