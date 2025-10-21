Bình luận của Lammens nói lên rất nhiều điều tại MU 21/10/2025 13:32

(PLO)- Bình luận của Lammens về Amorim đã nói lên rất nhiều điều khi thủ môn người Bỉ đang nhận được vô số lời khen ngợi tại Manchester United.

Tờ Mirror Football (Anh) mang đến cho bạn hai câu chuyện đáng chú ý xung quanh Manchester United sau màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Senne Lammens trước Liverpool vào cuối tuần. Bình luận của Lammens về HLV Ruben Amorim sau trận đấu đã nói lên rất nhiều điều.

Chiến thắng bất ngờ 2-1 của Manchester United trước Liverpool dường như đã thổi luồng sinh khí mới vào mùa giải mà mọi hy vọng dường như đã tan biến. Quỷ đỏ của Ruben Amorim đã chiến đấu hết mình trước nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh để giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ tháng 1 năm 2016 vào Chủ nhật tuần trước.

Đội bóng của Amorim đã có khởi đầu thuận lợi khi Bryan Mbeumo dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho MU chỉ sau hai phút. Cả hai đội đều bỏ lỡ những cơ hội đáng kể trước khi Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Liverpool từ cự ly gần khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa là kết thúc.

Nhưng chính MU mới là đội tung ra đòn kết liễu khi Harry Maguire bật cao đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Bruno Fernandes và ấn định chiến thắng 2-1 trọn vẹn chỉ vài phút sau đó. Một trong những cầu thủ góp công lớn nhất vào chiến thắng liên tiếp đầu tiên của Amorim tại Premier League là thủ môn Senne Lammens, và giờ chúng ta hãy cùng điểm qua hai câu chuyện chính xoay quanh thủ môn người Bỉ đang có phong độ cao này.

Bình luận của Lammens về Amorim cho thấy rất nhiều điều. ẢNH: EPA

Lammens ca ngợi Amorim

Thủ môn 23 tuổi Lammens, người chuyển đến MU từ Royal Antwerp vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè với giá 18 triệu bảng Anh, đã trấn giữ khung gỗ MU thay thế cho Andre Onana. Chiến thắng tại Anfield mới chỉ là lần thứ hai Lammens bắt chính cho MU, nhưng Lammens đã được hưởng lợi từ kỹ năng quản lý của Amorim.

Khi thảo luận về HLV Ruben Amorim của MU, Lammens lưu ý đến khả năng của Amorim trong việc giải tỏa mọi áp lực cho các cầu thủ trong thời điểm khó khăn, điều này đã giúp thủ môn người Bỉ này khẳng định được vị thế của mình.

Senne Lammens cho biết: "Với tôi, HLV Ruben Amorim vẫn vậy, tôi chưa ở đây lâu như đã nói trước đây, nên có thể quan điểm của tôi sẽ khác với những người khác, nhưng với tư cách là HLV, Amorim chịu rất nhiều áp lực.

Bạn có thể cảm nhận được điều đó từ bên ngoài, bạn có thể đọc được, bạn có thể nghe thấy, nhưng tôi nghĩ Amorim đã làm hết sức mình, và ông ấy làm rất tốt, cố gắng duy trì áp lực lên bản thân chứ không phải lên toàn đội. Amorim giảm bớt rất nhiều áp lực cho chúng tôi, và đó cũng là điều mà những nhà quản lý giỏi làm".

Ferdinand dành nhiều lời khen ngợi cho Lammens

Lammens được chiêu mộ vào mùa hè mặc dù MU được đồn đoán sẽ nhắm đến những cái tên đã thành danh hơn nhiều như Emiliano Martinez của Aston Villa và Gianluigi Donnarumma, người cuối cùng đã gia nhập kình địch Manchester City. Lý do là vì Lammens còn trẻ và mức lương tương đối thấp.

Tuy nhiên, Lammens đã phải kiên nhẫn trong tháng đầu tiên khoác áo đội bóng khổng lồ nước Anh, sau khi bị đẩy lên ghế dự bị trong ba trận đấu hồi tháng 9 để nhường chỗ cho Altay Bayindir đang thi đấu không ổn định. Sự kiên nhẫn đó dường như đã được đền đáp, khi huyền thoại MU Rio Ferdinand đã nhìn thấy đủ màn trình diễn của Lammens tại Liverpool để dành những lời khen ngợi cho thủ môn trẻ này.

Phát biểu trên Rio Ferdinand Presents sau trận đấu, cựu hậu vệ của MU và tuyển Anh Ferdinand cho biết: "Lammens mới chỉ chơi hai trận, tôi không muốn quá tự tin, nhưng trong hai trận đấu đó, cậu ấy rất đáng tin cậy, và đó là từ mà bạn muốn dùng để miêu tả thủ môn của mình".

Ferdinand đã thêm vài từ ngữ hoa mỹ để miêu tả thủ môn mới của MU. "An toàn, đáng tin cậy, tự tin, quyết đoán, bình tĩnh", Rio Ferdinand nói về Lammens, "Những từ ngữ như thế này chính là những gì bạn mong muốn ở một thủ môn. Mong rằng điều đó sẽ tiếp tục, bởi vì nó sẽ truyền sự tự tin cho hàng thủ".

Trong khi đó, người hùng của Manchester United trong chiến thắng trước Liverpool, Harry Maguire cũng chia sẻ cảm xúc tương tự sau trận đấu: "Tôi phải nói rằng tôi rất ấn tượng với Senne Lammens. Tôi không muốn bị cuốn theo cảm xúc vì anh ấy đang chơi ở vị trí chịu nhiều áp lực nhất, đó là vị trí khó khăn nhất tại Manchester United. Nhưng anh ấy có tất cả mọi thứ. Một tính cách tuyệt vời".