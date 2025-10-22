Klopp chỉ ra vấn đề chính tại MU thời hậu Sir Alex Ferguson 22/10/2025 07:29

(PLO)- HLV Jurgen Klopp tiết lộ điều ông "không thích" trong cuộc đàm phán kế nhiệm Sir Alex Ferguson dẫn dắt Manchester United và hai bản hợp đồng lớn mà ông không muốn.

Cựu HLV huyền thoại của Liverpool, Jurgen Klopp đã tiết lộ lý do tại sao ông từng từ chối các cuộc đàm phán để kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Klopp, người rời Anfield vào mùa hè năm 2024 sau chín năm thành công, đã chia sẻ về thời gian ở Liverpool khi xuất hiện trên podcast của CEO Steve Bartlett vào đầu tuần này.

Trong cuộc trò chuyện với doanh nhân người Anh Steve Bartlett, cựu HLV của The Kop tiết lộ ông được Manchester United tiếp cận vào năm 2013 khi còn là HLV trưởng của Borussia Dortmund, nhưng cuối cùng đã quyết định từ chối dự án.

Kể từ khi tận hưởng kỷ nguyên thành công lịch sử dưới thời Sir Alex Ferguson, người dẫn dắt CLB giành được 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai chức vô địch Champions League và năm cúp FA trước khi nghỉ hưu vào năm 2013, MU đã sa sút thảm hại, kết thúc ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League dưới thời Ruben Amorim ở mùa giải trước.

Klopp mang về chức vô địch Premier League cho Liverpool sau 30 năm. ẢNH: POOL/AFP

Klopp từ chối thay thế Sir Alex Ferguson như thế nào?

Mặc dù giành được một vài danh hiệu FA Cup, Europa League và League Cup, MU đã ngày càng xa rời thành công tại Premier League trong 12 năm qua, với David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag đều cố gắng nhưng thất bại trong việc đưa MU trở lại vinh quang trước đây.

Trong khi đó, Klopp - người đến Anfield vào năm 2015 - đã giúp Liverpool đi theo hướng ngược lại, chấm dứt 30 năm chờ đợi danh hiệu vô địch giải đấu cao nhất nước Anh vào năm 2020 và giành chức vô địch Champions League vào mùa giải trước đó. Liverpool tiếp tục gặt hái thành công sau khi Klopp rời đi, giành lại chức vô địch Premier League dưới thời Arne Slot vào mùa giải trước.

Tiết lộ việc mình từng có cơ hội gia nhập MU, HLV Jurgen Klopp nói: "Vào năm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ đã nói chuyện với tôi. Tất nhiên, có lúc họ cũng quan tâm. Lúc đó, tôi cũng quan tâm, vì tôi còn trẻ, tôi có một đội hình xuất sắc ở Dortmund. Có lẽ họ đã nghĩ, "Ông ấy đang làm gì ở đó?"".

Sau này tôi nghe nói các cầu thủ của tôi - James Milner và Adam Lallana - đã bay đến Real Madrid chỉ để xem chúng tôi (Dortmund) thi đấu ở bán kết Champions League. Họ nói, "Dortmund đang làm gì thế? Thứ bóng đá gì thế này". Ý tôi là, bạn không thể nhận được lời khen nào tuyệt vời hơn thế.

Sir Alex Ferguson đã cùng MU giành 13 danh hiệu Premier League. ẢNH: EPA/SHUTTERSTOCK

Manchester United đã cố gắng tiếp cận tôi. Nhưng đó là sai thời điểm, hoàn toàn sai thời điểm. Tôi còn hợp đồng với Dortmund và sẽ không rời đi vì bất kỳ ai. Họ muốn một HLV mới và tôi nghĩ tôi là một trong số ít lựa chọn".

Khi được hỏi liệu ông có từ chối Manchester United hay ngược lại không, Klopp trả lời "có" trước khi nói thêm: "Có một số điều trong các cuộc trò chuyện mà tôi không thích. Dự án của họ lớn đến mức, "Chúng tôi có tất cả những cầu thủ chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ có cầu thủ này, chúng tôi sẽ cầu thủ kia". Và tôi ngồi đó nghĩ rằng đây không phải là dự án của mình. Đó là thời điểm không thích hợp, nhưng trên hết, đó không phải là dự án của tôi".

Trong những năm sau khi Sir Alex Ferguson ra đi, MU đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ một loạt ngôi sao nổi tiếng nhưng lại gặp khó khăn khi thi đấu tại Old Trafford, bao gồm những cái tên như Angel Di Maria, Romelu Lukaku, và Alexis Sanchez.

Quỷ đỏ cũng không ngại đưa những siêu sao mà họ từng bán trở lại đội bóng, với việc Paul Pogba trở lại với mức giá khổng lồ 89 triệu bảng Anh vào năm 2016 và Cristiano Ronaldo đồng ý ký hợp đồng thứ hai tại Old Trafford vào năm 2021.

