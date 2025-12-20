Tuyển nữ Việt Nam mất vàng do trọng tài và chuyện 'con dại cái mang' 20/12/2025 07:47

(PLO)- AFC đã lên tiếng trước về vụ trợ lý Chanthavong Phutsavan "cướp" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam, góp phần làm tan vỡ giấc mộng vàng của thầy trò HLV Mai Đức Chung và chắc chắn FIFA không thể ngó lơ.

Câu chuyện lỗi lầm nghiêm trọng dẫn đến sai lệch kết quả trận đấu của trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines từ trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan vẫn đang lan tỏa trên các báo mạng ra khỏi tầm khu vực.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về mình về công tác trọng tài, chất lượng trọng tài thuộc mình quản lý.

AFC sẽ bị FIFA nhắc nhở về việc quản lý chất lượng trọng tài, trợ lý được phong cấp FIFA. Ảnh: CTP.

Nhất định sự cố trận chung kết bóng đá nữ cũng sẽ đến tai FIFA, các ban chuyên môn, trọng tài của FIFA và lúc đó cũng có thể AFC khó tránh khỏi những rắc rối vì lỗi lầm quá thô thiển của trợ lý Chanthavong Phutsavan làm sai lệch kết quả trận đấu.

Cần biết trợ lý trọng tài Chanthavong đã được phong cấp FIFA 6 năm nhưng mắc lỗi như thế là quá “khó đỡ” cho AFC và rất khó trả lời như thế nào nếu bị FIFA chất vấn?

Báo chí nước ngoài rất ngạc nhiên về pha đưa bóng vào lưới của Việt Nam là bàn thắng hợp lệ nhưng đó lại được trợ lý Chanthavong căng cờ báo việt vị khi trung vệ Hali Long của Philippines đứng phía dưới cầu môn cách Bích Thùy đến 2-3m. Quan trọng hơn là nó ngay trong tầm quan sát của trợ lý Chanthavong.

Bích Thùy cay cú sau tuyệt phẩm bàn thắng bị trợ lý trọng tài từ chối. Ảnh: CTP.

Việc AFC lên tiếng nhận lỗi và chỉ ra việc quản lý chất lượng trọng tài của mình là phản ứng nhanh trí trước khi bị “soi”. Nên nhớ clip và hình ảnh tình huống Bích Thùy đưa bóng vào lưới thủ môn Olivia McDaniel ở phút 29 trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 lan tỏa chóng mặt trên không gian mạng và những tờ báo chính thống. Và tất nhiên FIFA không thể làm ngơ nơi trực tiếp quản lý chất lượng trọng tài, đó là AFC.

Về chuyên môn bóng đá của SEA Games do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quản lý, nhưng chất lượng trọng tài thuộc về AFC. Cái sai của trợ lý Chanthavong như một đòn giáng mạnh vào AFC về công tác quản lý chất lượng trọng tài và cách đề xuất phong cấp FIFA dường như đang có vấn đề lớn.

AFC không đưa ra án kỷ luật về vụ trợ lý Chanthavong mà AFF sẽ đưa ra (treo cờ) vì giải đấu thuộc về AFF. Tuy nhiên, FIFA sẽ “soi” và thậm chí yêu cầu giải trình về công tác quản lý những trọng tài và trợ lý được phong cấp FIFA.