Khẳng định sẽ không chiêu mộ những cầu thủ này nếu làm HLV trưởng của MU, Jurgen Klopp nói: "Tôi không muốn đưa Pogba trở lại, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc nhưng những điều này thường không hiệu quả. Hoặc Cristiano Ronaldo, chúng ta đều biết cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng với Lionel Messi, nhưng việc đưa cậu ấy trở lại chẳng bao giờ giúp ích gì cả.

Năm 2013, không phải là về Cristiano Ronaldo, có thể là về Paul Pogba, tôi thậm chí không chắc chắn, nhưng ý tưởng là chúng tôi (tại Manchester United) tập hợp những cầu thủ giỏi nhất lại với nhau và sau đó hãy cùng nhau thi đấu".

Nếu dẫn dắt MU, Klopp sẽ không mang Ronaldo trở lại. ẢNH: DAILY MAIL

Barlett xen vào: "Vậy thì không phải là chuyện bóng đá sao?". "Không hề", Klopp khẳng định, "Dự án đó không dành cho tôi. Rồi một dự án bóng đá thuần túy xuất hiện cùng Liverpool. Và một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với Mike Gordon. Điều đó cũng thực sự quan trọng. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi muốn làm bạn với anh ấy. Anh ấy là một người rất tốt".

Vì sao MU vật lộn thời hậu Sir Alex Ferguson

Bartlett, một người hâm mộ Manchester United, tiếp tục hỏi Klopp tại sao đối thủ truyền kiếp của Liverpool lại phải vật lộn nhiều như vậy kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, một câu hỏi khiến HLV người Đức bật cười.

"Kể từ khi gia nhập Liverpool, tôi chẳng hề nghĩ ngợi một giây nào về việc Man United đã làm đúng hay sai. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tin tưởng Liverpool. Man United trở thành "đối thủ" của chúng tôi, một đối thủ mà việc đánh bại còn thú vị hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Với Everton, tôi biết rất nhiều người hâm mộ Everton ở Liverpool, tôi đã sống ở đó chín năm, những con người tuyệt vời. Nhưng rồi khi vào trận, mọi thứ lại khác. Tôi không bịa ra điều đó, mà là như vậy.

Luôn luôn trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, bạn gặp vấn đề và bạn chỉ cố gắng tìm giải pháp ngay lúc đó, biết rằng hai ngày sau lại gặp vấn đề khác. Nhưng chỉ cần tìm giải pháp cho vấn đề đó thôi, chẳng ích gì khi nhìn về trung hạn hay dài hạn. Ở Liverpool, chúng tôi phải đối mặt với vấn đề này trong một hoặc hai năm, rồi mới có thể tạo ra bước tiến lớn. Bởi vì bạn luôn vội vã vì muốn hoặc phải thắng trận tiếp theo".

Klopp lấy ví dụ về việc Manchester United sa thải Mourinho sau khi về nhì tại Premier League năm 2018, một thành tích mà khi đó vị HLV người Bồ Đào Nha mô tả là thành tựu lớn nhất của ông với tư cách là một HLV.

Klopp đã có nhiều chia sẻ thú vị về MU thời hậu Sir Alex Ferguson. ẢNH: DAILY MAIL

Jurgen Klopp nói, "Jose Mourinho về nhì, hãy nhớ điều đó. Hồi đó, vị trí thứ hai là không đủ tốt, và giờ thì Man United thậm chí còn chẳng gần được đến thế. Đó không phải là câu chuyện của Man United, mà là câu chuyện bóng đá. Luôn luôn là vậy. Trong thế giới bóng đá, bạn thắng và bạn là người vĩ đại nhất. Bạn thua và bạn chẳng biết gì về trận đấu. Bạn hòa, bạn thật nhàm chán.

Vấn đề chỉ là ý tưởng của riêng bạn, những gì bạn thực sự muốn làm và nơi bạn muốn đến. Mọi thứ đều liên quan đến sự phát triển, vì vậy thời gian từ bây giờ đến lúc đó rất quan trọng. Một cầu thủ có thể ghi một bàn, năm bàn, nhưng điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề nếu bạn thực sự gặp vấn đề. Và tôi không biết những vấn đề của Manchester United.

Manchester United là Manchester United, mỗi bước đi đều được chú ý. Trong khi bạn cố gắng giải quyết vấn đề của mình, tất cả các CLB khác đều đã cải thiện tình hình. Liverpool có một đội hình đáng kinh ngạc, Arsenal cũng vậy, Man City vẫn là Man City.

Chelsea - vào thời điểm mọi người đều nghĩ liệu họ có cái nhìn tổng quan về thị trường chuyển nhượng không, liệu họ có biết mình sở hữu và cho mượn ai không, và những thứ tương tự - thì bằng cách nào đó, điều đó lại mang lại hiệu quả. Đã có bốn, năm CLB xếp trên bạn rồi nhưng bạn có hài lòng với vị trí thứ sáu không? Không. Và đó chính là vấn đề".